🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 43 отзыва Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард Начало: В любой точке в пределах Еревана «Храм Гарни будто перенесет нас в Афины» от € 165 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 35% скидка Индивидуальная 4.5 часа 23 отзыва Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат «Храм Гарни, построенный царём Трдатом в 1 веке н» 140 € 91 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 744 отзыва Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере € 22 за человека

🚗 На машине Групповая 9 часов 434 отзыва Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами Начало: На площади Республики «Монастырь Хор Вирап у подножия Арарата» Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 € 36 за человека

🚗 На машине Групповая 9 часов 696 отзывов Популярное предложение Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке Начало: Площадь Республики «Храм Гарни хранит в себе воспоминания о языческих временах» Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00 € 36 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 233 отзыва Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии Начало: Из вашего отеля «Гарни — единственный языческий храм на всей постсоветской территории» € 161 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 34% скидка Индивидуальная 5 часов 98 отзывов Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван «Когда-то на протяжении 500 лет в этом выбитом из скалы храме хранилось копьё Христа — отсюда и название» 151 € 99 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 55 отзывов Колорит старого Гюмри: Индивидуальная экскурсия из Еревана Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас Начало: Любая локация в пределах Еревана «Я объясню, почему в храме пять алтарей, и расскажу о главных святынях церкви» от € 185 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 266 отзывов Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад) «Вы поймете, в чем уникальность изображения Бога Отца и церкви Сурб Карапета, разберетесь в особенностях армянского зодчества Средних веков и каменных плит «хачкар»» Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00 € 31 за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 196 отзывов Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана «Это единственный античный храм на территории постсоветских республик» от 196 € 157 за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 23 отзыва Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано Начало: Возле площади Республики «Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь» Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30 € 52 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 138 отзывов Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке Начало: Любая локация в пределах Еревана «Мы посетим Севанский полуостров, осмотрим монастырь Севанаванк и руины базилики 4-го века и поговорим о прошлом этих мест» от € 185 за всё до 18 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 228 отзывов Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций Начало: У комплекса «Каскад» «Армянская церковь и главная городская площадь» от € 46 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 150 отзывов Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии Начало: Из любой точки Еревана «На территории храма сохранились остатки древней крепости царского дворца и здание бани III века» € 115 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 256 отзывов Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю «Здесь вы посетите языческий храм Гарни, построенный в 65-67 годах н» € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 59 отзывов Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом Начало: У вашего отеля «Здесь, у древних стен Эчмиадзинского кафедрального собора, вы погрузитесь в историю христианства Армении и увидите значимые реликвии: Святое копьё, или копьё Лонгина, которым пронзили Иисуса, кусок ковчега Ноя и другие святыни» € 149 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 23 отзыва Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля «Горы, реки и тишина древних храмов» € 145 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 500 отзывов Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана «Похожий на храм в Афинах, словно уголок Греции на армянских просторах, Гарни — единственный языческий храм в Армении, дошедший до наших дней» 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 52 отзыва Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день Начало: Любая точка в городе Ереван «Вы полюбуетесь марсианскими пейзажами, посетите храм Святой Богородицы и увидите усыпальницу князей Орбелянов» от € 299 за всё до 17 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 137 отзывов Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан Начало: По вашему желанию «Вы посетите единственный памятник эллинизма в Армении — языческий храм Гарни» € 195 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 194 отзыва Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд «Вы посетите церковь Святого Ованеса, познакомитесь с памятником армянского зодчества — Хачкаром — и заглянете в бывшую персидскую мечеть» от € 54 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов Армения от языческих храмов до снежных хребтов Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в... «Сначала мы посетим храм Гарни, единственный в стране памятник греко-эллинистической архитектуры» € 220 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 194 отзыва Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру Начало: На площади Республики «А я поделюсь историей о том, почему мечеть сохранилась до наших дней и смогла выстоять, когда разрушались даже христианские храмы» от € 64 за всё до 12 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 125 отзывов Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас Начало: Малый центр города «Агарцин — древний монастырь, скрытый в лиственных лесах Тавушского региона» от 197 € 158 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 17 отзывов Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта Начало: На проспекте Маштоца «Название монастыря переводится как «новый храм»» Расписание: в субботу в 10:00 € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 23 отзыва Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин Начало: У вашего отеля «Дорога через солнечную долину с виноградниками приведет нас к монастырю 7 века Хор Вирап» € 192 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 23 отзыва Гарни и Гегард: духовное наследие Армении Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой Начало: У вашего отеля «В древнем поселении Гарни, на краю обрыва, уже две тысячи лет стоит одноимённый храм, посвящённый богу Солнца Митра» € 149 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 7.5 часов 67 отзывов Севан и Дилижан: дивная природа Армении Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона Начало: Площадь Республики «А на берегу озера вы рассмотрите древний монастырь Севанаванк из черного вулканического туфа и узнаете его многовековую историю» Расписание: в пятницу в 10:00 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 35 отзывов Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах Начало: С Вашего адреса в Ереване «Вы услышите краткую историю монастырей и рассказ о традиционных архитектурных стилях храмовых построек» от € 240 за всё до 14 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 51 отзыв Традиции средневековой Армении в монастыре Татев Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами «Работа мастеров заставит вас задуматься, как из неподатливого камня можно было сотворить неповторимые орнаменты и выстроить прочные величественные храмы» € 265 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 6 часов 23 отзыва Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии Начало: У вашего отеля «Осмотрите языческий храм 1 века и римские бани» от 270 € 162 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 9 часов 35 отзывов Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу Начало: На проспекте Маштоца «Посмотрите на несколько памятников архитектуры Цахкадзора, самый известный из которых — монастырь Кечарис» Расписание: в среду и воскресенье в 10:00 45 € 41 за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 17 отзывов Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день Начало: На площади Республики «Здесь, в Араратской долине, вы услышите о судьбе старинного поселения Вардкесаван и посетите кафедральный собор» Расписание: ежедневно в 09:00 € 140 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 67 отзывов Севан и Дилижан: красоты армянской природы Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри «В его церквях я расскажу о древней истории Севанаванка и о хачкарах, традиционных крестовых камнях, на один которых — Спаситель — обратим особое внимание» 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 168 отзывов Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени «Из Еревана мы отправимся в сторону места заточения Григория Просветителя — в древний храм-монастырь Хор Вирап» 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 29 отзывов Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии Начало: Из вашего отеля «Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь» € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 4.5 часа 22 отзыва Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53 «Вы увидите единственный языческий храм, сохранившийся в Армении» Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00 30 € 27 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 76 отзывов Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда Начало: У отеля «Вы поразитесь мастерству умельцев, построивших здешние церкви, и найдете лучшую смотровую площадку» € 295 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 64 отзыва Путешествие в пещерный город и монастырь Татев Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева» Начало: По договорённости «Захватывающая дух панорама откроется тем, кто решит посетить древний монастырь Хор Вирап» € 365 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина Начало: У вашей гостиницы «Вы узнаете, кем и когда был построен храм, посвященный богу Солнца Митре» € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами Начало: На площади Республики «В этом священном месте вы познакомитесь с историей Первопрестольного Святого Эчмиадзина, собора, заложенного еще в 301-303 годах» 160 € 128 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Канакер: колорит Старого Еревана с историком О дореволюционном быте города и своеобразии Армянской церкви - на прогулке по аутентичному кварталу Начало: У входа в музей Хачатура Абовяна «Вы узнаете, в чем догматические разногласия между древневосточными православными церквями и другими конфессиями и что произошло во время Халкидонского собора 451 года» € 50 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено) Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу Начало: На площади Республики в центре Еревана «Вокруг Севана: пейзажи и монастырь Севанаванк» от € 160 за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя» Прикоснуться к истокам христианства в первой стране, принявшей его в качестве официальной религии «Вы посетите главную церковь духовной столицы Армении — Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в 303 году» € 175 за всё до 4 чел.