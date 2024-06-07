1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
«Храм Гарни будто перенесет нас в Афины»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €165 за всё до 6 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
«Храм Гарни, построенный царём Трдатом в 1 веке н»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
140€91 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
€22 за человека
Групповая
9 часов
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
«Монастырь Хор Вирап у подножия Арарата»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
«Храм Гарни хранит в себе воспоминания о языческих временах»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Гарни — единственный языческий храм на всей постсоветской территории»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€161 за всё до 6 чел.
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
«Когда-то на протяжении 500 лет в этом выбитом из скалы храме хранилось копьё Христа — отсюда и название»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
151€99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Колорит старого Гюмри: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас
Начало: Любая локация в пределах Еревана
«Я объясню, почему в храме пять алтарей, и расскажу о главных святынях церкви»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
от €185 за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Вы поймете, в чем уникальность изображения Бога Отца и церкви Сурб Карапета, разберетесь в особенностях армянского зодчества Средних веков и каменных плит «хачкар»»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€31 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
«Это единственный античный храм на территории постсоветских республик»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
от 196€157 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
«Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
8 часов
Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении
Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Начало: Любая локация в пределах Еревана
«Мы посетим Севанский полуостров, осмотрим монастырь Севанаванк и руины базилики 4-го века и поговорим о прошлом этих мест»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €185 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
«Армянская церковь и главная городская площадь»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от €46 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
«На территории храма сохранились остатки древней крепости царского дворца и здание бани III века»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
«Здесь вы посетите языческий храм Гарни, построенный в 65-67 годах н»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Здесь, у древних стен Эчмиадзинского кафедрального собора, вы погрузитесь в историю христианства Армении и увидите значимые реликвии: Святое копьё, или копьё Лонгина, которым пронзили Иисуса, кусок ковчега Ноя и другие святыни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана
Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля
«Горы, реки и тишина древних храмов»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
«Похожий на храм в Афинах, словно уголок Греции на армянских просторах, Гарни — единственный языческий храм в Армении, дошедший до наших дней»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
«Вы полюбуетесь марсианскими пейзажами, посетите храм Святой Богородицы и увидите усыпальницу князей Орбелянов»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €299 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
«Вы посетите единственный памятник эллинизма в Армении — языческий храм Гарни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«Вы посетите церковь Святого Ованеса, познакомитесь с памятником армянского зодчества — Хачкаром — и заглянете в бывшую персидскую мечеть»
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от €54 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Сначала мы посетим храм Гарни, единственный в стране памятник греко-эллинистической архитектуры»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
«А я поделюсь историей о том, почему мечеть сохранилась до наших дней и смогла выстоять, когда разрушались даже христианские храмы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €64 за всё до 12 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
«Агарцин — древний монастырь, скрытый в лиственных лесах Тавушского региона»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197€158 за всё до 50 чел.
Мини-группа
8 часов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
«Название монастыря переводится как «новый храм»»
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«Дорога через солнечную долину с виноградниками приведет нас к монастырю 7 века Хор Вирап»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€192 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
«В древнем поселении Гарни, на краю обрыва, уже две тысячи лет стоит одноимённый храм, посвящённый богу Солнца Митра»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€149 за всё до 3 чел.
Групповая
7.5 часов
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
«А на берегу озера вы рассмотрите древний монастырь Севанаванк из черного вулканического туфа и узнаете его многовековую историю»
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы
Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах
Начало: С Вашего адреса в Ереване
«Вы услышите краткую историю монастырей и рассказ о традиционных архитектурных стилях храмовых построек»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
12 часов
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
«Работа мастеров заставит вас задуматься, как из неподатливого камня можно было сотворить неповторимые орнаменты и выстроить прочные величественные храмы»
10 июня в 11:30
13 июня в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Осмотрите языческий храм 1 века и римские бани»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 270€162 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
«Посмотрите на несколько памятников архитектуры Цахкадзора, самый известный из которых — монастырь Кечарис»
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
45€41 за человека
Мини-группа
10 часов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
«Здесь, в Араратской долине, вы услышите о судьбе старинного поселения Вардкесаван и посетите кафедральный собор»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Севан и Дилижан: красоты армянской природы
Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри
«В его церквях я расскажу о древней истории Севанаванка и о хачкарах, традиционных крестовых камнях, на один которых — Спаситель — обратим особое внимание»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200€180 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие
Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени
«Из Еревана мы отправимся в сторону места заточения Григория Просветителя — в древний храм-монастырь Хор Вирап»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53
«Вы увидите единственный языческий храм, сохранившийся в Армении»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
25 июня в 10:00
30€27 за человека
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
«Вы поразитесь мастерству умельцев, построивших здешние церкви, и найдете лучшую смотровую площадку»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева»
Начало: По договорённости
«Захватывающая дух панорама откроется тем, кто решит посетить древний монастырь Хор Вирап»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€365 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Начало: У вашей гостиницы
«Вы узнаете, кем и когда был построен храм, посвященный богу Солнца Митре»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€130 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам
Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами
Начало: На площади Республики
«В этом священном месте вы познакомитесь с историей Первопрестольного Святого Эчмиадзина, собора, заложенного еще в 301-303 годах»
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:30
160€128 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Канакер: колорит Старого Еревана с историком
О дореволюционном быте города и своеобразии Армянской церкви - на прогулке по аутентичному кварталу
Начало: У входа в музей Хачатура Абовяна
«Вы узнаете, в чем догматические разногласия между древневосточными православными церквями и другими конфессиями и что произошло во время Халкидонского собора 451 года»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу
Начало: На площади Республики в центре Еревана
«Вокруг Севана: пейзажи и монастырь Севанаванк»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €160 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Прикоснуться к истокам христианства в первой стране, принявшей его в качестве официальной религии
«Вы посетите главную церковь духовной столицы Армении — Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в 303 году»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€175 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
Из Еревана - к главной природной достопримечательности страны и окружающим её интересным местам
Начало: У вашего отеля
«Возведённый в 9 веке, он входит в список самых древних монастырей страны»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
170€128 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июня 2024Экскурсия называется "всё лучшее за один день!", так и есть! Многое удалось посмотреть - бескрайний Севан, уютнейший Дилижан и великолепный
- ННаталья6 июня 2024Огромное спасибо гиду Артуру за великолепную поездку! Это не просто 5 из 5, это 5+++! Очень познавательный, насыщенный день. Наш
- ААлександра6 июня 2024Прогулялись по Конду с замечательным экскурсоводом Арамом. Интересно, необычно и очень душевно. Узнали об истории района и его обитателях. Экскурсия завершилась в гостях у местных жителей беседой за чашечкой кофе и вкусными угощениями. Рекомендую всем, кто хочет узнать Ереван изнутри.
- ЛЛариса6 июня 2024Спасибо за экскурсию, поездка замечательная. Экскурсия была на русском и английском языках. Самвел-профессиональный гид. Для себя узнала много нового. Спланировано все очень логично+обед+дегустация вин
- ЕЕлена6 июня 2024Аревик, благодарю за экскурсию. Все очень здорово. Отличный маршрут, рассказ, организация
- ММаргарита6 июня 2024Ирина, Левон, самое большое спасибо. Рекомендую всем:)
- AAnastasia5 июня 2024Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
- ООльга5 июня 2024Очень красивая поездка, потрясающие места и незабываемый, неповторимый, восхитительный Арарат!!!! 🙏💕
- ООльга5 июня 2024ВОСТОРГ! Обязательно к посещению! Большое человеческое спасибо настоящему человеку и мужчине за этот незабываемый день!!!!
- ООксана5 июня 2024Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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