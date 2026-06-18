33 отзыва оставили туристы

Мои заказы

Из Еревана - в монастырь Татев: традиции средневековой Армении

Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
Армения - потрясающая страна, наполненная жизнью и историей.

Посетив монастырь Татев, вы сможете представить жизнь, которая когда-то кипела в этом месте, и погрузиться в богатую историю Армении. Дорога к Татеву красочная
читать дальшеуменьшить

и насыщенная: шумные реки, горные хребты, луга и уникальные памятники.

Монастырь Нораванк, вина Арени, самая длинная канатная дорога в мире и сам монастырь Татев оставят незабываемые впечатления.

Вы сможете узнать о жизни монахов, их быте и культуре, а также насладиться природой и гостеприимством местных жителей

5
67 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи
  • 🏛️ Древние монастыри
  • 🍷 Дегустация вина
  • 🚡 Канатная дорога
  • 📜 Исторические рассказы
Из Еревана - в монастырь Татев: традиции средневековой Армении
Из Еревана - в монастырь Татев: традиции средневековой Армении
Из Еревана - в монастырь Татев: традиции средневековой Армении

Что можно увидеть

  • Монастырь Нораванк
  • Вина Арени
  • Канатная дорога Крылья Татева
  • Монастырь Татев

Описание экскурсии

Нораванк

Среди красных ущелий стоит монастырь, где покоится княжеский род Орбелянов. Мы полюбуемся панорамами гор и поговорим о воинах, священниках и о зодчем Момике, построившем одну из самых необычных церквей Армении.

Вина Арени

Если будет время — заглянем в Арени, известный своими винами. Я отведу вас в погреб, хозяев которого хорошо знаю — они расскажут о сортах винограда и производстве. А вы попробуете местное вино!

«Крылья Татева»

Полетим к старинному монастырю по канатной дороге, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса. Внизу останется серпантин, «Мост дьявола», минеральные ванны.

Татев

  • Вы погрузитесь в историю одного из самых знаменитых армянских монастырей
  • Во дворе отыщем родничок с вкуснейшей и чистой водой и старую грушу, под которой встретим Михаэля — священника необычайной доброты
  • Михаэль расскажет множество историй о монастырской жизни, университете, который здесь когда-то был и его учениках
  • Осмотрим помещения монастыря. С прошлых времён сохранились кухня, трапезная, пекарня и кельи священников
  • Изучим 3 красивейшие средневековые церкви и полюбуемся неповторимыми орнаментами, высеченными в камне
  • Я расскажу о том, как здесь жили монахи, о быте и культуре монастыря, о христианстве и его проповедниках. И не только!

Организационные детали

  • Дегустация включена в стоимость
  • Время в пути в одну сторону — чуть больше 4 часов
  • По запросу экскурсию можно продлить на второй день, чтобы успеть посетить Хор Вирап, водопад Шаки, Хндзореск — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Виктория, профессиональный гид по Армении и любитель путешествовать по ней. Люблю свою древнюю страну и бесконечно продолжаю её изучать… Её удивительная история тянется с тех времен, как только был создан
читать дальшеуменьшить

человек, а кухня впечатляет ароматами, разнообразием и неповторимым вкусом. Всё это от души готова показывать и представлять. Свои экскурсии по стране я составляю так, чтобы вы не уставали от дат — я просто разбавляю их походами в живописные уголки, многие из которых не знают даже местные жители. Кроме того, я готовлю для моих гостей и с любовью делюсь древними обжитыми армянскими рецептами. Армения — это осколок некогда большого и великого государства: как миссионер, я вложу душу в то, чтобы вы максимально качественно познакомились с этой страной, увидели эти «цветущие камни».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
1
3
1
2
1
Алексей
Это был прекрасный день! День, который запомнится надолго, о котором хочется взахлеб рассказывать всем желающим и не очень, вот только слов маловато, чтобы описать эмоции и чувства, родившиеся в путешествии
читать дальшеуменьшить

по этому южному, горному, прекрасному району Армении.
По договоренности с гидом Викторией мы выехали в 7 утра, и это оказалось отличным решением. Оба Арарата - маленький и большой - провожали нас, были чисты, строги и прекрасны на фоне синего неба. В путешествии было много изюминок и первой стал заезд в деревню аистов. Улочки, дома, сады, спелая шелковица, тишина, дружелюбные жители - и десятки гнезд на столбах. Птицы стоят, как изящные статуэточки, кормят птенцов, что-то тащат в свое хозяйство, плавно летают над головами любопытных человеков.
Потом была долгая и невероятная по живописности дорога с двумя шикарными панорамными остановками. Просторы полей, желтые, сиреневые, алые, розовые оттенки разнотравья и - горы! Мягкие, теплые, яркие, плюшевые оттенки зеленых холмов, и вдруг - снежные вершины, потом скалы терракотово-песочные, базальтовые, обсидиановые выступы. Длинный путь - но ни минуты скуки в нем.
Заехали на водопад Шаки - мощный, фотогеничный, полноводный (в Армении весна была дождливой). На парковке стоит дедушка с сухофруктами - отличные, очень вкусные, сочные (не оксюморон!)) и раза в 2 дешевле, чем на рынке в Ереване.
Доехали до станции канатной дороги в монастырь Татев, купили билеты на определенное время (через 40 минут после приезда) - удобно. Можно погулять, подышать, обозреть горные панорамы вокруг, перекусить, потупить на склоне в мягких креслах-подушках. Есть бесплатный туалет.
Ну а потом плавный полет на "Крыльях Татева" - название канатки вполне оправдано. Кабинка вместительная, нам удалось спокойно встать у переднего и левого бокового окон, где самый лучший обзор. Наш гид Виктория была с нами, очень интересно, увлекательно рассказала об истории монастыря, его нынешнем житии-бытии. Погуляли в монастыре, посмотрели, как знаменитый в этих краях священник отец Михаил проводит обряд крещения в кафедральном храме.
На обратном пути была еще одна изюминка, не мельче утренней)) Нашли и десантировались в маково-васильковом поле. Маков вообще полно было по дороге, но тут прямо вот концентрированный букет.
Едем в Нораванк, еще один монастырь, Виктория мечтает, что там будет предзакатное солнце и чудо в связи с ним. Но ничто не предвещает - облака наползают, закрыто все небо, скалы по дороге темны. Высадились - красота вокруг и без солнца необыкновенная. Но, видимо, где-то когда-то мы хорошо себя вели, и чудо таки свершилось. Солнце не просто вышло, оно разогнало всю облачную пелену. Розово-оранжевые скалы в этом свете, башни монастыря были удивительны! Вечерее посещение имело еще один бонус - малолюдность, тишину и возможность увидеть стадо аборигенов (диких козочек) на скалах. На обратной дороге была и третья изюмина - домашние посиделки за дегустацией реально вкуснейших вин и напитков покрепче в армянской семье виноделов.
И во многом успех нашей поездки и впечатления от посещенных, увиденных локаций непосредственно связаны с гидом Викторией. О ней немало отличных отзывов - поддержу и дополню. Для каждого увлеченного путешественника она "свой человек". Наверное, это главное и определяющее качество. Когда ты стоишь рядом с ней и она говорит:"Я просто не верю, что я здесь, что я вижу это!", ты испытываешь непередаваемое чувство теплоты, потому что испытываешь приблизительно то же самое! Она отличный организатор поездки, водитель (машина удобна и комфортна), рассказчик, человек, с которым просто приятно общаться. Один из лучших гидов, с которыми нам довелось путешествовать. Очень заботливая - в Татеве угостила нас вкуснейшей теплой лепешкой с ореховой начинкой, для утреннего кофе и обеда выбрала отличную столовую в одном из сел по дороге (вкусно по-домашнему), с ней как-то по-человечески уютно. Было заметно, как рады видеть ее в семье виноделов. Ну и нас заодно))
Мы вернулись поздно, умиротворенные, наполненные впечатлениями, воспоминаниями и тоннами фото.
Виктория, спасибо вам огромное! Успехов и, очень хочется надеяться, до новых встреч в Армении!

Это был прекрасный день! День, который запомнится надолго, о котором хочется взахлеб рассказывать всем желающим и
Это был прекрасный день! День, который запомнится надолго, о котором хочется взахлеб рассказывать всем желающим и
Это был прекрасный день! День, который запомнится надолго, о котором хочется взахлеб рассказывать всем желающим и
Это был прекрасный день! День, который запомнится надолго, о котором хочется взахлеб рассказывать всем желающим и
Это был прекрасный день! День, который запомнится надолго, о котором хочется взахлеб рассказывать всем желающим и
Это был прекрасный день! День, который запомнится надолго, о котором хочется взахлеб рассказывать всем желающим и
Это был прекрасный день! День, который запомнится надолго, о котором хочется взахлеб рассказывать всем желающим и
Это был прекрасный день! День, который запомнится надолго, о котором хочется взахлеб рассказывать всем желающим и+2
Это был прекрасный день! День, который запомнится надолго, о котором хочется взахлеб рассказывать всем желающим и
Это был прекрасный день! День, который запомнится надолго, о котором хочется взахлеб рассказывать всем желающим и
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Ездили в Татев с Викторией - 1000/10. Берите тур на 2 или даже 3 дня, не пожалеете! Программа очень насыщенная, за 2 дня увидели много красивых мест, даже спустились в
читать дальшеуменьшить

ущелье к заброшенному монастырю. Места очень живописные. Не пожалейте времени и денег, чтобы успеть вкусить прелесть этих мест.
Виктория - позитивный, интересный и эрудированный гид и аккуратный водитель. Виктория влюблена в свою работу и в Армению, и конечно же эта любовь делает свое дело! С Викторией вы посетите по-настоящему эксклюзивные места, куда вряд ли поведет другой гид. Очень рекомендую познакомиться со страной именно с ней. Я 100% буду рекомендовать Викторию всем своим знакомым, кто собирается в Армению.
Мы брали отель по рекомендации Виктории, и это тоже отвал всего. Берите этот тур и не пожалеете. После него вы проникнитесь этой страной и точно захотите вернуться!

Ездили в Татев с Викторией - 1000/10. Берите тур на 2 или даже 3 дня, не
Ездили в Татев с Викторией - 1000/10. Берите тур на 2 или даже 3 дня, не
Ездили в Татев с Викторией - 1000/10. Берите тур на 2 или даже 3 дня, не
Ездили в Татев с Викторией - 1000/10. Берите тур на 2 или даже 3 дня, не
Ездили в Татев с Викторией - 1000/10. Берите тур на 2 или даже 3 дня, не
Ездили в Татев с Викторией - 1000/10. Берите тур на 2 или даже 3 дня, не
Ездили в Татев с Викторией - 1000/10. Берите тур на 2 или даже 3 дня, не
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Были в Армении еще в сентябре, но как только вернулись, жизнь закрутила и с отзывом затянули. Но ведь никогда не поздно сказать «спасибо».

В стране вина, юмора и абрикосов мы были
читать дальшеуменьшить

не в первый раз, но в прошлую поездку не успели посетить Татев. Ключевым условием было: поездка в это прекрасное место с ночевой, чтобы полностью насладиться моментом, ибо путь не близкий и спешить не хотелось. Так мы познакомились с Викторией. И это было 120 процентное попадание) На время поездки Виктория стала нам больше чем гидом - настоящим другом. О чем мы только не говорили за время путешествие: работа, детство, семейные проблемы, планы на будущее. Казалось, что знакомы уже 100 лет.

Безусловно, хороший человек - это не профессия. Так что немного о том, какой Виктория гид. Спойлер: прекрасный. Она очень эрудированна и подкована в части истории Армении - не было и вопроса во время путешествия, на который Виктория не знала ответа. Ко всему прочему, как настоящий гид, она заботится о безопасности, комфорте путешественников. Так, у нас возникли проблемы с жильем во время поездки. Виктория моментально решила вопрос, и мы провели прекрасный вечер за вкусным вином, мясом и душевной беседой. Да, кстати, Виктори еще и сомелье: при забитых вином полках в местных супермаркетах это огромный плюс.

Если нам удастся еще раз посетить эту невероятную страну, то в наш план мы обязательно включим еще одну поездку с Викторией. Неважно куда, ибо с ней даже поход по местным ресторанам станет прекрасным воспоминанием!

Были в Армении еще в сентябре, но как только вернулись, жизнь закрутила и с отзывом затянули. Но ведь никогда не поздно сказать «спасибо».
Были в Армении еще в сентябре, но как только вернулись, жизнь закрутила и с отзывом затянули. Но ведь никогда не поздно сказать «спасибо».
Вам был полезен этот отзыв?
Ян
Виктория очень приятный, лёгкий в общении человек. Хороший гид. Отличный водитель. Очень комфортабельный автомобиль.
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать, так как значительную часть времени проведете в дороге и пропустите много интересных локаций. Например,
читать дальшеуменьшить

мы в первый день выехали в 10:30 из Еревана, а вернулись туда же в 20:30 второго дня. В первый день мы посмотрели водопад Шаки, прокатились на канатной дороге в монастырь Татев, и еще успели немного прогуляться по старому Горису. Ночевка была в Горисе в замечательном отеле Мира. На второй день мы заехали в пещерный город Хндзореск и даже разведали там новый маршрут, побывали на источниках в Джермуке и полюбовались местным водопадом, а также посетили монастыри Нораванк и Хор Вирап. И если к этому еще добавить массу впечатлений по пути, то я с уверенностью скажу, что даже на 2 дня это была очень насыщенная программа без спешки.

Гид Виктория очень компетентна, кажется нет такого вопроса по теме на который она не смогла бы ответить. Она опытный водитель, на крутых виражах, грунтовках и в сильный ливень на дороге мы были спокойны. А еще она просто подарок для физически активных людей, мы как спортивные туристы были очень этому рады.

Из негативного можно было отметить только более поздний выезд (в 10:30 вместо ожидаемого в 9:00), но на это у гида были объективные причины, да в итоге мы успели выполнить всю программу, поэтому несущественно.

По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать,
По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать,
По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать,
По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать,
По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать,
По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать,
По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать,
По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать,+2
По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать,
По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать,
Вам был полезен этот отзыв?
Нелли
8-9 сентября были на двухдневной экскурсии с Викторией. Даже простое перечисление всего, что мы увидели за эти дни, приводит в восторг: Хор Вирап и Арарат, винодельня в Арени с дегустацией,
читать дальшеуменьшить

Татев и канатная дорога, вечерний Горис и ужин в национальном ресторане, Караундж и водопад Шаки, Нораванк и пещера птиц…. Пишу и сама не верю, что всё это было за два дня! Вика - знающая, энергичная, весёлая и позитивная. Отличный водитель, справилась даже в тумане на горной дороге! Всегда на связи, всегда готова помочь. Два дня на эту поездку рекомендую однозначно! Как можно вместить все это в один день не представляю себе! Вообще, это было прекрасно, Армения - невероятно красивая страна, в этой поездке можно увидеть её большую часть и влюбиться, и захотеть вернуться, что и произошло с нами))) Вика, дорогая, спасибо Вам огромное! Надеюсь на новую встречу!

8-9 сентября были на двухдневной экскурсии с Викторией. Даже простое перечисление всего, что мы увидели за
8-9 сентября были на двухдневной экскурсии с Викторией. Даже простое перечисление всего, что мы увидели за
8-9 сентября были на двухдневной экскурсии с Викторией. Даже простое перечисление всего, что мы увидели за
8-9 сентября были на двухдневной экскурсии с Викторией. Даже простое перечисление всего, что мы увидели за
8-9 сентября были на двухдневной экскурсии с Викторией. Даже простое перечисление всего, что мы увидели за
8-9 сентября были на двухдневной экскурсии с Викторией. Даже простое перечисление всего, что мы увидели за
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Из Еревана - в монастырь Татев: традиции средневековой Армении»

Юг Армении из Еревана: Татев, Хндзореск и Арени
На автобусе
13 часов
110 отзывов
Групповая
Юг Армении из Еревана: Татев, Хндзореск и Арени
Посетить древний монастырь, пройтись по пещерам, насладиться природой и попробовать армянское вино
Начало: У консерватории имени Комитаса
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€47 за человека
Татев и нереальная красота Армении (из Еревана)
На машине
Канатная дорога
13 часов
22 отзыва
Индивидуальная
Татев и нереальная красота Армении (из Еревана)
Подняться к пикам гор на канатке «Крылья Татева», посетить монастырь Нораванк и винзавод
Начало: От вашего отеля в малом центре Еревана
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €210 за всё до 2 чел.
Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
На автобусе
Канатная дорога
13 часов
33 отзыва
Групповая
Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
Путешествие по древним монастырям Армении, включая Хор Вирап и Нораванк, завершится захватывающей поездкой на канатной дороге «Крылья Татева»
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Сегодня в 08:30
11 авг в 08:30
€58 за человека
Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
На автобусе
Канатная дорога
На микроавтобусе
7.5 часов
38 отзывов
Групповая
Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Увлекательное путешествие к озеру Севан и древним монастырям Армении. Познакомьтесь с культурой и историей в компании профессионального гида
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
€33 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
от €265 за экскурсию