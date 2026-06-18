33 отзыва оставили туристы

Армения - потрясающая страна, наполненная жизнью и историей.
Посетив монастырь Татев, вы сможете представить жизнь, которая когда-то кипела в этом месте, и погрузиться в богатую историю Армении. Дорога к Татеву красочная
Посетив монастырь Татев, вы сможете представить жизнь, которая когда-то кипела в этом месте, и погрузиться в богатую историю Армении. Дорога к Татеву красочная
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные пейзажи
- 🏛️ Древние монастыри
- 🍷 Дегустация вина
- 🚡 Канатная дорога
- 📜 Исторические рассказы
Что можно увидеть
- Монастырь Нораванк
- Вина Арени
- Канатная дорога Крылья Татева
- Монастырь Татев
Описание экскурсии
Нораванк
Среди красных ущелий стоит монастырь, где покоится княжеский род Орбелянов. Мы полюбуемся панорамами гор и поговорим о воинах, священниках и о зодчем Момике, построившем одну из самых необычных церквей Армении.
Вина Арени
Если будет время — заглянем в Арени, известный своими винами. Я отведу вас в погреб, хозяев которого хорошо знаю — они расскажут о сортах винограда и производстве. А вы попробуете местное вино!
«Крылья Татева»
Полетим к старинному монастырю по канатной дороге, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса. Внизу останется серпантин, «Мост дьявола», минеральные ванны.
Татев
- Вы погрузитесь в историю одного из самых знаменитых армянских монастырей
- Во дворе отыщем родничок с вкуснейшей и чистой водой и старую грушу, под которой встретим Михаэля — священника необычайной доброты
- Михаэль расскажет множество историй о монастырской жизни, университете, который здесь когда-то был и его учениках
- Осмотрим помещения монастыря. С прошлых времён сохранились кухня, трапезная, пекарня и кельи священников
- Изучим 3 красивейшие средневековые церкви и полюбуемся неповторимыми орнаментами, высеченными в камне
- Я расскажу о том, как здесь жили монахи, о быте и культуре монастыря, о христианстве и его проповедниках. И не только!
Организационные детали
- Дегустация включена в стоимость
- Время в пути в одну сторону — чуть больше 4 часов
- По запросу экскурсию можно продлить на второй день, чтобы успеть посетить Хор Вирап, водопад Шаки, Хндзореск — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Виктория, профессиональный гид по Армении и любитель путешествовать по ней. Люблю свою древнюю страну и бесконечно продолжаю её изучать… Её удивительная история тянется с тех времен, как только был создан
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это был прекрасный день! День, который запомнится надолго, о котором хочется взахлеб рассказывать всем желающим и не очень, вот только слов маловато, чтобы описать эмоции и чувства, родившиеся в путешествии
+2
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Д
Ездили в Татев с Викторией - 1000/10. Берите тур на 2 или даже 3 дня, не пожалеете! Программа очень насыщенная, за 2 дня увидели много красивых мест, даже спустились в
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Были в Армении еще в сентябре, но как только вернулись, жизнь закрутила и с отзывом затянули. Но ведь никогда не поздно сказать «спасибо».
В стране вина, юмора и абрикосов мы были
В стране вина, юмора и абрикосов мы были
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Виктория очень приятный, лёгкий в общении человек. Хороший гид. Отличный водитель. Очень комфортабельный автомобиль.
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По моему мнению однозначно нужно брать тур на 2 дня. На один даже не стоит ехать, так как значительную часть времени проведете в дороге и пропустите много интересных локаций. Например,
+2
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8-9 сентября были на двухдневной экскурсии с Викторией. Даже простое перечисление всего, что мы увидели за эти дни, приводит в восторг: Хор Вирап и Арарат, винодельня в Арени с дегустацией,
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