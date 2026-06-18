33 отзыва оставили туристы

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по этому южному, горному, прекрасному району Армении.

По договоренности с гидом Викторией мы выехали в 7 утра, и это оказалось отличным решением. Оба Арарата - маленький и большой - провожали нас, были чисты, строги и прекрасны на фоне синего неба. В путешествии было много изюминок и первой стал заезд в деревню аистов. Улочки, дома, сады, спелая шелковица, тишина, дружелюбные жители - и десятки гнезд на столбах. Птицы стоят, как изящные статуэточки, кормят птенцов, что-то тащат в свое хозяйство, плавно летают над головами любопытных человеков.

Потом была долгая и невероятная по живописности дорога с двумя шикарными панорамными остановками. Просторы полей, желтые, сиреневые, алые, розовые оттенки разнотравья и - горы! Мягкие, теплые, яркие, плюшевые оттенки зеленых холмов, и вдруг - снежные вершины, потом скалы терракотово-песочные, базальтовые, обсидиановые выступы. Длинный путь - но ни минуты скуки в нем.

Заехали на водопад Шаки - мощный, фотогеничный, полноводный (в Армении весна была дождливой). На парковке стоит дедушка с сухофруктами - отличные, очень вкусные, сочные (не оксюморон!)) и раза в 2 дешевле, чем на рынке в Ереване.

Доехали до станции канатной дороги в монастырь Татев, купили билеты на определенное время (через 40 минут после приезда) - удобно. Можно погулять, подышать, обозреть горные панорамы вокруг, перекусить, потупить на склоне в мягких креслах-подушках. Есть бесплатный туалет.

Ну а потом плавный полет на "Крыльях Татева" - название канатки вполне оправдано. Кабинка вместительная, нам удалось спокойно встать у переднего и левого бокового окон, где самый лучший обзор. Наш гид Виктория была с нами, очень интересно, увлекательно рассказала об истории монастыря, его нынешнем житии-бытии. Погуляли в монастыре, посмотрели, как знаменитый в этих краях священник отец Михаил проводит обряд крещения в кафедральном храме.

На обратном пути была еще одна изюминка, не мельче утренней)) Нашли и десантировались в маково-васильковом поле. Маков вообще полно было по дороге, но тут прямо вот концентрированный букет.

Едем в Нораванк, еще один монастырь, Виктория мечтает, что там будет предзакатное солнце и чудо в связи с ним. Но ничто не предвещает - облака наползают, закрыто все небо, скалы по дороге темны. Высадились - красота вокруг и без солнца необыкновенная. Но, видимо, где-то когда-то мы хорошо себя вели, и чудо таки свершилось. Солнце не просто вышло, оно разогнало всю облачную пелену. Розово-оранжевые скалы в этом свете, башни монастыря были удивительны! Вечерее посещение имело еще один бонус - малолюдность, тишину и возможность увидеть стадо аборигенов (диких козочек) на скалах. На обратной дороге была и третья изюмина - домашние посиделки за дегустацией реально вкуснейших вин и напитков покрепче в армянской семье виноделов.

И во многом успех нашей поездки и впечатления от посещенных, увиденных локаций непосредственно связаны с гидом Викторией. О ней немало отличных отзывов - поддержу и дополню. Для каждого увлеченного путешественника она "свой человек". Наверное, это главное и определяющее качество. Когда ты стоишь рядом с ней и она говорит:"Я просто не верю, что я здесь, что я вижу это!", ты испытываешь непередаваемое чувство теплоты, потому что испытываешь приблизительно то же самое! Она отличный организатор поездки, водитель (машина удобна и комфортна), рассказчик, человек, с которым просто приятно общаться. Один из лучших гидов, с которыми нам довелось путешествовать. Очень заботливая - в Татеве угостила нас вкуснейшей теплой лепешкой с ореховой начинкой, для утреннего кофе и обеда выбрала отличную столовую в одном из сел по дороге (вкусно по-домашнему), с ней как-то по-человечески уютно. Было заметно, как рады видеть ее в семье виноделов. Ну и нас заодно))

Мы вернулись поздно, умиротворенные, наполненные впечатлениями, воспоминаниями и тоннами фото.

Виктория, спасибо вам огромное! Успехов и, очень хочется надеяться, до новых встреч в Армении!