33 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Монастырь Нораванк

Мы выедем утром из Еревана и отправимся в область Сюник, где посетим средневековый монастырский комплекс Нораванк — бывшую резиденцию и ныне семейное захоронение князей Орбелянов. Я расскажу об этом роде мужественных воинов и праведных священнослужителей, которым удалось сохранить независимость области, а также о выдающемся зодчем Момике, который построил здесь уникальную церковь ⛪.

Вина Арени

Если у нас будет время мы сможем посетить и расположенную поблизости древнюю деревню области — Арени, известную своими винами 🍷. Я отведу вас в винный погреб, хозяев которого хорошо знаю, — мы бесплатно попробуем вино, а хозяева расскажут о сортах местного винограда и производстве. Если захотите, понравившееся вино можно будет купить.

Самая длинная канатная дорога

Затем мы пересечем перевал и «полетим» к старинному монастырю на «Крыльях Татева» — такое название носит самая длинная канатная дорога в мире, занесенная в Книгу Рекордов Гиннесса — 5, 7 км, высотой 320 метров. Внизу останутся серпантинные повороты, природный мост «Мост дьявола», минеральные ванны. По прибытию вас впечатлит неповторимая природа и порадуют колоритные бабушки, которые торгуют домашними вкусностями и горными ⛰️ травами. Нужно обязательно у них что-то попробовать, я никогда не прохожу мимо.

Монастырь Татев

И вот время погрузиться в историю 📖 монастыря и жизни, которая бурлила здесь и наполняла пространство вокруг с 13 века. Монастырь — один из самых знаменитых в Армении, место для строительства выбрали на утесе, прямо над глубокой пропастью.

Во дворе есть родничок с вкуснейшей и чистой водой, старая груша, под которой мы встретим Михаэля — священника, который всегда сидит в компании прихожан и большого количества детей. Это человек необычайной доброты, он уделяет внимание каждому, кто к нему приходит. Михаэль расскажет много историй о монастырской жизни, университете, который здесь когда-то был и его учениках.

Познакомившись с Михаэлем, мы осмотрим помещения монастыря. Здесь находились крупнейший Матенадаран (книгохранилище), конюшни, классы, где учились монахи и ученики. Сохранились кухня 🥧, трапезная, пекарня и кельи священников с чудесным видом на ущелье.

Но главным достоянием Татева все же являются 3 красивейшие 🤩 средневековые церкви. Работа мастеров заставит вас задуматься, как из неподатливого камня можно было сотворить неповторимые орнаменты и выстроить прочные величественные храмы. Мастера из «каменной» Армении сотворили шедевр нерушимой культуры и архитектуры.

Я буду рассказывать о том, как здесь жили монахи, о быте и культуре монастыря, о христианстве и его проповедниках. Повсюду вас ждут открытия, тайные проходы и необычные сооружения средневековья…

Татевский монастырь оставит незабываемое впечатление и яркий след в сердце каждого, кто там побывал. Еще долго в воспоминаниях вы будете слышать церковное пение маленьких девочек и видеть ласковый взгляд священника Микаэля.

Организационные детали