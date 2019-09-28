33 отзыва оставили туристы

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Традиции средневековой Армении в монастыре Татев

Погрузиться в историю Армении и понять, как протекала жизнь в ее древних священных местах

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33 отзыва
Виктория
Виктория – Гид из Еревана
Армения — потрясающая страна, она наполнена атмосферой жизни во всем, и не меньше чем современность, эту атмосферу хранят древние монастыри.

Посетив одну из таких «живых» обителей веры — Татев, вы сможете представить жизнь, которая когда-то в нем кипела, и погрузиться в богатую историю 📖 Армении.

Дорога к Татеву предстоит красочная, насыщенная витками поворотов, шумными реками, горными ⛰️ хребтами, лугами и уникальными памятниками.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €205 за экскурсию

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Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев

Что вас ожидает

Монастырь Нораванк
Мы выедем утром из Еревана и отправимся в область Сюник, где посетим средневековый монастырский комплекс Нораванк — бывшую резиденцию и ныне семейное захоронение князей Орбелянов. Я расскажу об этом роде мужественных воинов и праведных священнослужителей, которым удалось сохранить независимость области, а также о выдающемся зодчем Момике, который построил здесь уникальную церковь ⛪.

Вина Арени
Если у нас будет время мы сможем посетить и расположенную поблизости древнюю деревню области — Арени, известную своими винами 🍷. Я отведу вас в винный погреб, хозяев которого хорошо знаю, — мы бесплатно попробуем вино, а хозяева расскажут о сортах местного винограда и производстве. Если захотите, понравившееся вино можно будет купить.

Самая длинная канатная дорога
Затем мы пересечем перевал и «полетим» к старинному монастырю на «Крыльях Татева» — такое название носит самая длинная канатная дорога в мире, занесенная в Книгу Рекордов Гиннесса — 5, 7 км, высотой 320 метров. Внизу останутся серпантинные повороты, природный мост «Мост дьявола», минеральные ванны. По прибытию вас впечатлит неповторимая природа и порадуют колоритные бабушки, которые торгуют домашними вкусностями и горными ⛰️ травами. Нужно обязательно у них что-то попробовать, я никогда не прохожу мимо.

Монастырь Татев
И вот время погрузиться в историю 📖 монастыря и жизни, которая бурлила здесь и наполняла пространство вокруг с 13 века. Монастырь — один из самых знаменитых в Армении, место для строительства выбрали на утесе, прямо над глубокой пропастью.

Во дворе есть родничок с вкуснейшей и чистой водой, старая груша, под которой мы встретим Михаэля — священника, который всегда сидит в компании прихожан и большого количества детей. Это человек необычайной доброты, он уделяет внимание каждому, кто к нему приходит. Михаэль расскажет много историй о монастырской жизни, университете, который здесь когда-то был и его учениках.

Познакомившись с Михаэлем, мы осмотрим помещения монастыря. Здесь находились крупнейший Матенадаран (книгохранилище), конюшни, классы, где учились монахи и ученики. Сохранились кухня 🥧, трапезная, пекарня и кельи священников с чудесным видом на ущелье.

Но главным достоянием Татева все же являются 3 красивейшие 🤩 средневековые церкви. Работа мастеров заставит вас задуматься, как из неподатливого камня можно было сотворить неповторимые орнаменты и выстроить прочные величественные храмы. Мастера из «каменной» Армении сотворили шедевр нерушимой культуры и архитектуры.

Я буду рассказывать о том, как здесь жили монахи, о быте и культуре монастыря, о христианстве и его проповедниках. Повсюду вас ждут открытия, тайные проходы и необычные сооружения средневековья…

Татевский монастырь оставит незабываемое впечатление и яркий след в сердце каждого, кто там побывал. Еще долго в воспоминаниях вы будете слышать церковное пение маленьких девочек и видеть ласковый взгляд священника Микаэля.

Организационные детали

  • Предлагаю второй, расширенный вариант экскурсии 🧭 в Татев с ночевкой в городе Горис (так как дорога не легкая и одним днем туда и обратно очень утомительно как для гостей, так и для водителя). Без спешки мы успеем посетить монастырь Хор Вирап у подножия Арарата, где был заточен св. Григорий Просветитель, плодородную Араратскую долину, винный погреб в деревне Арени и расположенную поблизости пещеру, в которой были обнаружены древние артефакты (самая древняя в мире кожаная обувь, 4 в до н. э., захоронения, древняя винодельня), Нораванк и Татев. После ночевки в Горисе мы отправимся в пещерный город 🏙️ Хндзореск(в зависимости от погоды), пройтись по подвесному мосту, по пещеркам, далее на обратном пути заехать и полюбоваться водопадом Шаки.
  • Цена такой экскурсии — 275 евро
  • Жилье в Горисе необходимо бронировать заранее, я помогу рекомендациями — в среднем ночь на двоих стоит 20000 драм)
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, мне 30 лет. Профессиональный гид по Армении и любитель путешествовать в ней. Люблю свою древнюю страну и бесконечно продолжаю ее изучать... Ее удивительная история, тянется с тех времен как только был создан человек, а кухня впечатляет своими ароматами, разнообразием и неповторимым вкусом. Все это от души готова показывать и представлять. Свои экскурсии по стране я составляю таким образом, что бы наши гости не уставали от "острых" дат, я просто разбавляю их походами в живописные уголки, многие из которых не знают даже местные жители. А знакомство с национальной кухней провожу сама. Я готовлю для моих гостей и с любовью делюсь древними обжитыми армянскими рецептами. Армения - это осколок некогда большого и великого государства, все должны почувствовать это, попробовать, испытать, а я как миссионер вложу душу, что бы гости максимально познакомились с ней, увидели эти "цветущие камни".
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33 отзыва оставили туристы

Ольга
28 сентября 2019
Огромное спасибо Виктории и Сурену за незабываемые дни, проведенные в их компании, за то, что открыли для нас сказочную Армению! Сначала мы хотели забронировать однодневную экскурсию, но в процессе обсуждения маршрута мы почувствовали профессионалов, и наша программа "разрослась" до недели и включила все основные интересные места Армении плюс Арцах. Как же нам повезло, что мы приняли такое решение! Путешествие было отлично организовано с учетом всех наших пожеланий, все продумано до мелочей: при посещении достопримечательностей с нами никогда не было толп туристов, всегда был хороший свет для фото, количество времени не ограничено. При этом мы так много интересного успевали увидеть и узнать, вкусного попробовать (армянские лепешки, кебаб, шашлык, рыбу и мн. др. ), нужного купить (настоящий сыр из домашнего погребка, карабахский ни с чем не сравнимый мед и, конечно же, вина и коньяк). Ребята устраивали для нас очень милые пикнички на природе, подкармливали спелыми, сочными фруктами, дынями, арбузами, а однажды мы даже увлеклись сбором опят, баночка которых (сувенир от Виктории!) уехала с нами в Москву. Удивительно, но мы совсем не уставали при такой насыщенной программе. Виктория - великолепный гид, легкий в общении человек, хорошо знает историю и культуру страны, даст совет по выбору гостиниц, порекомендует, где поесть, что купить в качестве сувениров, не оставит вас в сложной ситуации. Сурен - прекрасный водитель и хороший, открытый, располагающий к себе человек. Прощаясь с ребятами, нам казалось, что мы расстаемся с очень старыми друзьями, было очень грустно, но мы увозили в своем сердце частичку Солнечной Армении, открытой для нас Викой и Суреном. И это теперь Наша Армения, которая согревает нас в холодные московские дни. Спасибо вам, ребята, удачи, мы с вами! Ольга и Михаил.
12 августа 2019
Впечатления от экскурсии остались очень положительные. Как будто мы со старыми, горячо любимыми друзьями отправились в путешествие по Армении, которые нам показали и открыли замечательную красивейшую горную страну. Все было продумано до мелочей, чтобы нам было комфортно путешествовать. Не смотря на долгий путь, поездка не была утомительной. Рассказы не перегружены информацией. Мы практически все успели посмотреть. Всем рекомендую Викторию и Сурена для организации путешествия по Армении.
12 августа 2019
Всем добрый день! Наша семья в восторге от экскурсии!!! Очень много положительных эмоций и у детей и у родителей. Долго думали брать экскурсию на два дня или нет. Ни разу не пожалели что поехали на два дня, т. к. посмотрели в два раза больше красивейших мест Армении. Долгая дорога была совсем не утомительна (даже для детей), а наоборот интересна и познавательна. За это огромное спасибо нашим гидам Виктории и Сурену. С ними было комфортно и легко, будто мы путешествовали с лучшими друзьями. Маршрут очень продуман ( время выезда, приезда, обеда). Мы всегда опережали толпу туристов, т. е. когда мы уже все посмотрели, пофотографировались и собирались уезжать, приезжала толпа туристов. За это очередная благодарность нашим гидам, которые и об этом позаботились. О том, что мы увидели на экскурсии писать нет смысла.... Скажу только что в Армении безумно красиво ( и это после того как побывали в Доминикане и о. Бали). И всю эту красотищу надо видеть своими глазами!!! Виктория отличный гид: ее интересно и легко слушать, не было перегруза информацией, а также она ответит на любые вопросы. Так как наша экскурсия продолжалась два дня, мы бронировали отель "Мира" в Горисе. Все по-домашнему: чисто, аккуратно, комфортно. Очень добрая и гостеприимная хозяйка, однозначно рекомендую! Кафешки в которых мы обедали, нас устроили по всем параметрам. Скромно, уютно, вкусно и недорого. Итак... Выражаем огромную благодарность Виктории и Сурену за то, что посвятили нашей семье незабываемые два дня, за кучу положительных эмоций и ваши добрые советы при покупке вина, меда и фруктов. С уважением Олег, Наталья, Рома и Эдик
12 июля 2019
Ездили с ребятами в 2-х дневную экскурсию. Ощущение, что Виктория "перегорела", часть дороги нас просто не замечали. Для 6 человек транспорт не приспособлен, особенно для такого протяженного маршрута. Было много положительных моментов, но негатив остался. От индивидуального тура и прочитав отзывы, ожидали большего.
20 июня 2019
Великолепная экскурсия. Виктория - потрясающе доброжелательный человек и очень профессиональный гид. Вся экскурсия была продумана до мелочей. Вплоть до того, что на всех видовых площадках мы всегда оказывались без толпы других туристов и могли спокойно делать фотографии и наслаждаться видами. С нами на экскурсии были наши дети. Виктория рассказывает настолько интересно, что никто не заскучал: ни взрослые, ни непоседливые школьники. Хочу добавить, что Виктория с большой охотой отвечала на все наши вопросы, и досконально объясняла все, что нам было интересно. Прекрасно был распланирован режим экскурсий и отдыха, Виктория очень бережно относится к детям. Вплоть до выбора места для обеда - в первую очередь должно быть вкусно и безопасно даже для самых маленьких. Я уверена, что при необходимости Виктория подскажет оптимальный вариант для любых компаний и запросов. У Виктория есть ещё одна суперспособность: она трудности не решает, а предотвращает. С ней как за каменной стеной, безопасно и спокойно. Смело рекомендуем - Виктория плюс ко всему оптимистичная и остроумная девушка.
5 июня 2019
Спасибо замечательной паре Вике и Сурену за шикарную двухдневную экскурсию. Время пролетело, как один миг, а любовь к Армении осталась навсегда. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться со страной, узнать что-то новое и получить незабываемые впечатления.
27 мая 2019
В этой поездке Армения раскрылась как великолепная мозаика, насыщенная красотой и мудростью сильного народа. Виктория и Сурен замечательные организаторы, очень эрудированные рассказчики и прекрасные, хлебосольные хозяева. В этой экскурсии мы с дочерью чувствовали себя в гостях у добрых, заботливых друзей и впечатления от страны приобрели очень теплые цвета))) Рада, что поездка была на два дня. За один день столько впечатлений было бы тяжелее воспринять и многое бы не удалось посетить. Хор Вирап, Нораванк, Татев и полет к нему (канатная дорога просто гимн современной инженерии), водопад Шаки, пещера Арени, пещерный город Хндзореск, раскопки Караундж, каменный лес у города Гориса. Природа, история, архитектура - Виктория и Сурен показали нам красоту Армении. В этой поездке мы попробовали прекрасное вино в селении Арени (и с каким удовольствием сейчас угощаем им наших друзей), вкуснейший кебаб и шашлык из тандыра. Отдохнули в городе Горисе и насладились армянским завтраком с видом на замечательный сад. С удовольствием вернемся и продолжим знакомится с этой удивительной страной)))
Света
13 мая 2019
Хотим сказать большое спасибо Виктории и Сурену за отлично составленный маршрут экскурсии и интересном рассказе о посещенных местах. За день (мы заказывали однодневную экскурсию) мы успели без спешки посмотреть все, о чем заявлено в экскурсии. В Армении очень красивая природа, добрые люди, вкусная еда, поэтому советую эту экскурсию, чтобы поближе познакомиться с красивейшими достопримечательностями этой теплой и дружелюбной страны. А Виктория и Сурен вам в этом помогут!
9 мая 2019
Мы были на этой экскурсии 30 апреля. Нам очень понравилось, экскурсия была хорошо организована, Виктория и Сурен провели ее очень интересно и познавательно.
27 марта 2019
Что я могу сказать про нашу экскурсию? Хотите увидеть настоящую Армению - тогда очень рекомендую выбрать именно её и обязательно на 2 дня. Тогда вы без спешки насладитесь природой, древними монастырями, кухней это прекрасной страны. Виктория в качестве гида и ее муж Сурен в качестве водителя сделали эти 2 дня для нас замечательными. Виктория обладает широкими знаниями об истории Армении, её традициях, достопримечательностях. Она очень любит эту страну и готова делиться этой любовью со своими гостями. Очень благодарны им за увиденное и услышанное. Эмоции и впечатления, фотографии будут нам долго напоминать об этой прекрасной стране.
Валентина
15 марта 2019
Отличная программа, хорошо продуманный маршрут. Спасибо большое за незабываемые дни!
11 марта 2019
Ездили компанией из 10 человек с гидом Айк. Нам очень понравилось, насколько он очень эрудированный человек, знающий и разбирающийся не только в истории Армении, но и в целом в истории многих других стран, приятный в общении, знающий много языков. Айк интересно рассказывал про историю Армении, что очень понравилось детям. Он смог и их увлечь в исторические моменты. Мы были очень рады знакомству с Айком. Советую, не пожалеете
4 июля 2018
Брали у Виктории с Суреном двухдневную версию экскурсии. Успели по всем пунктам проехаться без спешки. Экскурсия выпала на выходные, но даже этот факт не помешал нам избежать толп туристов. По пути объедались сказочными абрикосами с Араратской долины, один запах которых можно продавать. Виктория была не только нашим гидом, но и классным собеседником. Отдельное спасибо за то, что незаметно для себя мы преодолели навесной мост и пещерный город и лестницу от них, которых так боялись. Освежающий водопад в жару - это вообще просто чудо. Монастыри, горы, чудесные цветы Армении, город Горис, пикник на Селимском перевале... Можно бесконечно перечислять наши впечатления от экскурсии. Вика с Суреном два дня были не только гидами, но и нашими ангелами-хранителями. Относительно питания во время путешествия (по следам предыдущих отзывов) скажу только - не смотря на стесненность в средствах голодными мы не остались. Эту экскурсию можно рекомендовать каждому независимо от достатка и состояния здоровья.
2 июля 2018
Ездили на экскурсию с Викторией вместе с друзьями. Очень понравилось! Все грамотно организовано, продумано, увидели потрясающей красоты пейзажи и монастыри. Узнали много интересной информации о стране. Настоятельно рекомендую брать двухдневную поездку, так вы в спокойном режиме увидите многие достопримечательности, у вас будет больше времени и хорошая возможность подумать, осмыслить и почувствовать удивительную атмосферу этой древней страны, ее неповторимых монастырей и незабываемых пейзажей...
18 июня 2018
Спасибо Виктории и Сурену за прекрасную поездку в Татев! Не смотря на то, что дорога довольно долгая, мы совершенно не устали благодаря интересным рассказам об Армении, остановкам на фотосессии)))), энтузиазму и доброму отношению ребят. Эта прекрасная пара своей любовью к Армении вдохнула в нас аромат уникальности своей страны! Спасибо Вам!
Ещё 18 отзывов

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