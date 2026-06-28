Обзорная экскурсия по Еревану и вкус армянского коньяка в одном туре

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Описание экскурсии

Наша экскурсия состоит из двух частей - автобусной и пешей.

В первой части мы проедем по просторным проспектам, улицам и площадям мимо «крытого рынка» и Голубой мечети, Парламента, Резиденции Президента и скульптуры, созданной Огюстом Роденом.

Затем — пешая прогулка по столице. Поднимаясь по террасам архитектурного комплекса «Каскад», полюбуемся предметами современного искусства. Под открытым небом представлены работы Фернандо Ботеро, Аршила Горки, Барри Фланагана, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик и других всемирно признанных мастеров. Сверху, с обзорной площадки, полюбуемся панорамой розового города, в ясную погоду увидим вдали вершину Арарата.

Отсюда пройдёмся до Театральной площади, к театру Оперы и Балета и Лебединому озеру, неподалеку от которого за роялем увековечен в бронзе Арно Бабаджанян.

По Северному проспекту прогуляемся мимо элитных новостроек и дойдём до центральной площади Республики. А завершим пеший тур по Еревану у Цицернакаберда — мемориала в память о жертвах геноцида армян 1915 года.

После небольшого перерыва на самостоятельный обед - Экскурсия по Ереванскому Коньячному Заводу "Арарат" с дегустацией коньяка.

На заводе «Арарат» мы первым делом отправимся в музей, где вам расскажут о тех, кто стоял у истоков производства коньяка в Армении — Нерсесе Таирянце, Василии Таирове и Мкртиче Мусинянце. Посмотрите на старые бочки Шустовских времён, медали и первую грамоту от французских производителей коньяка, вручённую в 1907 году.

Затем отправимся в коньячный погреб, также известный как цех выдержки. Здесь вы узнаете, что такое «доля ангелов», главы каких государств были удостоены персональных бочек на Президентской аллее, как взвешивали почётных гостей и какой коньяк предпочитал Уинстон Черчилль.

И наконец, самая занимательная часть - дегустация. Вам предложат на пробу 3-звёздочный «Арарат» и «Ахтамар» 10-летней выдержки. А пока вы будете вникать во вкусы и ароматы, мастера завода откроют вам правила и нюансы дегустации. Нет никаких сомнений — вы навсегда полюбите этот солнечный напиток!