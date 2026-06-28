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Обзорная экскурсия по Еревану и вкус армянского коньяка в одном туре

Приглашаем вас на душевную прогулку по одному из самых древних в мире городов - Еревану
Обзорная экскурсия по Еревану и вкус армянского коньяка в одном туреФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Обзорная экскурсия по Еревану и вкус армянского коньяка в одном туреФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Обзорная экскурсия по Еревану и вкус армянского коньяка в одном туреФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Наша экскурсия состоит из двух частей - автобусной и пешей.

В первой части мы проедем по просторным проспектам, улицам и площадям мимо «крытого рынка» и Голубой мечети, Парламента, Резиденции Президента и скульптуры, созданной Огюстом Роденом.

Затем — пешая прогулка по столице. Поднимаясь по террасам архитектурного комплекса «Каскад», полюбуемся предметами современного искусства. Под открытым небом представлены работы Фернандо Ботеро, Аршила Горки, Барри Фланагана, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик и других всемирно признанных мастеров. Сверху, с обзорной площадки, полюбуемся панорамой розового города, в ясную погоду увидим вдали вершину Арарата.

Отсюда пройдёмся до Театральной площади, к театру Оперы и Балета и Лебединому озеру, неподалеку от которого за роялем увековечен в бронзе Арно Бабаджанян.

По Северному проспекту прогуляемся мимо элитных новостроек и дойдём до центральной площади Республики. А завершим пеший тур по Еревану у Цицернакаберда — мемориала в память о жертвах геноцида армян 1915 года.

После небольшого перерыва на самостоятельный обед - Экскурсия по Ереванскому Коньячному Заводу "Арарат" с дегустацией коньяка.

На заводе «Арарат» мы первым делом отправимся в музей, где вам расскажут о тех, кто стоял у истоков производства коньяка в Армении — Нерсесе Таирянце, Василии Таирове и Мкртиче Мусинянце. Посмотрите на старые бочки Шустовских времён, медали и первую грамоту от французских производителей коньяка, вручённую в 1907 году.

Затем отправимся в коньячный погреб, также известный как цех выдержки. Здесь вы узнаете, что такое «доля ангелов», главы каких государств были удостоены персональных бочек на Президентской аллее, как взвешивали почётных гостей и какой коньяк предпочитал Уинстон Черчилль.

И наконец, самая занимательная часть - дегустация. Вам предложат на пробу 3-звёздочный «Арарат» и «Ахтамар» 10-летней выдержки. А пока вы будете вникать во вкусы и ароматы, мастера завода откроют вам правила и нюансы дегустации. Нет никаких сомнений — вы навсегда полюбите этот солнечный напиток!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Стоимость тура 12.000 драм в местной валюте
  • Транспорт
  • Услуги профессионального русскоговорящего гид
  • Входные билеты
  • Дегустация 2х видов коньяка
  • Одна бутылка воды без газа на человека
  • Предусмотрена остановка для самостоятельного обеда (обед не включён в стоимость)
Что не входит в цену
  • Обед
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Пожалуйста, будьте на месте сбора в 09:35.

Оденьте удобную обувь и одежду по погоде.

Пожелания к путешественнику

Приезжайте на экскурсию с улыбкой и позитивом:)

Визы

Граждане РФ, Республик СНГ и Евросоюза не нуждаются в визе при въезде в Армению.

Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
NAIRA
NAIRA — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет. Я Наира! Моя задача — влюбить Вас в страну, в которую безумно влюблена я. Ведь Армения не просто страна, она источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами —
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увлекательное путешествие в страну историй, легенд и культурного наследия. Как местные жители, мы Вам покажем самые потаённые уголки, расскажем самые интересные истории и отведём в гости к известным в стране людям. Наш успех — это счастье в глазах каждого туриста и непреодолимое желание возвращаться в Армению вновь и вновь.

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