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Все тайны Еревана и вкус Армянского коньяка в одном туре

5
5 отзывов
JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL – Гид из Еревана
Классическая обзорная экскурсия ⛳ по столице Армении — Еревану — одному из древнейших городов мира с посещением всех главных достопримечательностей 🏛️.

Лучшее дополнение — знакомство с производством и дегустация легендарного напитка на Ереванском Коньячном заводе «Арарат».
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $20 за человека

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Все тайны Еревана и вкус Армянского коньяка в одном туре
Все тайны Еревана и вкус Армянского коньяка в одном туре

Что вы увидите

  • Площадь Республики
  • Театр Оперы и Балета
  • Лебединое озеро
  • Каскад
  • Северный проспект
  • Музей Кафесчяна
  • Улица Абовяна
  • Крытый рынок
  • Здание Парламента
  • Цицернакаберд
  • Завод Арарат
  • Центральные улицы и дворы малого центра
Автобусный мини-тур по городу

Наш маршрут начнётся с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности 🏛️, главные улицы и проспекты города:

  • Проспект Маштоца с известным «крытым рынком» и Голубой мечетью;
  • Проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского здания;
  • Проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое другое.
Пешая прогулка 👣 по малому центру Еревана
Начнём с Ереванского Каскада — музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. В коллекции музея работы всемирно известных деятелей искусств, таких как Фернандо Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган и других. Тут мы конечно поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город 🏙️, и конечно, если повезёт, то вам откроется величественный вид на гору Арарат.
Продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо «играет» на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.
Далее мы окажемся на Северном проспекте, с расположенными на нём впечатляющими новостройками, где находятся множество офисов, элитные жилые дома, рестораны, кафе и магазины. Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.
Конечный пункт нашей пешей прогулки — Площадь Республики. Это центральная площадь армянской столицы ⭐️, построенная по проекту А. Таманяна в середине XX века.
Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда — мемориал посвященный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году.
Ереванский коньячный завод + дегустация
Экскурсия начнётся с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии 📸 основателей коньячного производства в Армении Нерсеса Таирянца и Василия Таирова — главного винодела, автора первого марочного коньяка Мкртича Мусинянца. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времён, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года.
Далее мы с вами окажемся в так называемом цеху выдержки, или в коньячном погребе, где узнаем, что такое «доля ангелов», президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почётных гостей, и какой коньяк выпивал Уинстон Черчилль.
Настало уже время долгожданной дегустации. У нас будет классическая дегустация, и это означает, что мы c вами будем пробовать 3-звездочный «Арарат» и «Ахтамар» 10-летней выдержки. Во время дегустации мастера завода вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего вы, несомненно, влюбитесь ❤️ в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь!
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
Все тайны Еревана и вкус Армянского коньяка в одном туре
Все тайны Еревана и вкус Армянского коньяка в одном туре
Все тайны Еревана и вкус Армянского коньяка в одном туре
Все тайны Еревана и вкус Армянского коньяка в одном туре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL
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5 отзывов оставили туристы

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