Автобусный мини-тур по городу

Наш маршрут начнётся с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности 🏛️, главные улицы и проспекты города:

Проспект Маштоца с известным «крытым рынком» и Голубой мечетью;

Проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского здания;

Проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое другое.

Пешая прогулка 👣 по малому центру Еревана

Начнём с Ереванского Каскада — музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. В коллекции музея работы всемирно известных деятелей искусств, таких как Фернандо Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган и других. Тут мы конечно поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город 🏙️, и конечно, если повезёт, то вам откроется величественный вид на гору Арарат.

Продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо «играет» на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.

Далее мы окажемся на Северном проспекте, с расположенными на нём впечатляющими новостройками, где находятся множество офисов, элитные жилые дома, рестораны, кафе и магазины. Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.

Конечный пункт нашей пешей прогулки — Площадь Республики. Это центральная площадь армянской столицы ⭐️, построенная по проекту А. Таманяна в середине XX века.

Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда — мемориал посвященный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году.

Ереванский коньячный завод + дегустация

Экскурсия начнётся с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии 📸 основателей коньячного производства в Армении Нерсеса Таирянца и Василия Таирова — главного винодела, автора первого марочного коньяка Мкртича Мусинянца. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времён, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года.

Далее мы с вами окажемся в так называемом цеху выдержки, или в коньячном погребе, где узнаем, что такое «доля ангелов», президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почётных гостей, и какой коньяк выпивал Уинстон Черчилль.

Настало уже время долгожданной дегустации. У нас будет классическая дегустация, и это означает, что мы c вами будем пробовать 3-звездочный «Арарат» и «Ахтамар» 10-летней выдержки. Во время дегустации мастера завода вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего вы, несомненно, влюбитесь ❤️ в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь!