Винная экскурсия в Ереване предлагает уникальную возможность узнать о древних и современных традициях армянского виноделия. Профессиональный сомелье расскажет о различных сортах винограда и технологиях производства. Гости смогут насладиться дегустацией шести видов вина, включая белое, розовое и красное. Вкусные закуски из местных сыров и мясных изделий дополнят впечатления. Это идеальный способ расслабиться и открыть для себя богатство армянской винной культуры
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация 6 видов вина
- 🧀 Лёгкие закуски из местных продуктов
- 📚 Интересные факты о виноделии
- 🎓 Профессиональный сомелье
- 🏙 Атмосферный винный бар
- 🎁 Возможность приобрести вино
Что можно увидеть
- Винные бары Еревана
Описание экскурсии
Винная культура и история
В душевной атмосфере профессиональный сомелье расскажет вам о виноделии в Армении — древнем и современном. Познакомит с традициями и технологиями разных времён.
Дегустация 6 вин
Сомелье подберёт напитки из нескольких винодельческих регионов, сделанных из различных сортов винограда и по разным технологиям: белое сухое, розовое сухое, красное классическое Арени, красное классическое из других сортов винограда или купаж сортов, красное сухое выдержанное.
Также вам подадут сет лёгких закусок из местных фермерских сыров и мясных изделий, оливки и томаты в собственном соку.
Организационные детали
- На мероприятие допускаются только люди старше 18 лет
- Дегустация 6 видов вин и закуски входят в стоимость
- Программу можно провести в индивидуальном формате (для вас и ваших близких, друзей). Подробности уточняйте в переписке с гидом.
- После дегустации мы не ограничиваем вас во времени — вы можете насладится атмосферой, продолжить знакомство с армянским вином и приобрести его в подарок
ежедневно в 12:00 и 17:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мартироса Саряна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 31 туриста
Дорогие гости, добро пожаловать! Меня зовут Жанна, родилась и выросла в России, но всегда была предана своим корням и традициям, и вот судьба вернула меня к истокам. Выйдя замуж, переехалаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Оксана
28 окт 2025
Это было шикарное погружение в мир армянского виноделия с сомелье Эмилем. Винный клуб где проходила дегустация находится в центре Еревана напротив музея художника Мартироса Сарьяна.
Я честно говоря никогда не слышала и не пила армянское вино, но нам Оооочень оно понравилось. Всем рекомендуем.
Я честно говоря никогда не слышала и не пила армянское вино, но нам Оооочень оно понравилось. Всем рекомендуем.
Наталья
26 окт 2025
Нам очень понравилось, узнали много фактов, истории и культуре виноделия в Армении, продегустировали вина, открыли много новых интересных вкусов
Эмиль-просто мастер своего дела, огромное спасибо)))
Эмиль-просто мастер своего дела, огромное спасибо)))
О
Оскар
6 окт 2025
все отлично, огромное спасибо Эмилю!
Дарья
28 сен 2025
Мы с подругой были впервые в Ереване и Армении в целом. Для меня лично в каждой стране очень важные местные экскурсии и дегустации вина. Нас очень тепло приняли и сразу
Екатерина
27 сен 2025
Превосходно! Очень интересно и познавательно! Рассказали много неочевидного про вино! Сомелье профи! Зарядились позитивными эмоциями) Очень понравилось)
А
Александр
15 сен 2025
Почему 4,а не 5, за 40 000 драм могли подарить и бутылочку;-)
Светлана
15 сен 2025
Замечательная подача информации, вина, атмосфера, Эмиль молодец. Жанна спасибо за организацию.
ольга
4 июл 2025
Были компанией, очень много узнали про виноделие Армении. В дегустацию входило несколько видов вин, все сопровождалось рассказом, гидом по винам был Эмиль, профессиональный и увлеченный человек. Атмосфера очень понравилась, раньше нигде такого не встречали. Спасибо за отличный вечер, всем рекомендуем!
С
Светлана
1 июл 2025
Я -ценитель хороших вин, и стараюсь в каждой стране попасть на дегустацию местных вин. Это всегда и возможность открыть для себя не только что-то особенное, но и познакомится с себе
М
Максим
24 июн 2025
Дегустация проходила в уютном винном баре, в котором есть возможность приобрести попробованное вино Армении и других стран. Выбор очень хороший.
Перед дегустацией попросил ребят расширить подборку вин до 8 образцов и
Перед дегустацией попросил ребят расширить подборку вин до 8 образцов и
Д
Дмитрий
15 июн 2025
Отличная дегустационная экскурсия. Отдельное спасибо гиду. Эмиль потрясающий рассказчик, которому действительно нравится то, чем он занимается. Открыл для себя армянский "темпранильо", он же khndoghni, он же серени. Остался очень доволен.
с
сллом
24 мая 2025
Дегустация проходила в баре "Инвино"и проводил ее сомелье Эмиль. Он - большой молодец!!! Очень знающий, замечательно рассказывающий об армянском вине, сортах винограда, заводах, производящих вина. И само вино было отличное.
Жанна
Ответ организатора:
Елена, благодарю за Ваш отзыв!
Приятно слышать хорошие слова в адрес нашей дегустации, профессионализма сомелье и самих вин, которые Вы дегустировали
Приятно слышать хорошие слова в адрес нашей дегустации, профессионализма сомелье и самих вин, которые Вы дегустировали
В
Валерия
13 мая 2025
Отличная экскурсия, да-да, это не дегустация, это экскурсия!
Экскурсия в мир армянского вина, где тебе не только на расскажут и покажут, но и дадут попробовать, чтоб познать плоды Армении на вкус
Экскурсия в мир армянского вина, где тебе не только на расскажут и покажут, но и дадут попробовать, чтоб познать плоды Армении на вкус
Дмитрий
12 мая 2025
В Ереване не первый раз, и мне казалось что я тут видел уже все. Но посетив эту экскурсию в винном баре, открыл для себя много нового.
Благодаря грамотной организации Жанны, мы
Благодаря грамотной организации Жанны, мы
Екатерина
22 апр 2025
Недавно нам посчастливилось побывать на дегустации армянских вин в магазине In Vino в Ереване, и это был настоящий праздник для всех чувств!
Стильный интерьер, приветливый персонал и потрясающий выбор местных вин.
Стильный интерьер, приветливый персонал и потрясающий выбор местных вин.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
-
5%
Индивидуальная
Древний Конд и вино
Погрузитесь в атмосферу старинного Конда, пройдитесь по его извилистым улицам и насладитесь дегустацией лучших армянских вин
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
от €82
€86 за человека
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Еревану с дегустацией
Откройте для себя культурное наследие Еревана, наслаждаясь вкусом армянского вина и коньяка. Уникальная экскурсия для ценителей искусства и гастрономии
Начало: На Северном проспекте
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 17:00
11 ноя в 17:00
13 ноя в 17:00
€32 за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Пешком по Еревану + винная дегустация
Уникальная экскурсия по Еревану с посещением главных достопримечательностей и дегустацией вин. Узнайте секреты города и насладитесь атмосферой
Начало: На площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€36
€45 за человека