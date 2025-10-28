Мои заказы

Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация

Погрузитесь в мир армянского вина с профессиональным сомелье. Узнайте о традициях и попробуйте лучшие сорта в уютной атмосфере винного бара
Винная экскурсия в Ереване предлагает уникальную возможность узнать о древних и современных традициях армянского виноделия. Профессиональный сомелье расскажет о различных сортах винограда и технологиях производства. Гости смогут насладиться дегустацией шести видов вина, включая белое, розовое и красное. Вкусные закуски из местных сыров и мясных изделий дополнят впечатления. Это идеальный способ расслабиться и открыть для себя богатство армянской винной культуры
4.8
16 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация 6 видов вина
  • 🧀 Лёгкие закуски из местных продуктов
  • 📚 Интересные факты о виноделии
  • 🎓 Профессиональный сомелье
  • 🏙 Атмосферный винный бар
  • 🎁 Возможность приобрести вино
Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация© Жанна
Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация© Жанна
Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация© Жанна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 12:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Винные бары Еревана

Описание экскурсии

Винная культура и история

В душевной атмосфере профессиональный сомелье расскажет вам о виноделии в Армении — древнем и современном. Познакомит с традициями и технологиями разных времён.

Дегустация 6 вин

Сомелье подберёт напитки из нескольких винодельческих регионов, сделанных из различных сортов винограда и по разным технологиям: белое сухое, розовое сухое, красное классическое Арени, красное классическое из других сортов винограда или купаж сортов, красное сухое выдержанное.

Также вам подадут сет лёгких закусок из местных фермерских сыров и мясных изделий, оливки и томаты в собственном соку.

Организационные детали

  • На мероприятие допускаются только люди старше 18 лет
  • Дегустация 6 видов вин и закуски входят в стоимость
  • Программу можно провести в индивидуальном формате (для вас и ваших близких, друзей). Подробности уточняйте в переписке с гидом.
  • После дегустации мы не ограничиваем вас во времени — вы можете насладится атмосферой, продолжить знакомство с армянским вином и приобрести его в подарок

ежедневно в 12:00 и 17:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мартироса Саряна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 31 туриста
Дорогие гости, добро пожаловать! Меня зовут Жанна, родилась и выросла в России, но всегда была предана своим корням и традициям, и вот судьба вернула меня к истокам. Выйдя замуж, переехала
читать дальше

на свою историческую Родину — в Армению! Муж занимается туризмом в Армении много лет, он и его команда профессионалов вдохновили меня по-новому открыть для себя этот мир. Мир традиций, культуры, древней истории, национальной кухни и народного прикладного искусства. И вот сейчас, наполненная энтузиазмом и энергией, собрав воедино свой творческий дух, накопленный коллективный опыт и знания, я готова через необычные активности и экскурсии открыть для вас свою любимую Армению во всей красе. Работаю с проверенными коллегами.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Наталья)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Александр)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Александр)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Александр)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Александр)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Максим)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Максим)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Максим)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Максим)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Максим)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Екатерина)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Екатерина)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Екатерина)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Екатерина)Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация (Екатерина)
Оксана
Оксана
28 окт 2025
Это было шикарное погружение в мир армянского виноделия с сомелье Эмилем. Винный клуб где проходила дегустация находится в центре Еревана напротив музея художника Мартироса Сарьяна.
Я честно говоря никогда не слышала и не пила армянское вино, но нам Оооочень оно понравилось. Всем рекомендуем.
Наталья
Наталья
26 окт 2025
Нам очень понравилось, узнали много фактов, истории и культуре виноделия в Армении, продегустировали вина, открыли много новых интересных вкусов
Эмиль-просто мастер своего дела, огромное спасибо)))
Нам очень понравилось, узнали много фактов, истории и культуре виноделия в Армении, продегустировали вина, открыли много новых интересных вкусов
О
Оскар
6 окт 2025
все отлично, огромное спасибо Эмилю!
Дарья
Дарья
28 сен 2025
Мы с подругой были впервые в Ереване и Армении в целом. Для меня лично в каждой стране очень важные местные экскурсии и дегустации вина. Нас очень тепло приняли и сразу
читать дальше

же посадили за большой стол где мы были одни. Наш сомелье был родом из Армении и помимо вина рассказывал нам про армянскую культуру вина, про различные регионы и отвечал на все наши вопросы про страну даже вне рамок виноделья. Было здорово что нам даже подарили карты с отметками регионов вина на карте страны. Мы узнали о самых популярных винодельях, продали место вино разлтыох марок и цвета. Дегустация нам очень понравилась, с радость ещё приедем в вашу солнечную страну)

Екатерина
Екатерина
27 сен 2025
Превосходно! Очень интересно и познавательно! Рассказали много неочевидного про вино! Сомелье профи! Зарядились позитивными эмоциями) Очень понравилось)
А
Александр
15 сен 2025
Почему 4,а не 5, за 40 000 драм могли подарить и бутылочку;-)
Почему 4,а не 5, за 40 000 драм могли подарить и бутылочку;-)
Светлана
Светлана
15 сен 2025
Замечательная подача информации, вина, атмосфера, Эмиль молодец. Жанна спасибо за организацию.
ольга
ольга
4 июл 2025
Были компанией, очень много узнали про виноделие Армении. В дегустацию входило несколько видов вин, все сопровождалось рассказом, гидом по винам был Эмиль, профессиональный и увлеченный человек. Атмосфера очень понравилась, раньше нигде такого не встречали. Спасибо за отличный вечер, всем рекомендуем!
С
Светлана
1 июл 2025
Я -ценитель хороших вин, и стараюсь в каждой стране попасть на дегустацию местных вин. Это всегда и возможность открыть для себя не только что-то особенное, но и познакомится с себе
читать дальше

подобными по клубу интересов.
дегустация в Ереване —просто огонь!
Организатор сразу вышла со мной на связь и описала все детали.
Дегустация прошла в уютном винном баре, и это был не просто вечер с бокалом вина, а настоящее путешествие во вкус и культуру Армении.
Наш винный гид - находка!
Профессионал с харизмой! Каждое вино сопровождалось интересной историей, советами по сочетанию и тонким чувством юмора.
Атмосфера тёплая, вина — отличные, закуски — в тему. Всё очень душевно и со вкусом. Я с удовольствием продолжила вечер с бокалом армянского вина.

Рекомендуем всем, кто хочет прочувствовать, а не просто попробовать.

М
Максим
24 июн 2025
Дегустация проходила в уютном винном баре, в котором есть возможность приобрести попробованное вино Армении и других стран. Выбор очень хороший.

Перед дегустацией попросил ребят расширить подборку вин до 8 образцов и
читать дальше

показать самые достойные, т. к. попробовать базовые столовые+ можно в любом другом месте самостоятельно, даже дома:) Без проблем было организовано за минимальную доплату.

Дегустацию вёл Эмиль, очень радеющий за национальное виноделие:) Было приятно и слушать, и вести беседу - ощущался взаимный интерес по обмену опытом. Особенно понравилось, что когда один из образцов показался уже чрезмерно прошедшим оксидацию после открытия, сразу без вопросов был предложен другой образец обсуждаемого сорта, чтобы полностью показать его специфику.

Кёш и Воскеваз Ахтанак приятно удивили своим качеством

В качестве сопровождения была тарелка закусок, на которую я не смог отвлечься - настолько хороши были вина:)

Дегустация проходила в уютном винном баре, в котором есть возможность приобрести попробованное вино Армении и других стран. Выбор очень хороший.
Д
Дмитрий
15 июн 2025
Отличная дегустационная экскурсия. Отдельное спасибо гиду. Эмиль потрясающий рассказчик, которому действительно нравится то, чем он занимается. Открыл для себя армянский "темпранильо", он же khndoghni, он же серени. Остался очень доволен.
с
сллом
24 мая 2025
Дегустация проходила в баре "Инвино"и проводил ее сомелье Эмиль. Он - большой молодец!!! Очень знающий, замечательно рассказывающий об армянском вине, сортах винограда, заводах, производящих вина. И само вино было отличное.
читать дальше

НО! Я заплатила 16 тыс. драм за дегустацию, которую я заказала через Трипстер. Если я правильно поняла Эмиля, за эти деньги предлагается продегустировать вино ценой 30-35 Евро за бутылку. Вино на дегустации было хорошее, слов нет. Но у себя дома, в Москве, я могу купить немецкие или австрийские вина, которые мне нравятся, по цене в два раза ниже. Планировала ли я дегустацию вина по цене свыше 35 Евро? Нет! Хотела бы я попробовать на дегустации менее дорогое вино? Конечно, да. И вот тут-то "собака и порыта". Не надо заказывать такую дегустацию на Трипстере или через какое-либо агенство. Идите прямиком в бар и заказывайте дегустацию там. Вы в Баре оговорите вина, которые хотите попробовать (сухие, игристые, др.; и кстати не только армянские: в Баре есть вина со всего мира) и их ценовую категорию. И дегустация пройдет с пользой (потом сможете купить понравившееся вино), и стоить она будет скорей всего существенно дешевле. Успехов. Елена. Май 2025

Жанна
Жанна
Ответ организатора:
Елена, благодарю за Ваш отзыв!

Приятно слышать хорошие слова в адрес нашей дегустации, профессионализма сомелье и самих вин, которые Вы дегустировали
читать дальше

и многое о них узнали.

В переписке Вы мне писали что Вам все очень понравилось, но тем не менее, тут поставили низкую оценку из-за того что стоимость 1 бутылки эксклюзивного вина (из 6 дегустируемых), которые мы подобрали для Вас, стоит 35 евро. Наоборот же, это ведь неплохо, что мы наших гостей угощаем лучшими и эксклюзивными армянскими винами, которые, зачастую, не найти в магазинах.
Вы платите небольшие деньги и получаете дегустацию 6 видов эксклюзивных вин с закусками, и приобретайте драгоценный опыт и знания об армянском вине с лучшими экспатами, в лучших атмосферных винных барах Еревана.

Воспользовавшись случаем, для наших путешественников, раскрою некоторые детали нашей идеи:)
Друзья, это не просто дегустация в каком-то конкретном баре, куда может прийти каждый без предварительной организации и получить столик и время лучшего сомелье, попробовать те же вина и получить те же знания и опыт.
Это разные бары и разные адреса, выбор мест и специалистов происходит каждый раз в индивидуально, это зависит от даты и времени, количества участников и занятости заведения или сомелье. Иными словами, мы приглашаем Вас не в конкретный «бар», где всегда все готово и всех ждут, а приглашаем в сообщество винных энтузиастов, которые взяли на себя ответственность сообщить миру о недооцененном армянском вине (не французском, итальянском или немецком, а об армянском вине), где мы делимся нашим опытом и знаниями, и конечно же, «наливаем» разнообразные, интересные вина, которые доступны не каждому.

Елена, приезжайте к нам еще, будем рады Вас видеть)

В
Валерия
13 мая 2025
Отличная экскурсия, да-да, это не дегустация, это экскурсия!
Экскурсия в мир армянского вина, где тебе не только на расскажут и покажут, но и дадут попробовать, чтоб познать плоды Армении на вкус
читать дальше

и аромат.
Получила море ярких впечатлений, не выразить словами. Вечер продолжили с бутылкой красного сухого)
Поняла для себя одно - вино в Армении это не напиток, это древнейшая культура со своими традициями, которую бережно хранят и по-новому раскрывают такие ребята как Эмиль, с которым мы познакомились благодаря Жанне!)

Дмитрий
Дмитрий
12 мая 2025
В Ереване не первый раз, и мне казалось что я тут видел уже все. Но посетив эту экскурсию в винном баре, открыл для себя много нового.
Благодаря грамотной организации Жанны, мы
читать дальше

себя чувствовали желанными гостями, и это продолжалось на протяжении всего нашего пребывания.
Винный гид Эмиль нам показал на карте винные регионы Армении, раскрыл особенности каждого региона (в которых я был не раз, но про виноделие даже не подозревал). Он буквально по-новому открыл нам винную Армению.
Мы дегустировали тщательно подобранные 6 разных видов сухих вин, и все они были интересные и яркие. А в конце мы заказали бутылку шампанского и приятно провели вечер в этом атмосферном местечке)
Мы для себя точно решили, что нужно возвращаться Армению, особенно, на праздник вина - «Винные дни Еревана», в начале лета!)
Отдельная благодарность команде Жанны за оперативность и гостеприимство.
Организация на высоком уровне, рекомендую!

Екатерина
Екатерина
22 апр 2025
Недавно нам посчастливилось побывать на дегустации армянских вин в магазине In Vino в Ереване, и это был настоящий праздник для всех чувств!
Стильный интерьер, приветливый персонал и потрясающий выбор местных вин.
читать дальше

Особенно хочется поблагодарить Имиля — нашего гида в мире армянского виноделия. Его профессионализм и глубочайшие знания сделали дегустацию по-настоящему незабываемой!
Дегустация была организована безупречно: от лёгких белых и розовых вин до насыщенных красных. Благодаря Имилю мы открыли для себя потрясающий Арени с его бархатистыми танинами, изысканный Воскеат с цветочными нотами, который покорил глубиной вкуса.
P.S. Имиль, спасибо за вашу энергию и советы😉

Входит в следующие категории Еревана

