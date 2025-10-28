читать дальше

и многое о них узнали.



В переписке Вы мне писали что Вам все очень понравилось, но тем не менее, тут поставили низкую оценку из-за того что стоимость 1 бутылки эксклюзивного вина (из 6 дегустируемых), которые мы подобрали для Вас, стоит 35 евро. Наоборот же, это ведь неплохо, что мы наших гостей угощаем лучшими и эксклюзивными армянскими винами, которые, зачастую, не найти в магазинах.

Вы платите небольшие деньги и получаете дегустацию 6 видов эксклюзивных вин с закусками, и приобретайте драгоценный опыт и знания об армянском вине с лучшими экспатами, в лучших атмосферных винных барах Еревана.



Воспользовавшись случаем, для наших путешественников, раскрою некоторые детали нашей идеи:)

Друзья, это не просто дегустация в каком-то конкретном баре, куда может прийти каждый без предварительной организации и получить столик и время лучшего сомелье, попробовать те же вина и получить те же знания и опыт.

Это разные бары и разные адреса, выбор мест и специалистов происходит каждый раз в индивидуально, это зависит от даты и времени, количества участников и занятости заведения или сомелье. Иными словами, мы приглашаем Вас не в конкретный «бар», где всегда все готово и всех ждут, а приглашаем в сообщество винных энтузиастов, которые взяли на себя ответственность сообщить миру о недооцененном армянском вине (не французском, итальянском или немецком, а об армянском вине), где мы делимся нашим опытом и знаниями, и конечно же, «наливаем» разнообразные, интересные вина, которые доступны не каждому.



Елена, приезжайте к нам еще, будем рады Вас видеть)