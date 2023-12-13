Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат

Индивидуальная экскурсия в Ереване

Татев с подъёмом на самой длинной реверсивной канатке в мире, Нораванк и Хор Вирап - за один день

Приготовьтесь к насыщенному дню.

Мы отправляемся туда, где шедевры армянской архитектуры соседствуют с выразительными горными пейзажами. Три обители — три эпохи и три истории, в которые я вас погружу.

Мы поднимемся на канатной дороге к монастырю Татев, побываем в пещере, где нашли древнейшее в мире виноделие, продегустируем вино на заводе, а также заедем в прекрасные монастыри Нораванк и Хор Вирап.
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Дорога предстоит долгая (4 часа в одну сторону), но с красивыми пейзажами за окном и остановками, чтобы размять ноги.

Хор Вирап. Час езды от Еревана — и мы у подножья Арарата, у стен древнего монастыря. Утром здесь особенно красиво, вы насладитесь видами и умиротворением.

Татев. Есть несколько мест, которые нужно обязательно увидеть, чтобы иметь представление об Армении. И Татевский монастырь — одно из них. Вы проедете по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире, чтобы оказаться в обители. Узнаете, как в прошлом Татев считался одним из самых больших университетов и был самым престижным в нашей области. В таких монастырях, как Нораванк, обучали учеников для поступления именно в Татевский университет.

Арени 1. В этой пещере обнаружена самая старая винодельня в мире: её возраст — 6000 лет или больше! После пещеры мы заедем в винный завод «Арени» на дегустацию.

Нораванк. Этот средневековый монастырь живописно расположен в ущелье. Вы оцените его архитектуру и скалы вокруг.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Ipsum
  • Билет на канатную дорогу в Татеве оплачивается отдельно — 5500 драмов в одну сторону за человека
  • Также можем сделать остановку на обед, оплата по меню

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из любой точки Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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