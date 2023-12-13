Татев с подъёмом на самой длинной реверсивной канатке в мире, Нораванк и Хор Вирап - за один день
Мы отправляемся туда, где шедевры армянской архитектуры соседствуют с выразительными горными пейзажами. Три обители — три эпохи и три истории, в которые я вас погружу.
Мы поднимемся на канатной дороге к монастырю Татев, побываем в пещере, где нашли древнейшее в мире виноделие, продегустируем вино на заводе, а также заедем в прекрасные монастыри Нораванк и Хор Вирап.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога предстоит долгая (4 часа в одну сторону), но с красивыми пейзажами за окном и остановками, чтобы размять ноги.
Хор Вирап. Час езды от Еревана — и мы у подножья Арарата, у стен древнего монастыря. Утром здесь особенно красиво, вы насладитесь видами и умиротворением.
Татев. Есть несколько мест, которые нужно обязательно увидеть, чтобы иметь представление об Армении. И Татевский монастырь — одно из них. Вы проедете по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире, чтобы оказаться в обители. Узнаете, как в прошлом Татев считался одним из самых больших университетов и был самым престижным в нашей области. В таких монастырях, как Нораванк, обучали учеников для поступления именно в Татевский университет.
Арени 1. В этой пещере обнаружена самая старая винодельня в мире: её возраст — 6000 лет или больше! После пещеры мы заедем в винный завод «Арени» на дегустацию.
Нораванк. Этот средневековый монастырь живописно расположен в ущелье. Вы оцените его архитектуру и скалы вокруг.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Ipsum
- Билет на канатную дорогу в Татеве оплачивается отдельно — 5500 драмов в одну сторону за человека
- Также можем сделать остановку на обед, оплата по меню
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из любой точки Еревана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.