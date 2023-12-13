Приготовьтесь к насыщенному дню. Мы отправляемся туда, где шедевры армянской архитектуры соседствуют с выразительными горными пейзажами. Три обители — три эпохи и три истории, в которые я вас погружу. Мы поднимемся на канатной дороге к монастырю Татев, побываем в пещере, где нашли древнейшее в мире виноделие, продегустируем вино на заводе, а также заедем в прекрасные монастыри Нораванк и Хор Вирап.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога предстоит долгая (4 часа в одну сторону), но с красивыми пейзажами за окном и остановками, чтобы размять ноги.

Хор Вирап. Час езды от Еревана — и мы у подножья Арарата, у стен древнего монастыря. Утром здесь особенно красиво, вы насладитесь видами и умиротворением.

Татев. Есть несколько мест, которые нужно обязательно увидеть, чтобы иметь представление об Армении. И Татевский монастырь — одно из них. Вы проедете по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире, чтобы оказаться в обители. Узнаете, как в прошлом Татев считался одним из самых больших университетов и был самым престижным в нашей области. В таких монастырях, как Нораванк, обучали учеников для поступления именно в Татевский университет.

Арени 1. В этой пещере обнаружена самая старая винодельня в мире: её возраст — 6000 лет или больше! После пещеры мы заедем в винный завод «Арени» на дегустацию.

Нораванк. Этот средневековый монастырь живописно расположен в ущелье. Вы оцените его архитектуру и скалы вокруг.

Организационные детали