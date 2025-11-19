Пивоварня «Даргет» — это рай для ценителей крафта, где можно не только продегустировать уникальные сорта пива и сидра, но и познакомиться с полным циклом производства на экскурсии — от склада солода до цеха бутилирования.
Гостям предлагаются различные пакеты с дегустацией 7-8 сортов пива, двух видов сидра и авторских закусок.
Описание экскурсииДаргет: крафт у подножия Арарата Чтобы ощутить пульс современной Армении, отправляйтесь на пивоварню «Даргет». В её уютном пространстве царит особая творческая атмосфера, а в меню — уникальные сорта крафтового пива, которые не найти в магазинах. Это настоящий рай для тех, кто ищет новые вкусы и яркие впечатления. Программа экскурсии включает знакомство с полным циклом производства: от приветственного рассказа об истории компании и посещения склада солода до цехов производства и бутилирования. Завершается программа презентацией и дегустацией готовой продукции. В зависимости от выбранного пакета путешественник сможет продегустировать 7-8 сортов пива и 2 видов сидра, а также 3 вида закусок. Важная информация:
- Действует два дегустационных пакета, позволяющих принять участие в экскурсии. Пакет I • Цена: 5000 драм с человека • В стоимость входит тур по пивоварне, дегустация 7 сортов пива и 2 видов сидра, также 3 вида закусок. Пакет II • Цена: 7000 драм с человека • В стоимость входит тур по пивоварне, дегустация 8 сортов пива и 2 видов сидра, также 3 вида закусок.
- С сортами пива можно ознакомиться на месте.
- При большем количестве туристов цена на поездку будет обговорена.
- Время экскурсии устанавливает компания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный транспорт
- Сопровождающий (по желанию)
Что не входит в цену
- Дегустационные пакеты
Место начала и завершения?
По адресу, указанному путешествеником
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
