Ереван — город, сотканный из красивейших фотолокаций. Здесь есть и просторные площади, и архитектурные комплексы, и узкие улочки с деревянными старыми балкончиками. А мои фотопрогулки сотканы из увлекательных историй и ярких профессиональных кадров на фоне колоритных мест. Пойдёмте изучать Ереван, влюбляться в него и ловить особый вайб «розового города»!

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Описание

Что вас ожидает

Каскад. Комплекс из нескольких террас, объединённых огромной лестницей, как будто создан для фотосессий. Его украшает множество современных скульптур и инсталляций. С верхних площадок Каскада открываются потрясающие панорамные виды на Ереван. Особенно впечатляюще всё это выглядит в тёмное время суток.

Оперный театр. Одно из культурных сокровищ столицы Армении построено в стиле неоренессанса. Его фасад украшен колоннами и скульптурными деталями. После фотосессии в этом месте расскажу немного о его истории — театр был открыт в 1933 году и с тех пор служит центром оперного и балетного искусства страны.

Улица Абовяна. Несколько фотостопов по дороге — и мы спустимся к главной площади Еревана. Я не зря выбрал эту живописную улицу для нашего маршрута. Здесь есть много зданий с интересными архитектурными деталями — деревянными балкончиками и окнами. Я не только сделаю для вас яркие фотографии, но и погружу в армянскую культуру и атмосферу.

Площадь Республики. Лично я люблю эту локацию за то, что здесь можно получить много красивейших сочных фото. Площадь украшена каскадом фонтанов. Вечером они светятся разноцветными огнями, что создаёт ощущение волшебства.

Голубая мечеть. Конечно, мы не обойдём вниманием одно из старейших зданий в центре города и единственный сохранившийся в Ереване храм иранского периода. Я расскажу о его истории, сфотографирую вас на фоне мечети и в глубинах красивых арок этого прекрасного сооружения.

Дом-музей Сергея Параджанова. Он находится в этнографическом квартале Дзорагюх. Режиссёр сам создал проект строительства дома. В коллекции музея около 1400 экспонатов. Вы увидите личные вещи Параджанова, инсталляции, коллажи, ассамбляжи, рисунки, куклы и прочее. И естественно, не останетесь без небольшой атмосферной фотосессии.

Организационные детали