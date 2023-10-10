Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Здесь есть и просторные площади, и архитектурные комплексы, и узкие улочки с деревянными старыми балкончиками.
А мои фотопрогулки сотканы из увлекательных историй и ярких профессиональных кадров на фоне колоритных мест. Пойдёмте изучать Ереван, влюбляться в него и ловить особый вайб «розового города»!
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Описание
Что вас ожидает
Каскад. Комплекс из нескольких террас, объединённых огромной лестницей, как будто создан для фотосессий. Его украшает множество современных скульптур и инсталляций. С верхних площадок Каскада открываются потрясающие панорамные виды на Ереван. Особенно впечатляюще всё это выглядит в тёмное время суток.
Оперный театр. Одно из культурных сокровищ столицы Армении построено в стиле неоренессанса. Его фасад украшен колоннами и скульптурными деталями. После фотосессии в этом месте расскажу немного о его истории — театр был открыт в 1933 году и с тех пор служит центром оперного и балетного искусства страны.
Улица Абовяна. Несколько фотостопов по дороге — и мы спустимся к главной площади Еревана. Я не зря выбрал эту живописную улицу для нашего маршрута. Здесь есть много зданий с интересными архитектурными деталями — деревянными балкончиками и окнами. Я не только сделаю для вас яркие фотографии, но и погружу в армянскую культуру и атмосферу.
Площадь Республики. Лично я люблю эту локацию за то, что здесь можно получить много красивейших сочных фото. Площадь украшена каскадом фонтанов. Вечером они светятся разноцветными огнями, что создаёт ощущение волшебства.
Голубая мечеть. Конечно, мы не обойдём вниманием одно из старейших зданий в центре города и единственный сохранившийся в Ереване храм иранского периода. Я расскажу о его истории, сфотографирую вас на фоне мечети и в глубинах красивых арок этого прекрасного сооружения.
Дом-музей Сергея Параджанова. Он находится в этнографическом квартале Дзорагюх. Режиссёр сам создал проект строительства дома. В коллекции музея около 1400 экспонатов. Вы увидите личные вещи Параджанова, инсталляции, коллажи, ассамбляжи, рисунки, куклы и прочее. И естественно, не останетесь без небольшой атмосферной фотосессии.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида-фотографа и профессиональная фотосессия
- Дополнительные расходы: билеты в дом-музей Параджанова — для взрослых 1500 AMD, для детей младше 6 лет бесплатно
- Вы получите до 30 отредактированных фото в формате JPG в течение 10 дней
- Пришлю ссылку, по которой можно скачать материалы в течение месяца
- Услуги ретуши фото — €2/шт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.