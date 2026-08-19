Лучшее время для фото-прогулки по Еревану - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и фотосессий. В это время город оживает, а его архитектурные памятники выглядят особенно впечатляюще. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но возможны дожди. Зимой прогулка возможна, но стоит учитывать холод и ранние сумерки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Каскад
Оперный театр
Улица Абовяна
Площадь Республики
Голубая мечеть
Дом-музей Сергея Параджанова
Описание фото-прогулки
«Каскад». Комплекс из нескольких террас, объединённых огромной лестницей, как будто создан для фотосессий. Его украшает множество современных скульптур и инсталляций. С верхних площадок «Каскада» открываются потрясающие панорамные виды на Ереван. Особенно впечатляюще всё это выглядит в тёмное время суток.
Оперный театр. Одно из культурных сокровищ столицы Армении построено в стиле неоренессанса. Его фасад украшен колоннами и скульптурными деталями. После фотосессии в этом месте расскажу немного о его истории — театр был открыт в 1933 году и с тех пор служит центром оперного и балетного искусства страны.
Улица Абовяна. Несколько фотостопов по дороге — и мы спустимся к главной площади Еревана. Я не зря выбрал эту живописную улицу для нашего маршрута. Здесь есть много зданий с интересными архитектурными деталями — деревянными балкончиками и окнами. Я не только сделаю для вас яркие фотографии, но и погружу в армянскую культуру и атмосферу.
Площадь Республики. Лично я люблю эту локацию за то, что здесь можно получить много красивейших сочных фото. Площадь украшена каскадом фонтанов. Вечером они светятся разноцветными огнями, что создаёт ощущение волшебства.
Голубая мечеть. Конечно, мы не обойдём вниманием одно из старейших зданий в центре города и единственный сохранившийся в Ереване храм иранского периода. Я расскажу о его истории, сфотографирую вас на фоне мечети и в глубинах красивых арок этого прекрасного сооружения.
Дом-музей Сергея Параджанова. Он находится в этнографическом квартале Дзорагюх. Режиссёр сам создал проект строительства дома. В коллекции музея около 1400 экспонатов. Вы увидите личные вещи Параджанова, инсталляции, коллажи, ассамбляжи, рисунки, куклы и прочее. И естественно, не останетесь без небольшой атмосферной фотосессии.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят услуги гида-фотографа и профессиональная фотосессия
Дополнительные расходы: билеты в дом-музей Параджанова — для взрослых 1500 AMD, для детей младше 6 лет бесплатно
Съёмка проходит на камеру Fujifilm X-S10 и iPhone 15 Pro Max
Вы получите до 30 отредактированных фото в формате JPG в течение 10 дней
Пришлю ссылку, по которой можно скачать материалы в течение месяца
Услуги ретуши фото — €2/шт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€87
Дети до 16 лет
€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Каскада»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арташ — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 199 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Арташ. Работаю в сфере туризма с 2010 года. У меня собственная туристическая фирма, которая занимается организацией фототуров, городских экскурсий и туров с восхождением в горы. Пишите и обращайтесь! Я и моя команда сделаем ваш визит в Армению незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
–
3
–
2
–
1
–
Б
Былынский
Хороший гид, очень интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Хочу выразить свою благодарность Арташу! Это были 3 незабываемых дня! Арташ, прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и просто замечательный человек! Он правильно спланировал время, последовательность экскурсии, разработал маршрут именно для меня! Арташ профессионал своего дела, а главное настоящий и искренний человек! Спасибо тебе огромное, если Армения, то только к тебе!)
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Бутолина
Я благодарна Вселенной, что наткнулась однажды на этого прекрасного экскурсовода по Еревану в tripster. Ни капельки не пожалела ни я, ни муж. Даже потом добрали поездкой за город. .
Ни одного читать дальшеуменьшить
вопроса не осталось без ответа, даже те, что были не совсем по теме экскурсии. Если бы не Арташ, полноценного прекрасного мнения о Армении не сложилось бы. А как он прекрасно поёт. Это обязательно надо слышать! В тот момент замерли все и всё, даже время. . Мы с мужем потом слышали ещё пару экскурсоводов - не впечатлили совсем после пения Арташа.
Интересно, что гид включал интерактив в своё повествование, мы были вовлечены на 1000/100. И параллельно получая прекрасные фото.
Буду ли я рекомендовать его всем, кто меня спросит: однозначно ДА!
Я бы добавила фото, но система, почему-то, не откликается на мои попытки. Но поверьте, они шикарные😍: живые, непринужденные, одним словом - идеальные!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Замечательная экскурсия и прекрасные фото! Арташ создал дружелюбную, позитивную атмосферу нашего пребывания в Армении!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Очень понравилась и экскурсия и потом прекрасные фотографии! При этом это была не первая экскурсия по Еревану, но она была другая, было очень комфортно и интересно, понравился музей Сергея Параджанова и в целом вся прогулка, очень рекомендую, отличная программа и на память остаются прекрасные фотографии!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Экскурсия оправдала все ожидания, посетили все главные локации! Фотографии получились чудесные. Обязательно вновь посетим Армению 😀
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях»