Лучшее время для фото-прогулки по Еревану - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и фотосессий. В это время город оживает, а его архитектурные памятники выглядят особенно впечатляюще. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но возможны дожди. Зимой прогулка возможна, но стоит учитывать холод и ранние сумерки.

Ереван - это город, где каждый уголок готов стать фоном для вашей фотосессии.На фото-прогулке вы посетите такие знаковые места, как «Каскад» с его современными скульптурами и панорамными видами, Оперный театр

с его величественной архитектурой, улицу Абовяна с её деревянными балкончиками и окнами, а также Площадь Республики с её волшебными фонтанами. Не забудьте о Голубой мечети и Доме-музее Сергея Параджанова, где вас ждут не только фото, но и увлекательные истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

«Каскад». Комплекс из нескольких террас, объединённых огромной лестницей, как будто создан для фотосессий. Его украшает множество современных скульптур и инсталляций. С верхних площадок «Каскада» открываются потрясающие панорамные виды на Ереван. Особенно впечатляюще всё это выглядит в тёмное время суток.

Оперный театр. Одно из культурных сокровищ столицы Армении построено в стиле неоренессанса. Его фасад украшен колоннами и скульптурными деталями. После фотосессии в этом месте расскажу немного о его истории — театр был открыт в 1933 году и с тех пор служит центром оперного и балетного искусства страны.

Улица Абовяна. Несколько фотостопов по дороге — и мы спустимся к главной площади Еревана. Я не зря выбрал эту живописную улицу для нашего маршрута. Здесь есть много зданий с интересными архитектурными деталями — деревянными балкончиками и окнами. Я не только сделаю для вас яркие фотографии, но и погружу в армянскую культуру и атмосферу.

Площадь Республики. Лично я люблю эту локацию за то, что здесь можно получить много красивейших сочных фото. Площадь украшена каскадом фонтанов. Вечером они светятся разноцветными огнями, что создаёт ощущение волшебства.

Голубая мечеть. Конечно, мы не обойдём вниманием одно из старейших зданий в центре города и единственный сохранившийся в Ереване храм иранского периода. Я расскажу о его истории, сфотографирую вас на фоне мечети и в глубинах красивых арок этого прекрасного сооружения.

Дом-музей Сергея Параджанова. Он находится в этнографическом квартале Дзорагюх. Режиссёр сам создал проект строительства дома. В коллекции музея около 1400 экспонатов. Вы увидите личные вещи Параджанова, инсталляции, коллажи, ассамбляжи, рисунки, куклы и прочее. И естественно, не останетесь без небольшой атмосферной фотосессии.

Организационные детали