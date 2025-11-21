Описание Фото Ответы на вопросы Ереван - столица Армении и один из древнейших городов мира, кроме легенды он имеет и свидетельство о рождении- клинописную надпись урартского царя Аргишти I. Современный и прекрасный город построен по генплану Таманяна, который сочетал элементы древнеармянской архитектуры и неоклассический стиль.

Армине Ваш гид в Ереване Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇩🇪 немецкий Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком $60 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии После знойного, жаркого дня предлагаю прогулку по вечернему Еревану. Площадь Республики и поющие фонтаны, Северный проспект и Лебединое озеро, Площадь Свободы и Каскад, Винная улица и Бульвар, Мастерская по изготовлению Хачкаров и,, старый,,Ереван. Естественно какая экскурсия без угощений, хозяин известного кафе, познакомит с армянским гостеприимством! Добро пожаловать в рай! Важная информация: Ереван город любви, все ереванцы доброжелательно относятся к гостям. Ереван один из безопасных городов мира. Брендом Еревана являются питьевые родники - пулпулаки, вода чистая, горная и вкусная. Ереван отличается разнообразием кафе и ресторанов, богатых армянской национальной кухней. Послевкусие от посещения оставляет неизгладимое впечатление. Посетите Ереван и убедитесь сами, что не потратили зря время.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату