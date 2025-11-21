Ереван - столица Армении и один из древнейших городов мира, кроме легенды он имеет и свидетельство о рождении- клинописную надпись урартского царя Аргишти I. Современный и прекрасный город построен по генплану Таманяна, который сочетал элементы древнеармянской архитектуры и неоклассический стиль.
Описание экскурсииПосле знойного, жаркого дня предлагаю прогулку по вечернему Еревану. Площадь Республики и поющие фонтаны, Северный проспект и Лебединое озеро, Площадь Свободы и Каскад, Винная улица и Бульвар, Мастерская по изготовлению Хачкаров и,, старый,,Ереван. Естественно какая экскурсия без угощений, хозяин известного кафе, познакомит с армянским гостеприимством! Добро пожаловать в рай! Важная информация: Ереван город любви, все ереванцы доброжелательно относятся к гостям. Ереван один из безопасных городов мира. Брендом Еревана являются питьевые родники - пулпулаки, вода чистая, горная и вкусная. Ереван отличается разнообразием кафе и ресторанов, богатых армянской национальной кухней. Послевкусие от посещения оставляет неизгладимое впечатление. Посетите Ереван и убедитесь сами, что не потратили зря время.
- Услуги гида
Начало: Armenia Marriott Hotel Yerevan
Завершение: Площадь Республики
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
