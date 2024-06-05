1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
«Ереван оживает вечером, когда зажигаются огни, город блистает и переливается всеми красками и цветами радуги»
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
€22 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
«Увидим город с высоты и разглядим в вечерних тенях то, что при свете дня прячется от глаз»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€15 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
«Следом я проведу вас по «винной» улице Еревана, расскажу о местном виноделии и покажу, в какие места можно зайти вечером»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от €46 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Проводить день предлагаю, погрузившись в вечернюю жизнь столицы, за бокалом коньяка или вина в одном из понравившихся вам заведений»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«Насладитесь видом на вечерний Ереван и побываете в гостях у местного жителя, где вас ждут приятные беседы за чашкой кофе или чая с армянскими сладостями»
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от €54 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«Он построен над темницей, где заточили Григория Просветителя на закате язычества в Армении»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€192 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
«В вечернее время здесь включают специальное освещение, и архитектурные сооружения предстают совсем в иных красках»
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
«Мой город — европейский с нотками Азии, и вечерние огни только усилят контрасты и обнажат гармонию западного и восточного, нового и старого»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
«Мы посмотрим красочное вечернее шоу и поговорим об архитектурном ансамбле»
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
€42 за всё до 4 чел.
скидка
54%
Индивидуальная
3 часа
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
«Гафесчяна («Каскад») — одна из самых ярких достопримечательностей Еревана с интересным садом скульптур и лучшим закатом в городе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
57€26 за человека
Индивидуальная
4 часа
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы
Начало: По адресу, указанному путешественником
«Амбарцумяна и полюбоваться небесными светилами через телескоп в вечернее время — с 20:00 до полуночи»
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:30
от €39 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«А если прогулка закончится в тёмное время суток, то насладитесь видом на вечерний Ереван»
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от €86 за всё до 8 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
6 часов
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
Понаблюдать за ночным небосводом через телескопы на склоне горы Арагац
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
159€144 за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по вечернему Еревану с панорамным видом
Исследуйте красоту вечернего Еревана, его освещённые улицы и площади, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: Республиканская площадь, Ереван
«Что вас ожидает: Вечерняя романтика столицы Вместе мы сделаем обзорную прогулку по Республиканской площади, вы сможете полюбоваться современным колоритом знаменитой улицы Абовяна и Северного проспекта»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$15 за человека
Индивидуальная
13 часов
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Путешествие на Tesla к озеру Севан и в Цахкадзор, история страны и релакс в открытом спа
«Вечером вас ждёт оздоровительное спа — комфортабельные бассейны без крыши»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Магия ночного Еревана: Крепость Амберд и обсерватория Бюракан
Приглашаем вас на уникальное путешествие по ночному Еревану, где звездное небо и исторические памятники раскроют свои тайны
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Главной изюминкой нашего тура будет возможность собственными глазами насладиться великолепием ночного звездного неба через мощные телескопы обсерватории Бюракан»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 3 чел.
скидка
19%
Групповая
2 часа
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
27$22 за человека
Индивидуальная
3 часа
Огни вечернего Еревана
Начало: Каскад
«Европейский Ереван — город с нотками Азии, а огни вечерней подсветки поспособствуют тому, чтобы вы прочувствовали это контрастное сочетание культур»
Расписание: Ежедневно вечером по договоренности, от 1 человека
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$24 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка у храма Гарни
Насладиться магией заката и завораживающими видами на окрестности Еревана
«Особенно прекрасен храм Гарни вечером — приглашаем встретить закат среди древних стен и погрузиться в богатую историю, пока солнце медленно опускается за горизонт»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
169€153 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия и прогулка по Еревану
Прикоснуться к хроникам города и получить снимки в формате love story или портрет
Начало: в Парке влюблённых
«Днём вы оцените достопримечательности города, а в вечернее время увидите, как узкие улицы оживают в мягком свете фонарей»
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
€89 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Любимый Ереван: вечерняя прогулка от А до Я
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова 19
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка по Еревану
Начало: Площадь Республики, у входа в отель Марриотт
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$25 за человека
Индивидуальная
7 часов
Солнечный Ереван - один из древнейших городов мира
Начало: По договоренности с туристом
«Если окажетесь в «Каскаде» на закате в хорошую погоду, увидите, как город словно окутывает розовая дымка»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия заката: вечерняя прогулка у храма Гарни и чаепитие в горах
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Погрузитесь в волшебство и романтику Армении с нашей захватывающей вечерней прогулкой у Храма Гарни»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 июня 2024Экскурсия по Еревану 30 мая 2024 года. Экскурсовод Алина создала сразу атмосферу заинтересованности. Мягкий тембр голоса. Излагаются интересные исторические факты,
- ТТатьяна5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
- ММаргарита4 июня 2024Нам очень понравилось, большое спасибо, Софья!:)
- ИИрина3 июня 2024Спасибо Софье за прекрасную экскурсию!
- ВВалерия2 июня 2024Ох, даже не знаю с чего начать. Я получила огромный спектр эмоций от посещения Конда. Экскурсия началась у церкви Святого
- ННаталья1 июня 2024Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная. Надо сказать, что Арарат
- MMargarita31 мая 2024Отличная экскурсия! Очень интересно было. Рекомендую!
- ННиколай29 мая 2024Спасибо Ашоту за увлекательную экскурсию! Рекомендую!
- ГГузаль29 мая 2024Экскурсия для любителей странных мест, блошиных рынков, запутанных улочек. Анаит- прекрасный рассказчик, глубоко знает район, учавствует в жизни Конда. Задушевная получилась прогулка.
- ЕЕлена28 мая 2024Эдмон - хороший гид и талантливый рассказчик. Могу сказать честно, что за время экскурсии ни разу не было скучно. Это точно не было лекцией, скорее легким и не обязывающим диалогом. Эдмон владеет материалом, с ним нам было интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Вечерние»
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