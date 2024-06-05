Вечерние экскурсии Еревана

Найдено 24 экскурсии в категории «Вечерние» в Ереване, цены от €15, скидки до 54%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яркие краски Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
744 отзыва
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
«Ереван оживает вечером, когда зажигаются огни, город блистает и переливается всеми красками и цветами радуги»
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
22 за человека
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
43 отзыва
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
«Увидим город с высоты и разглядим в вечерних тенях то, что при свете дня прячется от глаз»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
15 за человека
Ереван - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
228 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
«Следом я проведу вас по «винной» улице Еревана, расскажу о местном виноделии и покажу, в какие места можно зайти вечером»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 46 за всё до 5 чел.
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Проводить день предлагаю, погрузившись в вечернюю жизнь столицы, за бокалом коньяка или вина в одном из понравившихся вам заведений»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 3 чел.
Конд - старейший район Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«Насладитесь видом на вечерний Ереван и побываете в гостях у местного жителя, где вас ждут приятные беседы за чашкой кофе или чая с армянскими сладостями»
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от 54 за всё до 10 чел.
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
23 отзыва
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«Он построен над темницей, где заточили Григория Просветителя на закате язычества в Армении»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
192 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
85 отзывов
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
«В вечернее время здесь включают специальное освещение, и архитектурные сооружения предстают совсем в иных красках»
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
25 за человека
Огни ночного Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
«Мой город — европейский с нотками Азии, и вечерние огни только усилят контрасты и обнажат гармонию западного и восточного, нового и старого»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 10 чел.
Вечер в Ереване: свидание с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
«Мы посмотрим красочное вечернее шоу и поговорим об архитектурном ансамбле»
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
42 за всё до 4 чел.
Ереван: вековая история и современная жизнь
🚶 Пешая
скидка
54%
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
«Гафесчяна («Каскад») — одна из самых ярких достопримечательностей Еревана с интересным садом скульптур и лучшим закатом в городе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5726 за человека
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Поездка из Еревана на ферму улиток + ужин в ресторане
Побывать на единственном в Армении производстве Helix pomatia и отведать авторские деликатесы
Начало: По адресу, указанному путешественником
«Амбарцумяна и полюбоваться небесными светилами через телескоп в вечернее время — с 20:00 до полуночи»
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:30
от 39 за человека
Древний Конд и вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«А если прогулка закончится в тёмное время суток, то насладитесь видом на вечерний Ереван»
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от 86 за всё до 8 чел.
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
Понаблюдать за ночным небосводом через телескопы на склоне горы Арагац
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
159144 за всё до 7 чел.
Ритмы вечернего Еревана
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
312 отзывов
Групповая экскурсия по вечернему Еревану с панорамным видом
Исследуйте красоту вечернего Еревана, его освещённые улицы и площади, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: Республиканская площадь, Ереван
«Что вас ожидает: Вечерняя романтика столицы Вместе мы сделаем обзорную прогулку по Республиканской площади, вы сможете полюбоваться современным колоритом знаменитой улицы Абовяна и Северного проспекта»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$15 за человека
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Путешествие на Tesla к озеру Севан и в Цахкадзор, история страны и релакс в открытом спа
«Вечером вас ждёт оздоровительное спа — комфортабельные бассейны без крыши»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Магия ночного небосклона: крепость Амберд и обсерватория Бюракан
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Магия ночного Еревана: Крепость Амберд и обсерватория Бюракан
Приглашаем вас на уникальное путешествие по ночному Еревану, где звездное небо и исторические памятники раскроют свои тайны
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Главной изюминкой нашего тура будет возможность собственными глазами насладиться великолепием ночного звездного неба через мощные телескопы обсерватории Бюракан»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 3 чел.
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
🚶 Пешая
скидка
19%
Групповая
2 часа
10 отзывов
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
27$22 за человека
Огни вечернего Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Огни вечернего Еревана
Начало: Каскад
«Европейский Ереван — город с нотками Азии, а огни вечерней подсветки поспособствуют тому, чтобы вы прочувствовали это контрастное сочетание культур»
Расписание: Ежедневно вечером по договоренности, от 1 человека
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$24 за человека
Вечерняя прогулка у храма Гарни
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка у храма Гарни
Насладиться магией заката и завораживающими видами на окрестности Еревана
«Особенно прекрасен храм Гарни вечером — приглашаем встретить закат среди древних стен и погрузиться в богатую историю, пока солнце медленно опускается за горизонт»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
169153 за всё до 6 чел.
Фотосессия и прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Фотосессия и прогулка по Еревану
Прикоснуться к хроникам города и получить снимки в формате love story или портрет
Начало: в Парке влюблённых
«Днём вы оцените достопримечательности города, а в вечернее время увидите, как узкие улицы оживают в мягком свете фонарей»
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
89 за всё до 2 чел.
Любимый Ереван: вечерняя прогулка от А до Я
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Любимый Ереван: вечерняя прогулка от А до Я
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова 19
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 5 чел.
Вечерняя прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка по Еревану
Начало: Площадь Республики, у входа в отель Марриотт
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$25 за человека
Солнечный Ереван - один из древнейших городов мира
Индивидуальная
7 часов
Солнечный Ереван - один из древнейших городов мира
Начало: По договоренности с туристом
«Если окажетесь в «Каскаде» на закате в хорошую погоду, увидите, как город словно окутывает розовая дымка»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $100 за всё до 2 чел.
Магия заката: вечерняя прогулка у храма Гарни и чаепитие в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Магия заката: вечерняя прогулка у храма Гарни и чаепитие в горах
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Погрузитесь в волшебство и романтику Армении с нашей захватывающей вечерней прогулкой у Храма Гарни»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Ереван - первое свидание
    Экскурсия по Еревану 30 мая 2024 года. Экскурсовод Алина создала сразу атмосферу заинтересованности. Мягкий тембр голоса. Излагаются интересные исторические факты,
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    доступные для осознания. Экскурсия длилась 2 часа, но было увлекательно и не утомительно, не только взрослым, но и детям: Косте 4 класс и Грише 1 класс. Огромное спасибо,Алина!!! Вы -профессионал!!! Сергей, Ольга, два брата - Костя и Гриша и бабушка Елена Олеговна

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
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    папку с материалами к экскурсии, все подробно рассказал, ответил на все вопросы. Благодаря чувству юмора автора экскурсия прошла ярко и весело. Хочется отметить не только подкованность Эдмона, но и его искреннюю любовь к Еревану и Армении, честность и легкость в общении и полное отсутствие навязывания чего бы то ни было, Спасибо большое!

  • М
    Маргарита
    4 июня 2024
    Яркие краски Еревана
    Нам очень понравилось, большое спасибо, Софья!:)
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Яркие краски Еревана
    Спасибо Софье за прекрасную экскурсию!
  • В
    Валерия
    2 июня 2024
    Конд - старейший район Еревана
    Ох, даже не знаю с чего начать. Я получила огромный спектр эмоций от посещения Конда. Экскурсия началась у церкви Святого
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    Ованесса, Арам рассказал много интересного про историю церкви, про её убранство, ну и, конечно же, о хачкарах и их уникальности. Потом мы прогулялись по улочкам Конда, которые оставляют очень противоречивые впечатления, но иначе и быть не может: Конд - это самый настоящий район контрастов. Закончилась экскурсия в небольшом кафе, где мне дали попробовать кофе, гату и большое разнообразие фруктов и ягод. Это было по-истинне душевное окончание экскурсии. Арам сыграл на гитаре и спел пару песен на русском и армянском. Я как будто отдохнула душой на этой экскурсии. Большое спасибо, это было очень необычно и интересно!

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
    Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная. Надо сказать, что Арарат
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    в хороший день виден даже из Еревана, но съездить к нему поближе и оказаться одновременно недалеко от границ Турции, Азербайджана и Ирана стоит. В программу этой экскурсии входило посещение двух древних монастырей - Хор Вирап и Нораванк. Первый построен на месте темницы, где 13 лет был заключен армянский святой и первый католикос армян Григорий Просветитель, продвигавший христианство среди язычников. Монастырь был основан в 642 году и расположен совсем недалеко от Арарата. А монастырь Норавнк, также овеянный легендами, был построен в начале 13 века в красивом красном ущелье. Все это - невероятные древности с длинной и значимой для страны историей, расположенные в очень красивых местах. Пока я смотрела во всех глаза вокруг, Ашот очень интересно рассказывал об истории Армении, о христианстве, об архитектуре Армении и о современной жизни страны. Я узнала на экскурсии очень много нового. И после посещения этих прекрасных достопримечательностей, Ашот привез меня в хозяйство винодела. Это реально действующее хозяйство, которое ведет семья Степанян, выпускающая свое фирменное вино. Они очень гостеприимные, знакомят туристов со своим бытом, хозяйством и показывают, как делают вино. Затем вас ждет щедрый, вкусный и сытный обед и дегустация прекрасного вина. Было чудесно! Кстати, по дороге в деревнях вам может повезти увидеть много гнезд аистов (я была в мае, они выводили птенцов). Это невероятно красиво, я за всю жизнь аистов видела раза два, а здесь по дороге тут и там на столбах в гнездах сидели взрослые птицы и торчали головы птенцов. Полный восторг! Спасибо Ашоту за очень интересную экскурсию и возможность увидеть столько всего древнего, красивого и удивительного.

    Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная
  • M
    Margarita
    31 мая 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Отличная экскурсия! Очень интересно было. Рекомендую!
  • Н
    Николай
    29 мая 2024
    Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
    Спасибо Ашоту за увлекательную экскурсию! Рекомендую!
  • Г
    Гузаль
    29 мая 2024
    Конд - старейший район Еревана
    Экскурсия для любителей странных мест, блошиных рынков, запутанных улочек. Анаит- прекрасный рассказчик, глубоко знает район, учавствует в жизни Конда. Задушевная получилась прогулка.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Эдмон - хороший гид и талантливый рассказчик. Могу сказать честно, что за время экскурсии ни разу не было скучно. Это точно не было лекцией, скорее легким и не обязывающим диалогом. Эдмон владеет материалом, с ним нам было интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Вечерние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Яркие краски Еревана
  2. Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
  3. Ереван - первое свидание
  4. Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
  5. Конд - старейший район Еревана
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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