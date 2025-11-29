Я профессиональный археолог с большим опытом раскопок в России, Армении, Сербии и других странах.
Проведу вас сквозь тысячелетия по истории Армении — от каменного века до царства Урарту и Средневековья.
Не просто покажу вам богатую коллекцию музея, но и раскрою значение находок, а также объясню, как они вплетаются в прошлое.
Описание экскурсии
Вы увидите экспозицию, которая расскажет об истории Армении с древнейших времён до 17 века:
- каменные орудия возрастом от нескольких тысяч до 1,5 млн лет
- древнейшую обувь из пещеры Арени
- коллекцию оружия бронзового века
- деревянные повозки возрастом 4 тысячи лет
- сокровища урартских царей
- украшения и монеты античного времени
- средневековую одежду, посуду и украшения
- ковры, резные двери церквей и многое другое
Вы узнаете:
- о первых людях на территории Армянского нагорья
- каменном и бронзовом веках
- государстве Урарту и том, как оно связано с Арменией
- истории античной и средневековой Армении и многом другом
- археологических находках и исторических свидетельствах, которые позволяют нам узнавать о прошлом
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет в музей — 2500 драмов за чел.
в субботу в 14:00, в воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея истории Армении
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 676 туристов
Я профессиональный археолог. Живу в Ереване, работаю в археологических экспедициях в разных странах — Армении, Сербии, Израиле. Веду научно-популярные блоги об истории и археологии. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против
Входит в следующие категории Еревана
