Индивидуальная
до 3 чел.
Последняя столица погибшего царства
Вас ждёт путешествие в древний город Тейшебаини, где сохранились трёхтысячелетние стены и древние дороги. Узнайте историю Урарту и его последней столицы
3 июл в 15:00
4 июл в 10:00
€80 за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
Древнейшие настольные игры в Ереване
Сыграть с гидом-археологом в "Сенет" и "Царскую игру", которым не менее пяти тысяч лет
Начало: В заведении на выбор
Сегодня в 12:00
Завтра в 17:00
€28
€40 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
2 июл в 10:00
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий29 апреля 2025Очень интересная экскурсия, хотя, конечно, и не такая зрелищная, как Гарни, Севан и тп. Павел глубоко в теме, а послушать профессионала всегда интересно! Отдельный плюс - не надо полдня куда-то ехать)) Если интересуетесь историей и/или археологией - смело заказывайте!
- ЕЕлизавета3 апреля 2025Павел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятил своей профессии. Эта экскурсия,
- ААлексей10 января 2025Интересная экскурсия на месте раскопок древнего города.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Архитектура и археология»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2025
Сейчас в Ереване в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 95 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2025 год по теме «Архитектура и археология», 4 ⭐ отзыва, цены от €28. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август