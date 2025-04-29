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Архитектура и археология – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектура и археология» в Ереване, цены от €28, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Последняя столица погибшего царства
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Последняя столица погибшего царства
Вас ждёт путешествие в древний город Тейшебаини, где сохранились трёхтысячелетние стены и древние дороги. Узнайте историю Урарту и его последней столицы
3 июл в 15:00
4 июл в 10:00
€80 за всё до 3 чел.
Древнейшие настольные игры в Ереване
1.5 часа
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
Древнейшие настольные игры в Ереване
Сыграть с гидом-археологом в "Сенет" и "Царскую игру", которым не менее пяти тысяч лет
Начало: В заведении на выбор
Сегодня в 12:00
Завтра в 17:00
€28€40 за всё до 3 чел.
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Пешая
На микроавтобусе
5 часов
Индивидуальная
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
2 июл в 10:00
€95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2025
    Последняя столица погибшего царства
    Очень интересная экскурсия, хотя, конечно, и не такая зрелищная, как Гарни, Севан и тп. Павел глубоко в теме, а послушать профессионала всегда интересно! Отдельный плюс - не надо полдня куда-то ехать)) Если интересуетесь историей и/или археологией - смело заказывайте!
  • Е
    Елизавета
    3 апреля 2025
    Последняя столица погибшего царства
    Павел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятил своей профессии. Эта экскурсия,
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    как по мне, для нердов или душнил)) но мы именно этого и искали, так что остались в восторге. Уверена, что Павел может подстроиться под любые запросы, т к он сам просил сообщать ему, если мы хотим послушать про что-то другое. Но мы любим разбираться в истории, а не только слушать интересные фактики, так что было очень круто, что Павел обрисовал историю Армении того времени, откуда вообще пришли люди на эти земли, сколько раз и кто приходили. Поговорили про еще один город, который был столицей Урарту до того места, где проводилась экскурсия. В общем, сложилось полное представление не только о самом месте экскурсии, но и о Армении в целом. Павел прекрасно отвечал на все наши вопросы. Видно, что человек горит своим делом, мы даже высказали желание поучаствовать с ним в раскопках, что тоже оказалось возможным (но не на месте экскурсии, конечно). При всем этом Павел показался очень приятным и душевным человеком, рассказывал интересно, помогал нам делать фотографии на миллион девайсов. В общем, экскурсией мы остались точно довольны! Рекомендуем всем, кто любит историю и археологию, а также разные полуразвалившиеся места (мы часто самостоятельно ездим по старым усадьбам на Родине, читаем исторические справки и т д). Было круто, с радостью сходили бы еще на какую-нибудь экскурсию с Павлом)

    Павел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятилПавел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятилПавел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятилПавел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятилПавел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятилПавел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятилПавел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятил
  • А
    Алексей
    10 января 2025
    Последняя столица погибшего царства
    Интересная экскурсия на месте раскопок древнего города.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Архитектура и археология»

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  3. Площадь Республики
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  5. Хор Вирап
  6. Гегард
  7. Дилижан
  8. Гора Арарат
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Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2025
Сейчас в Ереване в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 95 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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