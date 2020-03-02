3 отзыва оставили туристы

Познавательное и красивое путешествие к западу от Еревана
За один день я покажу вам четыре места — каждое обязательно нужно увидеть, если вы хотите понять историю и культуру Армении, менталитет ее народа. Наш маршрут охватит:
🍷 После заедем на Прошянский винно-коньячный завод, где вы узнаете об истории армянского виноделия и о том, почему делать коньяк — это искусство. А также продегустируете 3 вида вина и 2 вида коньяка — это подарок от нашей команды гидов. На обратном пути вы полюбуетесь ночными огнями Еревана.