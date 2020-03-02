3 отзыва оставили туристы

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Без чего не представить Армению

Удивительная природа, монастырь Гегард, языческий храм Гарни, город-душа Эчмиадзин и вино

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 11 часов
  • 👥 Группа не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Республики
  • Заказать экскурсию

100 за человека

У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Zhenya
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Zhenya – представитель в Ереване
Наша гостеприимная Армения откроется вам в глубоком прошлом стен Гегарда, в античной архитектуре Гарни, в святынях Эчмиадзина, в колоннах Звартноца, в бокале коньяка.

Я расскажу об истории 📖, архитектуре и традициях так, что вы поймете и полюбите древнюю страну.
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению

Что вас ожидает

Познавательное и красивое путешествие к западу от Еревана
За один день я покажу вам четыре места — каждое обязательно нужно увидеть, если вы хотите понять историю и культуру Армении, менталитет ее народа. Наш маршрут охватит:

  • «Симфонию камней» — без преувеличения уникальный памятник, созданный природой. К сожалению, из-за нехорошей дороги гиды редко включают его в маршруты. В ущелье перед вами предстанут скалы в виде высоких базальтовых столбов: кому-то они напоминают трубы органа, другим карандаши великана, но впечатляют всех.
  • Храм Гарни, где вы познакомитесь с дохристианской Арменией. Стоящий на плато в окружении гор, Гарни напомнит о Греции. А я расскажу о его строительстве, о языческих божествах и о сохранившейся мозаике.
  • Монастырь Гегард, по преданию, основанный в первые годы принятия христианства (в начале 4 века). Вы поймете, в чем его мировая значимость, увидите постройки в пещерах, представите жизнь отшельников и полюбуетесь пейзажами.
  • Монастырь Эчмиадзин. У каждого народа есть особо почитаемые святые места — в Армении уже почти 2 тысячи лет это ее древняя столица Эчмиадзин. Здесь, в Араратской долине, вы услышите о судьбе старинного поселения Вардкесаван и посетите кафедральный собор. А неподалеку вас ждет непохожий ни на один другой храм Звартноц, у которого открывается потрясающая панорама Арарата.

🍷 После заедем на Прошянский винно-коньячный завод, где вы узнаете об истории армянского виноделия и о том, почему делать коньяк — это искусство. А также продегустируете 3 вида вина и 2 вида коньяка — это подарок от нашей команды гидов. На обратном пути вы полюбуетесь ночными огнями Еревана.

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты, транспорт и завтрак.
  • Обед оплачивается отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Мы также можем провести экскурсию в индивидуальном формате в любой день (стоимость 120€ за человека).
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Место встречи для начала на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Zhenya
Zhenya
Я Женя, мне 26. Мы — это команда гидов, работающих много лет, знатоки нашей страны. Очень любим Армению и хотим поделиться частичкой этой любви с каждым путешественником! Любой из нас, кто будет с вами, пакажет интересные, красивые и древние места. У нас очень гостеприимный народ. Обещаю сделать все, чтобы вы не не пожалели о поездке!
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3 отзыва оставили туристы

2 марта 2020
Очень приятные, гостеприимные люди. Получили удовольствие от общения. Отдельное спасибо за экстрим: поездка по горам на « буханке»(УАЗ) и ночное приключение с дырой в заборе)
14 октября 2019
Спойлер: Армению не представить без людей, истории, природы и еды :) Если у вас мало времени на знакомство с этой замечательной страной и хочется объять необъятное, то этот тур то, что вам надо! Наша экскурсия прошла практически в индивидуальном формате, со всеми преимуществами – от встречи в аэропорту до подстраивания самой программы. Гостеприимству организаторов (Карен, Евгения) можно посвятить отдельный отзыв – кормят, поят и заботятся, как о старых друзьях, – а профессионализм гида (Самвел) заслуживает особого внимания – здесь не будет никаких монотонных исторических справок из Википедии, а будет много увлекательных историй и юмора, в общем, очень познавательно и нисколько не скучно! P. S. Только не повторяйте наших ошибок: мы поехали «с корабля на бал», после нескольких бессонных ночей накануне, и усталость очень быстро дала о себе знать, так что перед экскурсией хорошо отдохните и выспитесь, а в процессе – расслабьтесь и получайте удовольствие; всё остальное сделают за вас :)
25 августа 2019
Одним из плюсов экскурсии был довольно ранний выезд. Почему плюсов? Потому что это позволило быть на основных точках маршрута раньше толп других групп. Когда мы осматривали Симфонию камней и Гарни, то там были только мы, теперь у меня есть реально красивые фотографии этих мест и без чужих людей влезших в кадр))). В целом экскурсия получилась прекрасной, этакое путешествие во времени: язычные храмы, древние монастыри, действующие храмы (в одном даже удалось посмотреть на армянскую свадьбу, что можно также отнести к бонусам), руины древнего храма. Ну и легкая дегустация в середине тура только добавила сил к знакомству с красотами Армении)))).

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