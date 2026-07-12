3 отзыва оставили туристы

Гостеприимная Армения откроется в глубоком прошлом стен Гегарда, античной архитектуре Гарни, святынях Эчмиадзина, колоннах Звартноца и бокале коньяка.История, архитектура и традиции Армении будут раскрыты так, что вы поймете и полюбите

эту древнюю страну. Маршрут охватывает уникальный памятник природы «Симфонию камней», храм Гарни, монастырь Гегард, монастырь Эчмиадзин и храм Звартноц. Также посетите Прошянский винно-коньячный завод для дегустации. Эчмиадзинский кафедральный собор находится на реставрации, предусмотрен только внешний осмотр. В стоимость включены билеты, транспорт и завтрак

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Описание экскурсии

Познавательное и красивое путешествие к западу от Еревана

За один день я покажу вам четыре места — каждое обязательно нужно увидеть, если вы хотите понять историю и культуру Армении, менталитет ее народа. Наш маршрут охватит:

Симфонию камней — без преувеличения уникальный памятник, созданный природой. К сожалению, из-за нехорошей дороги гиды редко включают его в маршруты. В ущелье перед вами предстанут скалы в виде высоких базальтовых столбов: кому-то они напоминают трубы органа, другим карандаши великана, но впечатляют всех.

— без преувеличения уникальный памятник, созданный природой. К сожалению, из-за нехорошей дороги гиды редко включают его в маршруты. В ущелье перед вами предстанут скалы в виде высоких базальтовых столбов: кому-то они напоминают трубы органа, другим карандаши великана, но впечатляют всех. Храм Гарни , где вы познакомитесь с дохристианской Арменией. Стоящий на плато в окружении гор, Гарни напомнит о Греции. А я расскажу о его строительстве, о языческих божествах и о сохранившейся мозаике.

, где вы познакомитесь с дохристианской Арменией. Стоящий на плато в окружении гор, Гарни напомнит о Греции. А я расскажу о его строительстве, о языческих божествах и о сохранившейся мозаике. Монастырь Гегард , по преданию, основанный в первые годы принятия христианства (в начале 4 века). Вы поймете, в чем его мировая значимость, увидите постройки в пещерах, представите жизнь отшельников и полюбуетесь пейзажами.

, по преданию, основанный в первые годы принятия христианства (в начале 4 века). Вы поймете, в чем его мировая значимость, увидите постройки в пещерах, представите жизнь отшельников и полюбуетесь пейзажами. Монастырь Эчмиадзин. У каждого народа есть особо почитаемые святые места — в Армении уже почти 2 тысячи лет это ее древняя столица Эчмиадзин. Здесь, в Араратской долине, вы услышите о судьбе старинного поселения Вардкесаван и посетите кафедральный собор. А неподалеку вас ждет непохожий ни на один другой храм Звартноц, у которого открывается потрясающая панорама Арарата.

🍷 После заедем на Прошянский винно-коньячный завод, где вы узнаете об истории армянского виноделия и о том, почему делать коньяк — это искусство. А также продегустируете 3 вида вина и 2 вида коньяка — это подарок от нашей команды гидов. На обратном пути вы полюбуетесь ночными огнями Еревана.

❗ Эчмиадзинский кафедральный собор находится на реставрации, в программе предусмотрен только внешний осмотр.

Организационные детали