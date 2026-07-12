3 отзыва оставили туристы

Гостеприимная Армения откроется в глубоком прошлом стен Гегарда, античной архитектуре Гарни, святынях Эчмиадзина, колоннах Звартноца и бокале коньяка.
История, архитектура и традиции Армении будут раскрыты так, что вы поймете и полюбите
История, архитектура и традиции Армении будут раскрыты так, что вы поймете и полюбите
7 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Уникальные природные памятники
- 🏛 Античная архитектура
- ⛪ Древние монастыри
- 🍷 Дегустация вин и коньяков
- 🌄 Впечатляющие пейзажи
- 📜 Исторические рассказы
- 🚌 Комфортный транспорт
Что можно увидеть
- Симфония камней
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Монастырь Эчмиадзин
- Храм Звартноц
- Прошянский винно-коньячный завод
Описание экскурсии
Познавательное и красивое путешествие к западу от Еревана
За один день я покажу вам четыре места — каждое обязательно нужно увидеть, если вы хотите понять историю и культуру Армении, менталитет ее народа. Наш маршрут охватит:
- Симфонию камней — без преувеличения уникальный памятник, созданный природой. К сожалению, из-за нехорошей дороги гиды редко включают его в маршруты. В ущелье перед вами предстанут скалы в виде высоких базальтовых столбов: кому-то они напоминают трубы органа, другим карандаши великана, но впечатляют всех.
- Храм Гарни, где вы познакомитесь с дохристианской Арменией. Стоящий на плато в окружении гор, Гарни напомнит о Греции. А я расскажу о его строительстве, о языческих божествах и о сохранившейся мозаике.
- Монастырь Гегард, по преданию, основанный в первые годы принятия христианства (в начале 4 века). Вы поймете, в чем его мировая значимость, увидите постройки в пещерах, представите жизнь отшельников и полюбуетесь пейзажами.
- Монастырь Эчмиадзин. У каждого народа есть особо почитаемые святые места — в Армении уже почти 2 тысячи лет это ее древняя столица Эчмиадзин. Здесь, в Араратской долине, вы услышите о судьбе старинного поселения Вардкесаван и посетите кафедральный собор. А неподалеку вас ждет непохожий ни на один другой храм Звартноц, у которого открывается потрясающая панорама Арарата.
🍷 После заедем на Прошянский винно-коньячный завод, где вы узнаете об истории армянского виноделия и о том, почему делать коньяк — это искусство. А также продегустируете 3 вида вина и 2 вида коньяка — это подарок от нашей команды гидов. На обратном пути вы полюбуетесь ночными огнями Еревана.
❗ Эчмиадзинский кафедральный собор находится на реставрации, в программе предусмотрен только внешний осмотр.
Организационные детали
- В стоимость включены билеты, транспорт и завтрак.
- Обед оплачивается отдельно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Мы также можем провести экскурсию в индивидуальном формате в любой день (стоимость 120€ за человека).
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€140
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наре — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Наре. Представляю команду гидов, работающих много лет, знатоков нашей страны. Очень любим Армению и хотим поделиться частичкой этой любви с каждым путешественником! Любой из нас, кто будет с вами, покажет интересные, красивые и древние места. У нас очень гостеприимный народ. Обещаем сделать всё, чтобы вы не не пожалели о поездке!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Пишу отзыв и выражаю огромную благодарность о лучшей индивидуальной экскурсии с лучшими организаторами, на которой побывали я и мой муж:
1. Гид Самвел. На протяжении всей экскурсии было очень грамотное сопровождения
1. Гид Самвел. На протяжении всей экскурсии было очень грамотное сопровождения
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С
Экскурсия прекрасная, отличный подбор объектов, очень опытный экскурсовод (ездили с Мариной).
Экскурсия хоть и дорогая (самая дорогая из трех, которые мы бронировали в разных компаниях), но столько за один день мест
Экскурсия хоть и дорогая (самая дорогая из трех, которые мы бронировали в разных компаниях), но столько за один день мест
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Гид Лия, мы в восторге!
Уникальный, интереснейший экскурсовод и человек. Разговаривали, не уставая, весь день! Если хотите знать историю и понимать культуру Армении - вам точно к ней.
Мы познакомились сегодня, а ощущение было, что знакомы несколько лет. Настолько комфортно и спокойно.
Лия найдет подход и общий язык к каждому.
Про пейзажи Армении писать не буду, иначе не хватит символов. Скажу одно: восторг
Уникальный, интереснейший экскурсовод и человек. Разговаривали, не уставая, весь день! Если хотите знать историю и понимать культуру Армении - вам точно к ней.
Мы познакомились сегодня, а ощущение было, что знакомы несколько лет. Настолько комфортно и спокойно.
Лия найдет подход и общий язык к каждому.
Про пейзажи Армении писать не буду, иначе не хватит символов. Скажу одно: восторг
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Е
Спасибо за такую замечательную экскурсию.
Нам очень повезло с гидом и водителем. Экскурсию нам провела Марина: интересный, разностороний человек с огромным опытом. Множество занимательных легенд, историй и других мелочей, которые отлично
Нам очень повезло с гидом и водителем. Экскурсию нам провела Марина: интересный, разностороний человек с огромным опытом. Множество занимательных легенд, историй и других мелочей, которые отлично
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Н
Спасибо за экскурсию. Вовремя приехали за нами к гостинице, комфортное сопровождение во время всей поездки. Приятная подача информации!
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М
Приветствую вас, дорогая Марина, вы просто покорили мое сердце и душу своими знаниями. Я в Армении впервые, я просто впечатлена. Ну а о водителе Онике можно сказать только хорошее, он
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