3 отзыва оставили туристы

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Без чего не представить Армению

Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Гостеприимная Армения откроется в глубоком прошлом стен Гегарда, античной архитектуре Гарни, святынях Эчмиадзина, колоннах Звартноца и бокале коньяка.

История, архитектура и традиции Армении будут раскрыты так, что вы поймете и полюбите
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эту древнюю страну.

Маршрут охватывает уникальный памятник природы «Симфонию камней», храм Гарни, монастырь Гегард, монастырь Эчмиадзин и храм Звартноц. Также посетите Прошянский винно-коньячный завод для дегустации. Эчмиадзинский кафедральный собор находится на реставрации, предусмотрен только внешний осмотр. В стоимость включены билеты, транспорт и завтрак

4.9
25 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные природные памятники
  • 🏛 Античная архитектура
  • ⛪ Древние монастыри
  • 🍷 Дегустация вин и коньяков
  • 🌄 Впечатляющие пейзажи
  • 📜 Исторические рассказы
  • 🚌 Комфортный транспорт
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению
Без чего не представить Армению

Что можно увидеть

  • Симфония камней
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Монастырь Эчмиадзин
  • Храм Звартноц
  • Прошянский винно-коньячный завод

Описание экскурсии

Познавательное и красивое путешествие к западу от Еревана

За один день я покажу вам четыре места — каждое обязательно нужно увидеть, если вы хотите понять историю и культуру Армении, менталитет ее народа. Наш маршрут охватит:

  • Симфонию камней — без преувеличения уникальный памятник, созданный природой. К сожалению, из-за нехорошей дороги гиды редко включают его в маршруты. В ущелье перед вами предстанут скалы в виде высоких базальтовых столбов: кому-то они напоминают трубы органа, другим карандаши великана, но впечатляют всех.
  • Храм Гарни, где вы познакомитесь с дохристианской Арменией. Стоящий на плато в окружении гор, Гарни напомнит о Греции. А я расскажу о его строительстве, о языческих божествах и о сохранившейся мозаике.
  • Монастырь Гегард, по преданию, основанный в первые годы принятия христианства (в начале 4 века). Вы поймете, в чем его мировая значимость, увидите постройки в пещерах, представите жизнь отшельников и полюбуетесь пейзажами.
  • Монастырь Эчмиадзин. У каждого народа есть особо почитаемые святые места — в Армении уже почти 2 тысячи лет это ее древняя столица Эчмиадзин. Здесь, в Араратской долине, вы услышите о судьбе старинного поселения Вардкесаван и посетите кафедральный собор. А неподалеку вас ждет непохожий ни на один другой храм Звартноц, у которого открывается потрясающая панорама Арарата.

🍷 После заедем на Прошянский винно-коньячный завод, где вы узнаете об истории армянского виноделия и о том, почему делать коньяк — это искусство. А также продегустируете 3 вида вина и 2 вида коньяка — это подарок от нашей команды гидов. На обратном пути вы полюбуетесь ночными огнями Еревана.

❗ Эчмиадзинский кафедральный собор находится на реставрации, в программе предусмотрен только внешний осмотр.

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты, транспорт и завтрак.
  • Обед оплачивается отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Мы также можем провести экскурсию в индивидуальном формате в любой день (стоимость 120€ за человека).

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€140
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наре
Наре — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Наре. Представляю команду гидов, работающих много лет, знатоков нашей страны. Очень любим Армению и хотим поделиться частичкой этой любви с каждым путешественником! Любой из нас, кто будет с вами, покажет интересные, красивые и древние места. У нас очень гостеприимный народ. Обещаем сделать всё, чтобы вы не не пожалели о поездке!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Пишу отзыв и выражаю огромную благодарность о лучшей индивидуальной экскурсии с лучшими организаторами, на которой побывали я и мой муж:
1. Гид Самвел. На протяжении всей экскурсии было очень грамотное сопровождения
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с озвучиванием всех основных исторических, современных, а также малоизвестных фактах о всех локациях, церквях, храмах. Самвел преподносил информацию очень живым, понятным языком, видно что человеку нравится своя работа и он в ней профессионал. В процессе перемещения между локациями завязалось приятное легкое общение, сопровождающееся шутками, юмором, жизненными историями.
2. Водитель Оник. В течение всей экскурсии было обеспечено комфортное перемещение между локациями. В процессе также было интересное, живое общение с юмором Поскольку нам есть с чем сравнить после многих экскурсий в нескольких странах - мы остались в восторге от проведенного дня, мы чувствовали себя давними друзьями, которым просто показывают достопримечательности солнечной Армении. Если когда-нибудь нам посчастливиться снова приехать в Армению, то однозначно обратимся к этой компании для получения новых впечатлений!

Пишу отзыв и выражаю огромную благодарность о лучшей индивидуальной экскурсии с лучшими организаторами, на которой побывали я и мой муж:
Пишу отзыв и выражаю огромную благодарность о лучшей индивидуальной экскурсии с лучшими организаторами, на которой побывали я и мой муж:
Пишу отзыв и выражаю огромную благодарность о лучшей индивидуальной экскурсии с лучшими организаторами, на которой побывали я и мой муж:
Пишу отзыв и выражаю огромную благодарность о лучшей индивидуальной экскурсии с лучшими организаторами, на которой побывали я и мой муж:
Пишу отзыв и выражаю огромную благодарность о лучшей индивидуальной экскурсии с лучшими организаторами, на которой побывали я и мой муж:
Пишу отзыв и выражаю огромную благодарность о лучшей индивидуальной экскурсии с лучшими организаторами, на которой побывали я и мой муж:
Пишу отзыв и выражаю огромную благодарность о лучшей индивидуальной экскурсии с лучшими организаторами, на которой побывали я и мой муж:
Пишу отзыв и выражаю огромную благодарность о лучшей индивидуальной экскурсии с лучшими организаторами, на которой побывали я и мой муж:
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С
Экскурсия прекрасная, отличный подбор объектов, очень опытный экскурсовод (ездили с Мариной).
Экскурсия хоть и дорогая (самая дорогая из трех, которые мы бронировали в разных компаниях), но столько за один день мест
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посетили, плюс получили от организатора подарки, угощения. Сам маршрут - это невероятные по красоте места. Наши фавориты - монастырь Гегард и Симфония камней. И как удачно перед нашим приездом завершилась многолетняя реставрации Эчмиадзина.
Похвалим и нашего отличного водителя, но, увы, на фоне других экскурсий, машина не самая комфортная. Но это, пожалуй, единственный момент, который в целом не влияет на оценку.

Экскурсия прекрасная, отличный подбор объектов, очень опытный экскурсовод (ездили с Мариной).
Экскурсия прекрасная, отличный подбор объектов, очень опытный экскурсовод (ездили с Мариной).
Экскурсия прекрасная, отличный подбор объектов, очень опытный экскурсовод (ездили с Мариной).
Экскурсия прекрасная, отличный подбор объектов, очень опытный экскурсовод (ездили с Мариной).
Экскурсия прекрасная, отличный подбор объектов, очень опытный экскурсовод (ездили с Мариной).
Экскурсия прекрасная, отличный подбор объектов, очень опытный экскурсовод (ездили с Мариной).
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Максим
Гид Лия, мы в восторге!
Уникальный, интереснейший экскурсовод и человек. Разговаривали, не уставая, весь день! Если хотите знать историю и понимать культуру Армении - вам точно к ней.
Мы познакомились сегодня, а ощущение было, что знакомы несколько лет. Настолько комфортно и спокойно.
Лия найдет подход и общий язык к каждому.
Про пейзажи Армении писать не буду, иначе не хватит символов. Скажу одно: восторг
Гид Лия, мы в восторге!
Гид Лия, мы в восторге!
Гид Лия, мы в восторге!
Гид Лия, мы в восторге!
Гид Лия, мы в восторге!
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Е
Спасибо за такую замечательную экскурсию.
Нам очень повезло с гидом и водителем. Экскурсию нам провела Марина: интересный, разностороний человек с огромным опытом. Множество занимательных легенд, историй и других мелочей, которые отлично
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дополняли рассказы о непосредственно посещаемых местах - это то, как должна выглядеть идеальная экскурсия. Маршрут насыщенный и увлекательный. Очень рекомендую тем,кто первый раз посещает Армению.
Хочется сказать отдельное спасибо нашему водителю. Оник очень внимальный, вежливый и положительный человек вцелом. Водил аккуратно, везде помогал,сопровождал, иногда помогал фотографировать 🙂 Благодаря сочетанию всего перечисленного, от этого отличного настроения и хорошей погодыдень пролетел незаметно, легко и интересно.
Спасибо большое!

Спасибо за такую замечательную экскурсию.
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Н
Спасибо за экскурсию. Вовремя приехали за нами к гостинице, комфортное сопровождение во время всей поездки. Приятная подача информации!
Спасибо за экскурсию. Вовремя приехали за нами к гостинице, комфортное сопровождение во время всей поездки. Приятная подача информации!
Спасибо за экскурсию. Вовремя приехали за нами к гостинице, комфортное сопровождение во время всей поездки. Приятная подача информации!
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М
Приветствую вас, дорогая Марина, вы просто покорили мое сердце и душу своими знаниями. Я в Армении впервые, я просто впечатлена. Ну а о водителе Онике можно сказать только хорошее, он
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был очень добрый и заботливый человек, всегда обо мне заботился, всегда меня фотографировал и очень хорошо водил машину. А организаторы оказались очень гостеприимными и преданными людьми. Еще мне подарили мое любимое вино, которое я дегустировала в Прошьяне. Я благодарен программе трипстер, благодаря которой я познакомился с Арменией и организацией Global Aviator. В следующий раз я приеду с друзьями и организую экскурсию через вас.

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Входит в следующие категории Еревана

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