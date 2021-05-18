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Полезная информация о Ереване

Что нужно знать о Ереване: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Звартноц, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 146 экскурсий
Местное время в Ереване
21:2730
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇲 Армения
Название городаЕреван
По-английскиYerevan
Это столицаЕреван является столицей Армении
Население города1 093 485 чел.
АэропортЗвартноц EVN
Часовой поясAsia/Yerevan
Средняя высота994 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Ереване

Конд — старейший район Еревана
Конд — старейший район Еревана
от
20
за чел.
Посетить «город в городе» с узкими улочками, уютными дворами и деревянными лестницами
Покоряя Армению
Покоряя Армению
5
14 отзывов
$
165
за чел.
Приглашаю вас осмотреть главные достопримечательности Армении в удобном для вас темпе. Мы побываем в языческом храме Гарни и в скальном монастыре Гега...
Пешком по улочкам Еревана
Пешком по улочкам Еревана
5
15 отзывов
$
19.5
за чел.
Будничный и шумный Ереван по-домашнему уютный и дружелюбный. Здесь как нигде виден сплав яркого и темпераментного Востока со спокойным и рассудительны...
Хор Вирап, Арени, Нораванк — дороги пропитанные солнцем
Хор Вирап, Арени, Нораванк — дороги пропитанные солнцем
4.9
14 отзывов
$
42
за чел.
На экскурсии вас ждут могучие горы, монастыри, красивые ущелья и солнце. Едем на юг Армении полюбоваться величественной горой Арарат со стен монастыря...
Обзорная экскурсия по Еревану
Обзорная экскурсия по Еревану
4.7
8 отзывов
$
22
за чел.
Осмотрите столицу Армении всего за пару часов, не пропустив ни одного культурного объекта. Вы пройдёте по парку Победы, поднимитесь на Ереванский каск...
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