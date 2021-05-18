Полезная информация о Ереване
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Местное время в Ереване
21:2730
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇲 Армения
|Название города
|Ереван
|По-английски
|Yerevan
|Это столица
|Ереван является столицей Армении
|Население города
|1 093 485 чел.
|Аэропорт
|Звартноц EVN
|Часовой пояс
|Asia/Yerevan
|Средняя высота
|994 м. от уровня моря
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Ереван
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