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Полезная информация об Армении

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Флаг Армении
Флаг Армении
НазваниеАрмения
Эмодзи флаг🇦🇲
Полное названиеРеспублика Армения
По-английскиArmenia
СтолицаЕреван
ГородаСписок городов
ВалютаАрмянский драм
Площадь29 741 км²
Население2 995 100 чел.
Телефонный код+374
Код ISOAM
Основной домен.AM
Соседние страны🇦🇿 Азербайджан🇬🇪 Грузия🇮🇷 Иран🇹🇷 Турция

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Популярные экскурсии в Армении

Покоряя Армению
Покоряя Армению
5
14 отзывов
$
165
за чел.
Приглашаю вас осмотреть главные достопримечательности Армении в удобном для вас темпе. Мы побываем в языческом храме Гарни и в скальном монастыре Гега...
Ереван
Пешком по улочкам Еревана
Пешком по улочкам Еревана
5
15 отзывов
$
19.5
за чел.
Будничный и шумный Ереван по-домашнему уютный и дружелюбный. Здесь как нигде виден сплав яркого и темпераментного Востока со спокойным и рассудительны...
Ереван
Хор Вирап, Арени, Нораванк — дороги пропитанные солнцем
Хор Вирап, Арени, Нораванк — дороги пропитанные солнцем
4.9
14 отзывов
$
42
за чел.
На экскурсии вас ждут могучие горы, монастыри, красивые ущелья и солнце. Едем на юг Армении полюбоваться величественной горой Арарат со стен монастыря...
Ереван
Обзорная экскурсия по Еревану
Обзорная экскурсия по Еревану
4.7
8 отзывов
$
22
за чел.
Осмотрите столицу Армении всего за пару часов, не пропустив ни одного культурного объекта. Вы пройдёте по парку Победы, поднимитесь на Ереванский каск...
Ереван
Яркие краски Еревана
Яркие краски Еревана
4.9
362 отзыва
18
за чел.
Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы
Ереван
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