Полезная информация об Армении
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Флаг Армении
|Название
|Армения
|Эмодзи флаг
|🇦🇲
|Полное название
|Республика Армения
|По-английски
|Armenia
|Столица
|Ереван
|Города
|Список городов
|Валюта
|Армянский драм
|Площадь
|29 741 км²
|Население
|2 995 100 чел.
|Телефонный код
|+374
|Код ISO
|AM
|Основной домен
|.AM
|Соседние страны
|🇦🇿 Азербайджан🇬🇪 Грузия🇮🇷 Иран🇹🇷 Турция
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Армения
Популярные экскурсии в Армении
5
14 отзывов
$
165
за чел.
Приглашаю вас осмотреть главные достопримечательности Армении в удобном для вас темпе. Мы побываем в языческом храме Гарни и в скальном монастыре Гега...
5
15 отзывов
$
19.5
за чел.
Будничный и шумный Ереван по-домашнему уютный и дружелюбный. Здесь как нигде виден сплав яркого и темпераментного Востока со спокойным и рассудительны...
4.9
14 отзывов
$
42
за чел.
На экскурсии вас ждут могучие горы, монастыри, красивые ущелья и солнце. Едем на юг Армении полюбоваться величественной горой Арарат со стен монастыря...
4.7
8 отзывов
$
22
за чел.
Осмотрите столицу Армении всего за пару часов, не пропустив ни одного культурного объекта. Вы пройдёте по парку Победы, поднимитесь на Ереванский каск...
4.9
362 отзыва
€
18
за чел.
Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы