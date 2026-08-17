Ереван раскрывается не только на площади Республики и у Каскада.
Мы заглянем в старый район Конд, отыщем спрятанную церковь, побываем в атмосферных двориках и пройдём по винной улице Сарьяна. По пути поговорим об истории города, а в двух заведениях попробуем армянские вина.
Мы заглянем в старый район Конд, отыщем спрятанную церковь, побываем в атмосферных двориках и пройдём по винной улице Сарьяна. По пути поговорим об истории города, а в двух заведениях попробуем армянские вина.
Описание экскурсии
- Площадь Республики — расскажем, как проектировали современный город
- Церковь Святого Саркиса — отсюда открываются виды на ущелье Раздан, заводы «Арарат» и «Ной», мост Победы и гору Арарат
- Двор музея Сергея Параджанова — познакомимся с творчеством известного армянского режиссёра
- Район Конд — узкие улочки, старые дома и остатки персидского наследия
- Улица Сарьяна — заглянем в винотеку на дегустацию армянского вина
- Церковь Святой Богородицы Зоравор — вы увидите мощи святого Анании
- Каскад — поднимемся на верхнюю площадку и полюбуемся панорамой города и Арарата
- Сквер Мартироса Сарьяна — место встречи ереванских художников и памятник героям культового фильма «Мужчины»
- Площадь Свободы и театр Оперы и балета
- Северный проспект — пешеходная улица Еревана с кафе, магазинами и уличными музыкантами
- Улица Абовяна — заглянем во двор исторического купеческого дома, скрытый от случайных прохожих
- Площадь Шарля Азнавура — увидим кинотеатр «Москва», первый отель Еревана и старые фотографии города
Поговорим об основании Еревана, о том, почему принято говорить о двух Ереванах — до и после 1924 года, как город связан с Санкт-Петербургом и как менялся на протяжении 20 века.
Организационные детали
- В стоимость входят две дегустации армянских вин (18+)
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€38
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 980 туристов
Наша команда — одна из самых успешных и признанных на рынке туризма Армении. Мы выкладываемся на все 100%, чтобы наши гости были довольны на все 101%! У нас всё гибко, идём
Входит в следующие категории Еревана
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