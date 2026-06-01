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Тур с кавказским размахом: по главным местам Армении и Грузии

Горы, монастыри, пещерные города, старинные улочки, вино и коньяк
Армения или Грузия? Зачем выбирать — пусть солнца, гор, истории и гостеприимства будет в 2 раза больше.

Начнём в «розовом» Ереване, услышим «Симфонию камней», полюбуемся языческим храмом Гарни и исследуем пещерный
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город, где ещё в прошлом веке жили люди. А также взлетим на «Крыльях Татева», продегустируем коньяк и окинем взором просторы Севана.

Грузия удивит не меньше: старинными улочками Тбилиси, видами, которые воспел Лермонтов, загадочной пещерой Прометея и древней Мцхетой.

Вы попробуете легендарную боржоми, пройдётесь по улочкам Дилижана и побываете на высоте более 2000 м.

Тур с кавказским размахом: по главным местам Армении и Грузии
Тур с кавказским размахом: по главным местам Армении и Грузии
Тур с кавказским размахом: по главным местам Армении и Грузии

Описание тура

Организационные детали

Виза не требуется для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Еревана. отвезём в отель.

Встреча и заселение
2 день

Ереван: розовый город с древней историей

Познакомимся с одним из древнейших городов мира — он основан в 8 веке до н. э. Начнём на площади Республики и полюбуемся зданиями из розового туфа. Поднимемся к комплексу «Каскад», полюбуемся видами столицы и Араратом. Пройдёмся по улице Абовяна, увидим Ереванский оперный театр и прогуляемся по Северному проспекту.

Ереван: розовый город с древней историейЕреван: розовый город с древней историей
3 день

Вера и античность Армении: монастырь Гегард, храм Гарни и «Симфония камней»

Отправимся в монастырь Гегард, высеченный в скале. Здесь хранился наконечник копья, которым римский воин пронзил распятого Иисуса. Затем посетим языческий храм Гарни 1 века, посвящённый богу солнца Михре. Спустимся в ущелье и прогуляемся по «Симфонии камней» с базальтовыми скалами необычной формы — они напоминают гигантский орган.

Вера и античность Армении: монастырь Гегард, храм Гарни и «Симфония камней»Вера и античность Армении: монастырь Гегард, храм Гарни и «Симфония камней»
4 день

Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка

Посетим Эчмиадзинский кафедральный собор — главный духовный центр Армении и один из древнейших христианских храмов мира, включённый в список ЮНЕСКО. Далее отправимся к руинам храма Звартноц 7 века. Здесь сохранились колонны и арки, через которые открывается вид на горы.

Вернёмся в Ереван и посетим коньячный завод «Арарат»: узнаем о традициях производства напитка, пройдёмся по старинным погребам и продегустируем выдержанный коньяк.

Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньякаЭчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка
5 день

Юг Армении: монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Птиц и Арарат

Побываем в монастыре Хор Вирап у подножия Арарата. Затем посетим пещеру Птиц, где была найдена обувь возрастом более 5500 тысяч лет. Узнаем о древних людях и осмотрим место археологических раскопок.

Полюбуемся монастырём Нораванк с изящной резьбой и барельефами. Святыня словно вырастает из красных скал и возвышается над округой.

Вечером прибудем в Горис и заселимся в отель.

Юг Армении: монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Птиц и АраратЮг Армении: монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Птиц и Арарат
6 день

Хндзореск и Татев: над ущельями и скалами

Отправимся в пещерный город Хндзореск — комплекс из тысяч пещер, где ещё в 20 веке жили люди. Чтобы попасть туда, пройдём по подвесному мосту над глубоким ущельем. Затем посетим монастырь Татев. Сюда доберёмся не менее интересным путём — пролетим по канатной дороге «Крылья Татева».

Хндзореск и Татев: над ущельями и скаламиХндзореск и Татев: над ущельями и скаламиХндзореск и Татев: над ущельями и скалами
7 день

Севан, Дилижан, монастырь Агарцин и переезд в Грузию

Утром поедем на озеро Севан, на высоту 1900 м. Затем посетим курортный городок Дилижан, утопающий в зелени лесов и известный как «армянская Швейцария». Прогуляемся по уютным улочкам и надышимся свежим горным воздухом. А ещё побываем в монастыре Агарцин 10-13 века. После отправимся в Грузию — прибудем в Тбилиси и заселимся в отель.

Севан, Дилижан, монастырь Агарцин и переезд в ГрузиюСеван, Дилижан, монастырь Агарцин и переезд в Грузию
8 день

Контрастный и гостеприимный Тбилиси

Погуляем по Тбилиси: познакомимся с историей основания города, осмотрим крепость Нарикала, колоритный район серных бань Абанотубани и современный Мост Мира. Пройдём по узким улочкам Старого города, где средневековая архитектура соседствует с яркими современными решениями. Затем — свободное время для самостоятельных прогулок.

Контрастный и гостеприимный ТбилисиКонтрастный и гостеприимный Тбилиси
9 день

Сокровища Южной Грузии: озеро Паравани и пещерный город Вардзия

Поедем на юг Грузии — поднимемся на высоту более 2000 м, чтобы полюбоваться озером Паравани. Здесь, по преданию, Святая Нино перешла границу страны, неся крест из виноградной лозы и христианскую веру.

В селе Пока заглянем в женский монастырь, где монахини сохраняют древние ремёсла: изготавливают сыры, византийские мозаики и иконы в технике перегородчатой эмали.

Исследуем пещерный город Вардзия 12 века: пройдём по тайным ходам, осмотрим трапезные, кладовые и подземное озеро.

Ночь проведём в уютном семейном отеле в Ахалцихе.

Сокровища Южной Грузии: озеро Паравани и пещерный город ВардзияСокровища Южной Грузии: озеро Паравани и пещерный город ВардзияСокровища Южной Грузии: озеро Паравани и пещерный город Вардзия
10 день

Целебная Боржоми и исторический Кутаиси

Посетим крепость Рабат в Ахалцихе, сохранившем дух Османской империи. Затем отправимся на курорт Боржоми: погуляем по живописному парку и попробуем целебную минеральную воду прямо из источника. Переедем в Кутаиси с уютными улочками и богатой историей.

Целебная Боржоми и исторический КутаисиЦелебная Боржоми и исторический КутаисиЦелебная Боржоми и исторический Кутаиси
11 день

Духовное величие Западной Грузии: храм Баграта и пещера Прометея

Посетим храм Баграта 10-11 веков, возвышающийся на холме Укемериони. Здесь был коронован самый почитаемый грузинский царь — Давид IV Строитель. Затем заглянем в карстовую пещеру Прометея и исследуем галереи и залы со сталактитами и сталагмитами. Вся пещера подсвечена разноцветными огнями, что создаёт сказочную атмосферу.

Переедем в Тбилиси и заселимся в отель.

Духовное величие Западной Грузии: храм Баграта и пещера ПрометеяДуховное величие Западной Грузии: храм Баграта и пещера Прометея
12 день

Древняя история и святыни Мцхеты

Поднимемся к монастырю Джвари, который возвышается над слиянием рек Кура и Арагви. С обзорной площадки полюбуемся на долины и горы, а ещё узнаем историю первого христианского креста в Грузии. В Мцхете прогуляемся по средневековым улочкам, заглянем в ремесленные лавки, попробуем местные сладости и кофе на песке. Ещё осмотрим собор Светицховели 11 века.

Древняя история и святыни МцхетыДревняя история и святыни МцхетыДревняя история и святыни Мцхеты
13 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт ко времени вашего вылета.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение в отеле 3* эконом$1410
2-местное размещение в отеле 4*+$2490
2-местное размещение в отеле 3*$1530
2-местное размещение в отеле 4*$1670
1-местное размещение в отеле 4*$2090
1-местное размещение в отеле 3*$1870
1-местное размещение в отеле 3* эконом$1690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и дегустации по программе
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно из Тбилиси
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете в одиночку)
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, 9:00
Завершение: Аэропорт Тбилиси, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 78 туристов
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
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разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

Тур входит в следующие категории Еревана

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