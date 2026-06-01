Посетим Эчмиадзинский кафедральный собор — главный духовный центр Армении и один из древнейших христианских храмов мира, включённый в список ЮНЕСКО. Далее отправимся к руинам храма Звартноц 7 века. Здесь сохранились колонны и арки, через которые открывается вид на горы.

Вернёмся в Ереван и посетим коньячный завод «Арарат»: узнаем о традициях производства напитка, пройдёмся по старинным погребам и продегустируем выдержанный коньяк.