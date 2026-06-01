Начнём в «розовом» Ереване, услышим «Симфонию камней», полюбуемся языческим храмом Гарни и исследуем пещерный
Описание тура
Организационные детали
Виза не требуется для граждан РФ.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Еревана. отвезём в отель.
Ереван: розовый город с древней историей
Познакомимся с одним из древнейших городов мира — он основан в 8 веке до н. э. Начнём на площади Республики и полюбуемся зданиями из розового туфа. Поднимемся к комплексу «Каскад», полюбуемся видами столицы и Араратом. Пройдёмся по улице Абовяна, увидим Ереванский оперный театр и прогуляемся по Северному проспекту.
Вера и античность Армении: монастырь Гегард, храм Гарни и «Симфония камней»
Отправимся в монастырь Гегард, высеченный в скале. Здесь хранился наконечник копья, которым римский воин пронзил распятого Иисуса. Затем посетим языческий храм Гарни 1 века, посвящённый богу солнца Михре. Спустимся в ущелье и прогуляемся по «Симфонии камней» с базальтовыми скалами необычной формы — они напоминают гигантский орган.
Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка
Посетим Эчмиадзинский кафедральный собор — главный духовный центр Армении и один из древнейших христианских храмов мира, включённый в список ЮНЕСКО. Далее отправимся к руинам храма Звартноц 7 века. Здесь сохранились колонны и арки, через которые открывается вид на горы.
Вернёмся в Ереван и посетим коньячный завод «Арарат»: узнаем о традициях производства напитка, пройдёмся по старинным погребам и продегустируем выдержанный коньяк.
Юг Армении: монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Птиц и Арарат
Побываем в монастыре Хор Вирап у подножия Арарата. Затем посетим пещеру Птиц, где была найдена обувь возрастом более 5500 тысяч лет. Узнаем о древних людях и осмотрим место археологических раскопок.
Полюбуемся монастырём Нораванк с изящной резьбой и барельефами. Святыня словно вырастает из красных скал и возвышается над округой.
Вечером прибудем в Горис и заселимся в отель.
Хндзореск и Татев: над ущельями и скалами
Отправимся в пещерный город Хндзореск — комплекс из тысяч пещер, где ещё в 20 веке жили люди. Чтобы попасть туда, пройдём по подвесному мосту над глубоким ущельем. Затем посетим монастырь Татев. Сюда доберёмся не менее интересным путём — пролетим по канатной дороге «Крылья Татева».
Севан, Дилижан, монастырь Агарцин и переезд в Грузию
Утром поедем на озеро Севан, на высоту 1900 м. Затем посетим курортный городок Дилижан, утопающий в зелени лесов и известный как «армянская Швейцария». Прогуляемся по уютным улочкам и надышимся свежим горным воздухом. А ещё побываем в монастыре Агарцин 10-13 века. После отправимся в Грузию — прибудем в Тбилиси и заселимся в отель.
Контрастный и гостеприимный Тбилиси
Погуляем по Тбилиси: познакомимся с историей основания города, осмотрим крепость Нарикала, колоритный район серных бань Абанотубани и современный Мост Мира. Пройдём по узким улочкам Старого города, где средневековая архитектура соседствует с яркими современными решениями. Затем — свободное время для самостоятельных прогулок.
Сокровища Южной Грузии: озеро Паравани и пещерный город Вардзия
Поедем на юг Грузии — поднимемся на высоту более 2000 м, чтобы полюбоваться озером Паравани. Здесь, по преданию, Святая Нино перешла границу страны, неся крест из виноградной лозы и христианскую веру.
В селе Пока заглянем в женский монастырь, где монахини сохраняют древние ремёсла: изготавливают сыры, византийские мозаики и иконы в технике перегородчатой эмали.
Исследуем пещерный город Вардзия 12 века: пройдём по тайным ходам, осмотрим трапезные, кладовые и подземное озеро.
Ночь проведём в уютном семейном отеле в Ахалцихе.
Целебная Боржоми и исторический Кутаиси
Посетим крепость Рабат в Ахалцихе, сохранившем дух Османской империи. Затем отправимся на курорт Боржоми: погуляем по живописному парку и попробуем целебную минеральную воду прямо из источника. Переедем в Кутаиси с уютными улочками и богатой историей.
Духовное величие Западной Грузии: храм Баграта и пещера Прометея
Посетим храм Баграта 10-11 веков, возвышающийся на холме Укемериони. Здесь был коронован самый почитаемый грузинский царь — Давид IV Строитель. Затем заглянем в карстовую пещеру Прометея и исследуем галереи и залы со сталактитами и сталагмитами. Вся пещера подсвечена разноцветными огнями, что создаёт сказочную атмосферу.
Переедем в Тбилиси и заселимся в отель.
Древняя история и святыни Мцхеты
Поднимемся к монастырю Джвари, который возвышается над слиянием рек Кура и Арагви. С обзорной площадки полюбуемся на долины и горы, а ещё узнаем историю первого христианского креста в Грузии. В Мцхете прогуляемся по средневековым улочкам, заглянем в ремесленные лавки, попробуем местные сладости и кофе на песке. Ещё осмотрим собор Светицховели 11 века.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт ко времени вашего вылета.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение в отеле 3* эконом
|$1410
|2-местное размещение в отеле 4*+
|$2490
|2-местное размещение в отеле 3*
|$1530
|2-местное размещение в отеле 4*
|$1670
|1-местное размещение в отеле 4*
|$2090
|1-местное размещение в отеле 3*
|$1870
|1-местное размещение в отеле 3* эконом
|$1690
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и дегустации по программе
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно из Тбилиси
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете в одиночку)
- Медицинская страховка