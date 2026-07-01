Описание тура
Хотите отправиться в путешествие, полное ярких впечатлений, но располагаете всего тремя днями? Тогда тур Армянские каникулы: 3 дня эмоций ваш идеальный вариант! Вас ждут древние монастыри, завораживающие природные пейзажи, вкусная национальная кухня и теплое гостеприимство Армении.
Ощутите всю магию Армении за 3 дня! Насыщенный тур подойдет тем, кто хочет увидеть максимум за минимальное время.
Стоимость тура указана при наборе группы из 2 человек. Для группы из 4 человек стоимость тура составит 20.000 рублей на человека. Для группы из 6 человек стоимость тура составит 16.500 рублей на человека. Для индивидуального тура (на 1 человека) стоимость составит 56.500 рублей на человека.
- Выбирая тур Армянские каникулы: 3 дня эмоций, вы получаете не просто поездку, а настоящий калейдоскоп впечатлений! Вот что вас ждет:
- Восторг от панорамных видов почувствуйте величие Арарата, насладитесь бескрайними просторами озера Севан и окунитесь в зелень дилижанских лесов.
- Ощущение прикосновения к древности побывайте в монастыре Гегард, высеченном в скале, и загляните в единственный в регионе языческий храм Гарни.
- Энергия древнего города прогуляйтесь по Еревану, одному из старейших городов мира, почувствуйте его ритм, изучите архитектуру и посетите знаменитый Каскад.
- Душевное гостеприимство вас ждут теплые встречи, улыбки местных жителей и атмосфера настоящего кавказского радушия.
- Этот тур идеальный баланс природы, истории, гастрономии и эмоций! Откройте для себя Армению за 3 дня и привезите домой незабываемые воспоминания!
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Еревану
Встреча в аэропорту
Заселение в отель
Тур по Армении начнем с обзорной экскурсии по Еревану. Архитектура столицы оригинальна и самобытна. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, многочисленными фонтанами.
Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров. Внутри комплекса на 5 ярусах находится Центр искусств Гафесчян.
Гарни - Симфония камней - Гегард
Завтрак в отеле
Путешествие по Армении продолжим к языческому храму Гарни, который был построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Михре. Согласно истории, этот храм возведен на деньги римского императора Нерона. Ущелье реки Азат славится базальтовыми столбами - результат потока вулканической лавы.
Спуск к естественному природному памятнику Симфония камней или Базальтовый Орган. Если смотреть на ущелье издалека, то скалы кажутся похожими на гигантский орган. Удивительно правильная форма базальтовых колонн приковывает взгляд и вызывает восторг.
Следующей остановкой будет Гегард - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - Монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора.
Пещера Левона - озеро Севан - Дилижан - Агарцин
Завтрак в отеле
В армянском селе Ариндж, находится необычный, совершенно уникальный музей-пещера. Особенность музея в том, что все помещения, высеченные в камне, созданы исключительно руками человека Левона Аракеляна. В результате работы на свет появилось помещение, состоящее из семи залов, находящихся на разных уровнях.
Далее нас ожидает поездка к жемчужине Армении - голубому Севану. Озеро Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе. Является крупным гарантированным источником пресной воды в регионе. Посещение Севанаванка - монастыря на северо-западном побережье озера Севан. Монастырь расположен на полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.
Переезд в г. Дилижан
Старый квартал Дилижана идея воссоздать квартал старой застройки (конца Xix начала Xx века) возникла давно, и автором идеи является Ваник Шарамбеян. Улица Шарамбеяна была воссоздана в 1970 году.
Посещение монастыря Агарцин, который был построен в X—Xiii веках, большей частью под покровительством династии Багратуни.
Возвращение в Ереван
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт - проживание в отеле 3 в 3-4 км от центра с завтраками (2 ночи). При желании можно выбрать отель классом выше (3 в центре, 4, 5 и т. д.). Также возможны варианты проживания на частной квартире (необходимо согласовывать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана! - комфортное транспортное обслуживание - услуги сопровождающего гида на протяжении всего тура - входные билеты в исторические и культурные центры - бутилированная родниковая вода в служебных автомобилях - круглосуточная телефонная поддержка для туристов
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
- Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки
Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на имени
Пожелания к путешественнику
Начало тура: аэропорт Еревана, прибытие до 15:00
Конец тура: аэропорт Еревана, вылет после 18:00