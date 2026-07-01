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Армянские каникулы: 3 дня эмоций

Ощутите магию Армении за 3 дня! Насыщенный тур для тех, кто хочет увидеть максимум за короткий срок
Армянские каникулы: 3 дня эмоцийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Армянские каникулы: 3 дня эмоцийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Армянские каникулы: 3 дня эмоцийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Хотите отправиться в путешествие, полное ярких впечатлений, но располагаете всего тремя днями? Тогда тур Армянские каникулы: 3 дня эмоций ваш идеальный вариант! Вас ждут древние монастыри, завораживающие природные пейзажи, вкусная национальная кухня и теплое гостеприимство Армении.

Ощутите всю магию Армении за 3 дня! Насыщенный тур подойдет тем, кто хочет увидеть максимум за минимальное время.

Стоимость тура указана при наборе группы из 2 человек. Для группы из 4 человек стоимость тура составит 20.000 рублей на человека. Для группы из 6 человек стоимость тура составит 16.500 рублей на человека. Для индивидуального тура (на 1 человека) стоимость составит 56.500 рублей на человека.

  • Выбирая тур Армянские каникулы: 3 дня эмоций, вы получаете не просто поездку, а настоящий калейдоскоп впечатлений! Вот что вас ждет:
  • Восторг от панорамных видов почувствуйте величие Арарата, насладитесь бескрайними просторами озера Севан и окунитесь в зелень дилижанских лесов.
  • Ощущение прикосновения к древности побывайте в монастыре Гегард, высеченном в скале, и загляните в единственный в регионе языческий храм Гарни.
  • Энергия древнего города прогуляйтесь по Еревану, одному из старейших городов мира, почувствуйте его ритм, изучите архитектуру и посетите знаменитый Каскад.
  • Душевное гостеприимство вас ждут теплые встречи, улыбки местных жителей и атмосфера настоящего кавказского радушия.
  • Этот тур идеальный баланс природы, истории, гастрономии и эмоций! Откройте для себя Армению за 3 дня и привезите домой незабываемые воспоминания!

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Еревану

  • Встреча в аэропорту

  • Заселение в отель

  • Тур по Армении начнем с обзорной экскурсии по Еревану. Архитектура столицы оригинальна и самобытна. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, многочисленными фонтанами.

  • Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров. Внутри комплекса на 5 ярусах находится Центр искусств Гафесчян.

Обзорная экскурсия по ЕревануОбзорная экскурсия по ЕревануОбзорная экскурсия по Еревану
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Гарни - Симфония камней - Гегард

  • Завтрак в отеле

  • Путешествие по Армении продолжим к языческому храму Гарни, который был построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Михре. Согласно истории, этот храм возведен на деньги римского императора Нерона. Ущелье реки Азат славится базальтовыми столбами - результат потока вулканической лавы.

  • Спуск к естественному природному памятнику Симфония камней или Базальтовый Орган. Если смотреть на ущелье издалека, то скалы кажутся похожими на гигантский орган. Удивительно правильная форма базальтовых колонн приковывает взгляд и вызывает восторг.

  • Следующей остановкой будет Гегард - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - Монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора.

Гарни - Симфония камней - ГегардГарни - Симфония камней - ГегардГарни - Симфония камней - Гегард
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Пещера Левона - озеро Севан - Дилижан - Агарцин

  • Завтрак в отеле

  • В армянском селе Ариндж, находится необычный, совершенно уникальный музей-пещера. Особенность музея в том, что все помещения, высеченные в камне, созданы исключительно руками человека Левона Аракеляна. В результате работы на свет появилось помещение, состоящее из семи залов, находящихся на разных уровнях.

  • Далее нас ожидает поездка к жемчужине Армении - голубому Севану. Озеро Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе. Является крупным гарантированным источником пресной воды в регионе. Посещение Севанаванка - монастыря на северо-западном побережье озера Севан. Монастырь расположен на полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.

  • Переезд в г. Дилижан

  • Старый квартал Дилижана идея воссоздать квартал старой застройки (конца Xix начала Xx века) возникла давно, и автором идеи является Ваник Шарамбеян. Улица Шарамбеяна была воссоздана в 1970 году.

  • Посещение монастыря Агарцин, который был построен в X—Xiii веках, большей частью под покровительством династии Багратуни.

  • Возвращение в Ереван

  • Трансфер в аэропорт

Пещера Левона - озеро Севан - Дилижан - АгарцинПещера Левона - озеро Севан - Дилижан - АгарцинПещера Левона - озеро Севан - Дилижан - Агарцин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт - проживание в отеле 3 в 3-4 км от центра с завтраками (2 ночи). При желании можно выбрать отель классом выше (3 в центре, 4, 5 и т. д.). Также возможны варианты проживания на частной квартире (необходимо согласовывать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана! - комфортное транспортное обслуживание - услуги сопровождающего гида на протяжении всего тура - входные билеты в исторические и культурные центры - бутилированная родниковая вода в служебных автомобилях - круглосуточная телефонная поддержка для туристов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на имени

Пожелания к путешественнику

Начало тура: аэропорт Еревана, прибытие до 15:00

Конец тура: аэропорт Еревана, вылет после 18:00

Визы
Граждане Российской Федерации могут путешествовать по внутренним паспортам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения. Мы
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любим свою страну, потому что здесь нам уютно, а также за её природу и красоту. Армения — одна из древнейших стран в мире, которая богата своей многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель — познакомить гостей с нашей прекрасной страной и предоставить качественный отдых. С 2015 года мы организуем экскурсионные, винные, гастро, экстрим туры, комбинированные туры Армения-Грузия, однодневные экскурсии по Армении из Еревана. Наша команда имеет большой опыт по организации корпоративных туров, деловых поездок, бизнес-мероприятий, тимбилдингов и т. д. Будем рады встрече в Армении и открыть для Вас нашу прекрасную страну. Армения - страна, в которую можно влюбиться!

Тур входит в следующие категории Еревана

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