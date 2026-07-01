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Описание тура

Хотите отправиться в путешествие, полное ярких впечатлений, но располагаете всего тремя днями? Тогда тур Армянские каникулы: 3 дня эмоций ваш идеальный вариант! Вас ждут древние монастыри, завораживающие природные пейзажи, вкусная национальная кухня и теплое гостеприимство Армении.

Ощутите всю магию Армении за 3 дня! Насыщенный тур подойдет тем, кто хочет увидеть максимум за минимальное время.

Стоимость тура указана при наборе группы из 2 человек. Для группы из 4 человек стоимость тура составит 20.000 рублей на человека. Для группы из 6 человек стоимость тура составит 16.500 рублей на человека. Для индивидуального тура (на 1 человека) стоимость составит 56.500 рублей на человека.