Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Авторский тур в Ереване

Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны

Где, как не в Грузии и Армении, нужно учиться разбираться в винах, дегустировать коньяк и узнавать секреты производства? Мы посетим два завода, попробуем домашнюю кахетинскую кухню и научимся готовить армянский лаваш.

Разнообразие и яркость вкусов дополнят колоритные достопримечательности от Еревана до Тбилиси: озеро Севан, курорт Дилижан, древние монастыри, языческий храм, высеченная в скале церковь и уютные улочки столиц.
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$743
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Ереване и Тбилиси. Размещение в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки, традиционный грузинский обед, дегустации вин и коньяка, мастер-класс по выпечке армянского лаваша. Остальное питание — самостоятельно в кафе.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Ереван

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ЕреванЕреван
2 день

Гарни, Гегард, выпечка лаваша и Ереван

После завтрака отправимся погружаться в языческие времена к храму Гарни. Рассмотрим римскую баню с мозаикой, полюбуемся видом на ущелье реки Азат и увидим один из лучших образцов армянской архитектуры «золотого века» — высеченную в скале церковь в монастырском комплексе Гегард. Затем отправимся на кулинарный мастер-класс по выпечке лаваша, который обязательно продегустируем. Вечером вернёмся в Ереван и прогуляемся по городу.

Продолжительность экскурсии — 4-5 часов.

Гарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и Ереван
3 день

«Розовый город» и коньячный завод

Продолжим знакомиться с достопримечательностями Еревана и погружаться в местный колорит. Вы узнаете о тысячелетней истории столицы и почему её называют «розовым городом», и прогуляетесь по площади Республики, где с мая по середину осени проводится шоу поющих и танцующих фонтанов. Посетим коньячный завод «Арарат»: увидим процесс изготовления, попробуем разные сорта и зайдём в музей. Желающие смогут приобрести настоящий армянский коньяк.

Продолжительность экскурсии — 4-5 часов.

«Розовый город» и коньячный завод«Розовый город» и коньячный завод«Розовый город» и коньячный завод«Розовый город» и коньячный завод
4 день

Переезд в Грузию и достопримечательности Армении по пути

После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Грузию (в дороге около 8 часов). Будем останавливаться на смотровых площадках у главных армянских достопримечательностей по пути до границы: монастырь Севанаванк, озеро Севан, курорт Дилижан, монастырский комплекс Агарцин.

На границе нас встретит принимающая сторона и отвезёт в отель в Тбилиси.

Переезд в Грузию и достопримечательности Армении по путиПереезд в Грузию и достопримечательности Армении по путиПереезд в Грузию и достопримечательности Армении по путиПереезд в Грузию и достопримечательности Армении по пути
5 день

Тбилиси

Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. С крепостной стены полюбуемся красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади. Пообедаем в грузинском ресторане.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

ТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилиси
6 день

Кахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и Сигнахи

Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.

На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и СигнахиКахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и СигнахиКахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и СигнахиКахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и СигнахиКахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и Сигнахи
7 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки на каньон, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси, винный тур с дегустациями, фотопрогулку с профессиональным фотографом по инста-локациям города.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
8 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе, включая трансфер в аэропорт
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед
  • Мастер-класс по изготовлению армянского лаваша и дегустация
  • Посещение всех локаций по программе и входные билеты
  • Дегустации вин и коньяка
  • Работа гида
  • Подъёмники в Тбилиси
  • Круглосуточная поддержка в Армении
  • Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 769 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и от Тбилиси
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Трансфер из аэропорта
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение - от 1239 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочных отелях - по запросу
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
  • Сувениры и личные расходы
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, в течение дня
Завершение: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе турыВинные турыДегустационные туры

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