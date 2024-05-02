Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Разнообразие и яркость вкусов дополнят колоритные достопримечательности от Еревана до Тбилиси: озеро Севан, курорт Дилижан, древние монастыри, языческий храм, высеченная в скале церковь и уютные улочки столиц.
мая
мая
мая
мая
мая
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$743
Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Ереване и Тбилиси. Размещение в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки, традиционный грузинский обед, дегустации вин и коньяка, мастер-класс по выпечке армянского лаваша. Остальное питание — самостоятельно в кафе.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Ереван
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Гарни, Гегард, выпечка лаваша и Ереван
После завтрака отправимся погружаться в языческие времена к храму Гарни. Рассмотрим римскую баню с мозаикой, полюбуемся видом на ущелье реки Азат и увидим один из лучших образцов армянской архитектуры «золотого века» — высеченную в скале церковь в монастырском комплексе Гегард. Затем отправимся на кулинарный мастер-класс по выпечке лаваша, который обязательно продегустируем. Вечером вернёмся в Ереван и прогуляемся по городу.
Продолжительность экскурсии — 4-5 часов.
«Розовый город» и коньячный завод
Продолжим знакомиться с достопримечательностями Еревана и погружаться в местный колорит. Вы узнаете о тысячелетней истории столицы и почему её называют «розовым городом», и прогуляетесь по площади Республики, где с мая по середину осени проводится шоу поющих и танцующих фонтанов. Посетим коньячный завод «Арарат»: увидим процесс изготовления, попробуем разные сорта и зайдём в музей. Желающие смогут приобрести настоящий армянский коньяк.
Продолжительность экскурсии — 4-5 часов.
Переезд в Грузию и достопримечательности Армении по пути
После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Грузию (в дороге около 8 часов). Будем останавливаться на смотровых площадках у главных армянских достопримечательностей по пути до границы: монастырь Севанаванк, озеро Севан, курорт Дилижан, монастырский комплекс Агарцин.
На границе нас встретит принимающая сторона и отвезёт в отель в Тбилиси.
Тбилиси
Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. С крепостной стены полюбуемся красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади. Пообедаем в грузинском ресторане.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Кахетия, 2 дегустации вин, традиционный обед и Сигнахи
Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.
На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки на каньон, экскурсию в музей Сталина и по парадным Тбилиси, винный тур с дегустациями, фотопрогулку с профессиональным фотографом по инста-локациям города.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе, включая трансфер в аэропорт
- Проживание
- Завтраки, 1 обед
- Мастер-класс по изготовлению армянского лаваша и дегустация
- Посещение всех локаций по программе и входные билеты
- Дегустации вин и коньяка
- Работа гида
- Подъёмники в Тбилиси
- Круглосуточная поддержка в Армении
- Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 769 долларов за человека
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и от Тбилиси
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Трансфер из аэропорта
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение - от 1239 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочных отелях - по запросу
- Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
- Сувениры и личные расходы
- Возможно организовать путешествие в другие даты