Описание тура
Яркий тур по другой Армении: ламповый Ереван, исторический Гарни, каньоны Лори, харизматичный Гюмри, хвойный Дилижан, тихий Севан, минеральные источники Бджни и множество маленьких сёл.
Это путешествие для вас, если вам хочется почувствовать дух настоящей Армении, вместо стандартных туристических маршрутов от точки до точки. Проедем деревнями и селами через сакральные места.
Программа тура по дням
Ереван: знакомство с городом и друг с другом
Barev dzez! Прилетаем в Ереван, заселяемся, отдыхаем с дороги.
Дальше идём гулять. Начинаем с площади Республики: вечером тут включаются поющие фонтаны под классику и джаз, и площадь заметно меняется, становясь культурной точкой притяжения для всего города.
Гуляем по Северному проспекту. Это центральная пешеходная улица: кафе, витрины, уличные музыканты, негромкий вечерний гул. Доходим до Каскада, визитной карточки города. Снизу это длинная каменная лестница со скульптурами и фонтанами, сверху открывается виды на центр Еревана и, если небо чистое, силуэт Арарата.
Заканчиваем вечер на улице Сарьяна, главной винной улице города. В каждом баре своё настроение и своя карта: гранатовое, белое из арени, оранжи, эксперименты местных виноделов. Кто-то пробует серьёзно, кто-то просто сидит и слушает.
Первый вечер мы намеренно делаем без плотной программы, чтобы вы передохнули после перелета, вкусно покушали и познакомились друг с другом в спокойной обстановке.
Гюмри - культурная столица
Утром выезжаем в сторону Гюмри.
Первая остановка - монастырь Сагмосаванк на краю ущелья. Виды с обрыва объясняют, зачем мы поехали именно сюда. Красота - дух захватывает.
Прямо рядом нас ждет ресторан с террасой, где мы позавтракаем местными блюдами над тем же ущельем. Далее короткая остановка у памятника армянскому алфавиту и едем дальше.
Объезжаем высочайшую точку Армении - гору Арагац (4041 м) по красивейшей трассе в окружении горных пейзажей и оказываемся в Гюмри.
По приезду поднимаемся к Чёрной крепости Xix века, главной архитектурной достопримечательности региона. Сейчас тут проходят выставки и инсталляции. Рядом - памятник Мать-Армения, похожий нашу Родину-Мать.
Заселяемся в отель, отдыхаем и спускаемся в исторический район Кумайри: мощеные улочки, дворики с бельем на веревках и армянское рококо. Заходим в церковь Христа Всеспасителя, ужинаем ресторане в старинном здании.
Вообще Гюмри - город весьма мрачный, с отпечатком землетрясения 1988 года. У храма Христа Всеспасителя лежит полуразрушенный купол, напоминающий о мощи природы, кое-где можно встретить до сих пор не восстановленные здания. Но вместе с тем - это культурная столица Армении и столица армянского юмора. Сочетание странное, но именно оно делает город таким харизматичным.
Спитакский перевал, Санаин, Ахпат и музыка
Утро начинаем без спешки: завтрак в отеле и отправляемся дальше.
Едем через Спитакский перевал, одну из самых живописных трасс севера Армении. Серпантины, овцы на склонах, деревни в долинах. Проезжаем Ванадзор, третий по величине город страны.
Первая большая остановка - Санаин. Один из старейших монастырей Армении, объект Юнеско, в Средневековье - крупный центр переписки рукописей и каллиграфии. Архитектура сдержанная, без украшательств. Очень тихое и мощное место. Туристов тут немного, желающие сделать фото вас не побеспокоят.
Обедаем в горах: терраса, домашняя кухня, вид, который сам по себе уже половина блюда. Горячие супы, шашлык, домашнее вино.
Затем переезжаем в Ахпат. Не кривя душой - это одной из самых любимых мест тура.
Во-первых место также не особо туристическое и у вас будет возможность погулять по тихим дворикам одноименного монастырского комплекса.
Во-вторых здесь у вас будет возможность послушать народные инструменты. Мы договариваемся с местными музыкантами, чтобы они выступили только для нашей группы.
В-третьих вас ждет отель с бассейном и видом на лорийские горы. Тёплая вода, прохладный вечер, бокал вина и горы на горизонте.
Потрясающее тихое место, где можно подумать о высоком, глядя на зеленые горы.
Ахтала, винодельня Иджевана и нацпарк Дилижана
После завтрака выезжаем в нашу маленькую тайну - монастырь Ахтала. Сюда тоже редко заезжают туристы, чему мы несказанно рады.
Внутри, под куполом, сохранились настоящие, не отреставрированные фрески Xiii века: святые в синих и охряных одеждах, ангелы, сцены из Писания. В Армении такого почти не осталось. А еще здесь часто бывают туманы, в которых комплекс выглядит особенно мистично.
Дальше Иджеван и главный пункт дня - Иджеванский винный завод. У них пожалуй, самая сильная дегустационная программа во всей Армении. Делают тут не туристический ширпотреб, а вино и бренди для своих: гранатовые, фруктовые, сухие, портвейны, наливки. Большие дубовые бочки, цеха с историей, экскурсия с человеком, который знает каждую бутылку лично. Дегустация щедрая: дают пробовать много и разное.
И пусть вас не смущает слово завод в названии. Производство больше напоминает большую семейную фабрику, где часть сотрудников намеренно не стали заменять машинами, чтобы обеспечить людей работой.
Некоторые гости, которые были здесь, говорят что это одна из лучших винодельческих экскурсий в жизни!
После заедем в национальный парк Дилижан. Сосновый лес, чистый воздух, другая Армения - зелёная, влажная, не каменная. Армянской Швейцарией Дилижан называют не просто так. Ненадолго остановимся у озера Парз, где можно погулять по лесу или прокатиться на зиплайне над самим озером.
Приезжаем в Дилижан, заселяемся, едим, отдыхаем.
Горное озеро Севан и аутентичное село Бджни
Сегодня нас ждёт озеро Севан.
Но сначала маленькая хитрость. Сперва мы поднимемся на видовую площадку, куда обычные туристические маршруты не заезжают. Севан открывается отсюда целиком, со всеми бухтами и горами по краям. Тишина такая, что слышно собственное вау. Этот вид не печатают на магнитах, и тем он ценнее.
Затем поедем к Севанаванку, монастырю на полуострове. Тут уже многолюднее, но не зря: с верхней террасы открывается одна из самых известных панорам страны. Поднимаемся, дышим ветром, смотрим вдаль.
За обедом мы разнообразим наш рацион рыбными блюдами из сига, выловленного здесь же. Само собой с видами на Севан.
Дальше Бджни - село в живописной долине с особым местным колоритом настоящей армянской глубинки. Главное здесь - минеральные источники. Воду пьют прямо из родника и набирают с собой. Местные называют ее живой, она считается лечебной.
Мы уже почти готовы к возвращению в Ереван, но по дороге обратно сделаем еще одну небольшую остановку. У водохранилища стоит самолёт Ту-134. Просто стоит. Просто посреди армянских холмов. Просто на берегу. Просто красиво.
Во второй половине дня возвращаемся в Ереван.
Гарни, Гегард, Симфония камней, Азат
Сегодня встаем пораньше, чтобы успеть до прибытия массовых туристов. Гарни на рассвете и Гарни в полдень - это два разных места.
Первая остановка - Чаренцева арка. Каменная композиция на горном выступе, через которую видно Арарат. В ясный день он буквально вписан в проём.
Дальше храм Гарни. Единственный уцелевший языческий храм на постсоветском пространстве, восстановленный из обломков.
По пути задем к местной мастерице, чтобы посмотреть, как готовится лаваш в тандыре. Технология тысячелетняя, но не сильно мудреная: тесто раскатывается на специально подушке и прилепляется к горячей стенке. Мы тоже сможем попробовать. У кого-то получится с первого раза, у кого-то нет, но горячий лаваш прямо из тандыра - повод не сдаваться.
Далее спускаемся в ущелье к Симфонии камней. Базальтовые колонны естественного вулканического происхождения, похожие на органные трубы. Можно потрогать, постоять под ними, послушать, как звучит ущелье.
Потом от отправляемся в монастырь Гегард. Часть храма вырублена прямо в скале, акустика такая, что любое пение слышно во всех углах. Отражение звука в самом большом зале - аж 7 секунд.
На обратном пути останавливаемся у Азатского водохранилища. Бирюзовая вода, тишина, отражения гор. Отличное место, чтобы сидеть и молча смотреть на природу под шум ветра и вкус домашнего бренди.
Вечером - прощальный ужин в Ереване, в одном из проверенных мест. Длинный стол, армянские тосты (короче двух минут не считается), последние общие истории.
Свободный день в Ереване
Финальный день будет без жесткого расписания.
Можно зайти в Конд - старейший район Еревана. Узкие улочки, покосившиеся дома, лестницы в никуда, граффити, следы советского, имперского и более раннего прошлого. Сюда приходят за атмосферой.
Здесь же есть кафе, которое открыли 3 сестренки, будучи детьми. Кафе в традиционном понимании это назвать сложно, скорее семейный дворик, куда можно зайти, попить кофе, съесть тортик и купить какие-то из детских поделок или картин.
Можно выделить пару часов на шопинг. Вернисаж - рынок под открытым небом. Старые фотоаппараты, ковры, медные кофейники, картины местных художников, хачкары, ножи, бронза, винтажные украшения.
Любителям гастро - рынок Гум. Чурчхела (вишнёвая, инжирная, шоколадная), специи, лаваш, сыр, вяленые перцы, сушёные фрукты. Пробовать дают всё; если улыбнётесь - нальют ещё чай.
Тем, кто хочет культурного слоя - можно успеть еще в пару мест. Например, Матенадаран, одно из крупнейших в мире хранилищ средневековых рукописей или национальную галерею на площади Республики.
К вечеру собираемся, обнимаемся и едем в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях
- Завтраки в Гюмри, Ахпате, Дилижане
- Сопровождение командой тура
- Трансферы по маршруту
- Такси из аэропорта и в аэропорт
- Экскурсии по Еревану и Гюмри
- Поездка в Ахпат
- Дилижанский национальный парк
- Горное озеро Севан
- Минеральные источники Бджни
- Дегустация в Иджеване
- Входные билеты
- Посещение локаций из программы
- Консультации при подготовке к туру
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города до Еревана
- Питание (15 Т.Р. на всю поездку)
- Личные расходы на шопинг и сувениры