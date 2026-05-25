1 день

Ереван: знакомство с городом и друг с другом

Barev dzez! Прилетаем в Ереван, заселяемся, отдыхаем с дороги.

Дальше идём гулять. Начинаем с площади Республики: вечером тут включаются поющие фонтаны под классику и джаз, и площадь заметно меняется, становясь культурной точкой притяжения для всего города.

Гуляем по Северному проспекту. Это центральная пешеходная улица: кафе, витрины, уличные музыканты, негромкий вечерний гул. Доходим до Каскада, визитной карточки города. Снизу это длинная каменная лестница со скульптурами и фонтанами, сверху открывается виды на центр Еревана и, если небо чистое, силуэт Арарата.

Заканчиваем вечер на улице Сарьяна, главной винной улице города. В каждом баре своё настроение и своя карта: гранатовое, белое из арени, оранжи, эксперименты местных виноделов. Кто-то пробует серьёзно, кто-то просто сидит и слушает.

Первый вечер мы намеренно делаем без плотной программы, чтобы вы передохнули после перелета, вкусно покушали и познакомились друг с другом в спокойной обстановке.

