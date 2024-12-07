Позавтракаем и поедем за город. Начнём знакомство со страной с осмотра монастырского комплекса Гегард, который расположился в живописном ущелье и охраняется ЮНЕСКО.

Доедем до храма Гарни. Это единственный в Армении архитектурный памятник, сохранившийся с языческих времён. Спустимся в ущелье и полюбуемся нерукотворным шедевром — Симфонией камней. Так называют причудливые базальтовые колонны, по форме напоминающие орган. К вечеру вернёмся в отель.