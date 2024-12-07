Мы устроим небольшое путешествие по Еревану и окрестностям: в столице исследуем знаковые локации, а за её
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+.
Проживание. 2-местное размещение в отеле 3* в центре Еревана, 1-местное — за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн Honda Ellison Prestige.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Прибытие в Армению
Встретим вас у аэропорта Еревана по времени вашего рейса и доставим в отель. Заселение в номер — после 14:00. Остаток дня будет свободен.
Гегард, Гарни, Симфония камней
Позавтракаем и поедем за город. Начнём знакомство со страной с осмотра монастырского комплекса Гегард, который расположился в живописном ущелье и охраняется ЮНЕСКО.
Доедем до храма Гарни. Это единственный в Армении архитектурный памятник, сохранившийся с языческих времён. Спустимся в ущелье и полюбуемся нерукотворным шедевром — Симфонией камней. Так называют причудливые базальтовые колонны, по форме напоминающие орган. К вечеру вернёмся в отель.
Прогулки по столице
Сегодня никуда не будем торопиться. Неспешно позавтракаем, а в полдень отправимся гулять по Еревану. Вы пройдётесь по атмосферным улочкам, окутанным новогодней атмосферой, осмотрите все знаковые достопримечательности, послушаете городские легенды и реальные истории.
Севан, Цахкадзор, древние святыни
Продолжим исследовать многовековые святыни и природные красоты за пределами столицы. Сегодня отправимся к берегам знаменитого озера Севан. Погуляем вдоль кромки лазурно-синей воды и полюбуемся головокружительными пейзажами. Посетим значимые святыни, которым уже сотни лет: монастырь Севанаванк, церкви Сурб-Аствацацин и Сурб-Аракелоц.
Затем доберёмся к горнолыжному курорту Цахкадзор. По канатной дороге поднимемся на склон, где раскинулся древний монастырь Кечарис. По завершении экскурсии вернёмся в Ереван.
Возвращение домой
Наше путешествие подошло к концу. Освобождение номеров — до 12:00. Мы доставим вас к аэропорту по времени вашего рейса и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€470
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Ереван и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - €120