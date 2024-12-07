Новогодние каникулы в Армении: духовное наследие и шедевры природы

Изучить зимний Ереван, объездить многовековые святыни и полюбоваться Севаном и Симфонией камней
Череда новогодних праздников — отличный повод познакомиться с Арменией, окутанной зимней свежестью и атмосферой праздника.

Мы устроим небольшое путешествие по Еревану и окрестностям: в столице исследуем знаковые локации, а за её
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пределами — древние святыни и нерукотворные красоты.

Вы увидите языческий храм Гарни и высокогорный монастырь Кечарис, полюбуетесь озером Севан и базальтовой Симфонией камней, и это далеко не всё. Уверены, эти каникулы вы будете вспоминать с теплотой!

5
1 отзыв
Новогодние каникулы в Армении: духовное наследие и шедевры природы
Новогодние каникулы в Армении: духовное наследие и шедевры природы
Новогодние каникулы в Армении: духовное наследие и шедевры природы
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+.

Проживание. 2-местное размещение в отеле 3* в центре Еревана, 1-местное — за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн Honda Ellison Prestige.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Армению

Встретим вас у аэропорта Еревана по времени вашего рейса и доставим в отель. Заселение в номер — после 14:00. Остаток дня будет свободен.

Прибытие в АрмениюПрибытие в АрмениюПрибытие в АрмениюПрибытие в АрмениюПрибытие в АрмениюПрибытие в Армению
2 день

Гегард, Гарни, Симфония камней

Позавтракаем и поедем за город. Начнём знакомство со страной с осмотра монастырского комплекса Гегард, который расположился в живописном ущелье и охраняется ЮНЕСКО.

Доедем до храма Гарни. Это единственный в Армении архитектурный памятник, сохранившийся с языческих времён. Спустимся в ущелье и полюбуемся нерукотворным шедевром — Симфонией камней. Так называют причудливые базальтовые колонны, по форме напоминающие орган. К вечеру вернёмся в отель.

Гегард, Гарни, Симфония камнейГегард, Гарни, Симфония камнейГегард, Гарни, Симфония камнейГегард, Гарни, Симфония камней
3 день

Прогулки по столице

Сегодня никуда не будем торопиться. Неспешно позавтракаем, а в полдень отправимся гулять по Еревану. Вы пройдётесь по атмосферным улочкам, окутанным новогодней атмосферой, осмотрите все знаковые достопримечательности, послушаете городские легенды и реальные истории.

Прогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столицеПрогулки по столице
4 день

Севан, Цахкадзор, древние святыни

Продолжим исследовать многовековые святыни и природные красоты за пределами столицы. Сегодня отправимся к берегам знаменитого озера Севан. Погуляем вдоль кромки лазурно-синей воды и полюбуемся головокружительными пейзажами. Посетим значимые святыни, которым уже сотни лет: монастырь Севанаванк, церкви Сурб-Аствацацин и Сурб-Аракелоц.

Затем доберёмся к горнолыжному курорту Цахкадзор. По канатной дороге поднимемся на склон, где раскинулся древний монастырь Кечарис. По завершении экскурсии вернёмся в Ереван.

Севан, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыни
5 день

Возвращение домой

Наше путешествие подошло к концу. Освобождение номеров — до 12:00. Мы доставим вас к аэропорту по времени вашего рейса и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€470
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ереван и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - €120
Место начала и завершения?
Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
7 дек 2024
Это было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна и Даниел, внимательный и заботливый водитель Георг. Огромная благодарность им за теплый прием. Их стараниями
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Армения и Ереван стали для меня феерией! По моей просьбе Анна купила мне билет на балет Щелкунчик в Армянский театр оперы и балета. Это восторг! Каждый пункт моего пребывания был фантастическим, благодаря профессионализму команды. Посетила в том числе несколько ресторанчиков также по их по рекомендации. Было ооочень вкусно и бюджетно, за это отдельное спасибо! Обязательно вернусь в эту страну с друзьями и воспользуюсь помощью команды 🥰

Это было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна иЭто было незабываемое путешествие! Спасибо большое команде, которая превратило его в праздник! Прекрасные гиды Анна и

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