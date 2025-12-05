2 день

Непреступная крепость Смбартаберд

В этот день мы направимся в крепость Смбатаберд и церковь Цахац Кар - направления для утешественников, желающих познакомиться с богатым культурным наследием Армении во время пешего похода.

Смбатаберд – одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых крепостей в Армении, и путь до неё занимает около 1 часа. Затем мы отправимся к монастырскому комплексу Цахац Кар, который находится примерно в 2 часах ходьбы от Смбатаберда.

Маршрут составляет приблизительно 15-16 км /туда и обратно/.

В конце дня, если останется время посетим монастырский комплекс Нораванк

