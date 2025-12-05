Мои заказы

Треккинг-тур в Армении

Когда ты приезжаешь в страну впервые
Треккинг-тур в Армении
Треккинг-тур в Армении
Треккинг-тур в Армении

Описание тура

Когда ты приезжаешь в стану впервые, хочется увидеть все и сразу. Поэтому в этом туре будет максимально интересная программа, которая не даст вам соскучится.
Мы посетим самые культовые достопримечательности Армении, но не только культурные но и сказочно красивые.
Путешествие пройдет в комфортных условиях и с легкими физическими нагрузками, что добавит приятных впечатлений к общей картине отдыха

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать

Встреча в аэропорту Звартноц, знакомство и трансфер в гостиницу.
После небольшого отдыха, нас ждет приветственный ужин и прогулка по центру города.

Добро пожаловать
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Непреступная крепость Смбартаберд

В этот день мы направимся в крепость Смбатаберд и церковь Цахац Кар - направления для утешественников, желающих познакомиться с богатым культурным наследием Армении во время пешего похода.

Смбатаберд – одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых крепостей в Армении, и путь до неё занимает около 1 часа. Затем мы отправимся к монастырскому комплексу Цахац Кар, который находится примерно в 2 часах ходьбы от Смбатаберда.

Маршрут составляет приблизительно 15-16 км /туда и обратно/.

В конце дня, если останется время посетим монастырский комплекс Нораванк

Непреступная крепость Смбартаберд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Поход к самому высокому водопаду

В этот день мы направимся к самому высокому и многоводному водопаду в Армении - Трчкан. Его иногда называют «армянская Ниагара». Он находится на реке Чичкан высотой 22,5 метра. Длина пешего маршрута 6-7 км и длится 3-4 часов. Не смотря на длину, маршрут лёгкий, интересный.

По старой традиции название водопада связано с «сумасшедшими приключениями» реки Чичкхан, которая течет в широком ущелье. Как говорят местные жители, река Чичкхан богата форелью, которая плывет вверх по течению реки во время нереста.

Однажды жители деревни заметили рыбу, плывущую вверх по течению реки и выпрыгивающую над водопадом более чем на 20 метров. После этого случая красивый водопад назвали «Трчкан», что на армянском языке означает «прыгающий». С 2008 года Трчкан был включен в список природных памятников, а в 2011 году территория водопада была признана охраняемой территорией.

Поход к самому высокому водопаду
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Изюминка Армении

Во время этой прекрасной поездки в Тавуше нас будет сопровождать голубое озеро Севан и мы сделаем остановку возле Севанаванка, наслаждаясь чудесным видом сверху.
Затем мы увидим райский Дилижан с его чудесами, великолепные Агарцин а также озеро Парз, после чего пешым маршрутом направимся к монастырю Гош.
Длина пешего маршрута 7 км и длится 3-4 часов. Не смотря на длину, маршрут лёгкий, интересный, впечатлительный своими пейзажами, что сделает Ваш день еще более насыщенным и впечатляющим.

Изюминка Армении
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

До новых встреч

Свободный день для покупок, трансфер в аэропорт.

До новых встреч
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Мы стремимся сделать наши туры максимально удобными и продуманными. Вам остается только отдыхать и наслаждаться новыми впечатлениями
  • Проживание в гостинице в центре города
  • Трансферы
  • Комфортабельный транспорт
  • Напитки в машине
  • Завтрак в отеле
  • Приветственный ужин по программе
  • Насыщенная программа
  • Профессиональный русскоговорящий гид
  • Услуги проводника во время пеших туров
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Обед и ужин
О чём нужно знать до поездки
  • Исходя из вашего времени прилета, программа для первого и последнего дня может изменится. Детали согласуем вместе.
  • Тур рассчитан минимум на двоих.
Пожелания к путешественнику
  • Иметь при себе удобную одежду и обувь, рюкзак
Визы
Виза для граждан РФ не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лилия
Лилия — Тревел-эксперт
Добрый день, дорогие друзья! Наша команда занимается организацией туров уже много лет. Нами создано более 500 активных программ по Армении. Мы поможем вам исследовать самые удаленные места нашей страны. Мы любим свое дело и придаем особое значение добросовестности в этом деле. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Мы обещаем вам незабываемые воспоминания из Армении.

