Описание тура
Когда ты приезжаешь в стану впервые, хочется увидеть все и сразу. Поэтому в этом туре будет максимально интересная программа, которая не даст вам соскучится.
Мы посетим самые культовые достопримечательности Армении, но не только культурные но и сказочно красивые.
Путешествие пройдет в комфортных условиях и с легкими физическими нагрузками, что добавит приятных впечатлений к общей картине отдыха
Программа тура по дням
Добро пожаловать
Встреча в аэропорту Звартноц, знакомство и трансфер в гостиницу.
После небольшого отдыха, нас ждет приветственный ужин и прогулка по центру города.
Непреступная крепость Смбартаберд
В этот день мы направимся в крепость Смбатаберд и церковь Цахац Кар - направления для утешественников, желающих познакомиться с богатым культурным наследием Армении во время пешего похода.
Смбатаберд – одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых крепостей в Армении, и путь до неё занимает около 1 часа. Затем мы отправимся к монастырскому комплексу Цахац Кар, который находится примерно в 2 часах ходьбы от Смбатаберда.
Маршрут составляет приблизительно 15-16 км /туда и обратно/.
В конце дня, если останется время посетим монастырский комплекс Нораванк
Поход к самому высокому водопаду
В этот день мы направимся к самому высокому и многоводному водопаду в Армении - Трчкан. Его иногда называют «армянская Ниагара». Он находится на реке Чичкан высотой 22,5 метра. Длина пешего маршрута 6-7 км и длится 3-4 часов. Не смотря на длину, маршрут лёгкий, интересный.
По старой традиции название водопада связано с «сумасшедшими приключениями» реки Чичкхан, которая течет в широком ущелье. Как говорят местные жители, река Чичкхан богата форелью, которая плывет вверх по течению реки во время нереста.
Однажды жители деревни заметили рыбу, плывущую вверх по течению реки и выпрыгивающую над водопадом более чем на 20 метров. После этого случая красивый водопад назвали «Трчкан», что на армянском языке означает «прыгающий». С 2008 года Трчкан был включен в список природных памятников, а в 2011 году территория водопада была признана охраняемой территорией.
Изюминка Армении
Во время этой прекрасной поездки в Тавуше нас будет сопровождать голубое озеро Севан и мы сделаем остановку возле Севанаванка, наслаждаясь чудесным видом сверху.
Затем мы увидим райский Дилижан с его чудесами, великолепные Агарцин а также озеро Парз, после чего пешым маршрутом направимся к монастырю Гош.
Длина пешего маршрута 7 км и длится 3-4 часов. Не смотря на длину, маршрут лёгкий, интересный, впечатлительный своими пейзажами, что сделает Ваш день еще более насыщенным и впечатляющим.
До новых встреч
Свободный день для покупок, трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Мы стремимся сделать наши туры максимально удобными и продуманными. Вам остается только отдыхать и наслаждаться новыми впечатлениями
- Проживание в гостинице в центре города
- Трансферы
- Комфортабельный транспорт
- Напитки в машине
- Завтрак в отеле
- Приветственный ужин по программе
- Насыщенная программа
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Услуги проводника во время пеших туров
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Обед и ужин
О чём нужно знать до поездки
- Исходя из вашего времени прилета, программа для первого и последнего дня может изменится. Детали согласуем вместе.
- Тур рассчитан минимум на двоих.
Пожелания к путешественнику
- Иметь при себе удобную одежду и обувь, рюкзак