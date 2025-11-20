-
15%
Новогодний тур по Армении и Грузии с вином, треккингом и праздничным ужином
Прогуляться к замёрзшим водопадам, приготовить пури и продегустировать вино
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Желательно прибыть до 13:...
«Треккинг состоится при благоприятных и подходящих погодных условиях, только если будет очень низкий уровень снега и не будет льда на маршруте из-за соображений безопасности»
29 дек в 14:00
88 825 ₽
104 500 ₽ за человека
Треккинг-тур в Армении
Когда ты приезжаешь в страну впервые
24 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
от 65 086 ₽ за человека
Южная Армения только для вас: мини-тур по впечатляющим локациям с подъёмом на гору Хуступ
Полюбоваться Араратской долиной, заглянуть в пещерный город и увидеть Нораванк
Начало: Центр Еревана или другой адрес по договорённости, ...
«Рекомендуется взять тёплую одежду, удобную обувь для треккинга (подойдут кроссовки с протектором), дождевик, запасную обувь и солнцезащитный крем»
15 мая в 08:00
16 мая в 08:00
185 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Треккинг и походы»
Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Ереване в ноябре 2025
Сейчас в Ереване в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 65 086 до 185 000 со скидкой до 15%.
Забронируйте тур в Ереване на 2025 год по теме «Треккинг и походы», цены от 65086₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь