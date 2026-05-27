Описание тура
Вы когда-нибудь мечтали покататься по самой длинной канатной дороге мира, да еще на его крыльях долететь до Татевского монастыря? Мечтали ли Вы своими глазами увидеть одну из самых древних обсерваторий мира 5-ого века д. н. э. Караундж? Вместе со многими другими достопримечательностями, которые включены в программу этого тура, у Вас есть шанс увидеть все это и еще многое, о чем Вы даже не мечтали!
Выбрав этот тур, Вы можете быть уверены, что узнаете об Армении почти все! Почему почти? Потому что она насквозь пропитана мистикой незапамятных времен, и познать до конца эту древнейшую страну мира еще не удавалось никому. Зато в Армению легко влюбиться, посетив ее хотя бы раз. И мы сделаем все возможное, чтобы Вам захотелось снова вернуться сюда.
Во время поездки Вас будут сопровождать влюбленные в свою страну сотрудники компании Just Travel, которые сделают все, чтобы уже на следующий день у Вас было ощущение, что Вы приехали в гости к давним и добрым друзьям!
Внимание!
Цена тура указана на 1 человека при двухместном размещении в отеле Best View 3 эконом.
Если Вы путешествуете один, то будет одноместное размещение с доплатой.
Возможно также размещение в других отелях.
Цены и варианты размещения ниже:
Низкий сезон 01.01 - 28.02 и 01.11 - 31.12 / В долларах
Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение
Best View Hotel Yerevan 602 / 757
Ani Central Inn 665 / 835
Ani Plaza 745 / 995
Высокий сезон 01.03 - 31.10 / В долларах
Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение
Best View Hotel Yerevan 602 / 757
Ani Central Inn 698 / 936
Ani Plaza 811/ 1030
Программа тура по дням
День прилета
Встреча в аэропорту Звартноц.
Трансфер в гостиницу. Ночь в Ереване.
Обзор по Еревану. Коньячный Завод
Завтрак в отеле
Классический тур по столице Армении Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет.
Наш маршрут начнется с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности, главные улицы и проспекты города: проспект Маштоца с известным Крытым рынком и Голубой Мечетью, проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского здания, проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое другое.
После кругового обзора по городу нас ждет пешая прогулка по малому центру. Начнется она с Ереванского Каскада - музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. В коллекции музея работы всемирно известных деятелей искусств, таких как Фернандо Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган и других. Тут мы, конечно, поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город, и, конечно, если повезет, то перед нами откроется также величественный вид Библейского Арарата. Подняться можно как на эскалаторах, так и пешком, ну это конечно для самых спортивных наших путешественников.
Далее мы продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо играет на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.
Продолжив нашу прогулку, мы окажемся на Северном проспекте. Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.
Конечный пункт нашей пешей прогулки - Площадь Республики. В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца октября.
Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда это мемориал, посвещенный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году.
Тур по Ереванскому Коньячному Заводу с классической дегустацией
Ночь в Ереване
Эчмиадзин - музей - Св Рипсиме - Звартноц
Завтрак в отеле.
Поездка в Эчмиадзин это духовное путешествие в сердце Христианской Армении, так как здесь находится духовный и административный центр Армянской апостольской церкви (Всемирное Наследие Юнеско (лист 2000)).
Здесь мы посетим Кафедральный собор (303г), создание которого окутано красивейшей историей. Согласно легенде, первому патриарху Григору Лусаворичу (Григорию Просветителю) приснилось, как Единорожденный - Христос, сошел с небес с огненным молотом в руках и указал место для постройки собора. На этом месте в 303 году, где находился древний языческий храм, и была заложена церковь, названная Эчмиадзином, что по-армянски означает место сошествия Единорожденного. Эчмиадзин является резиденцией Католикоса всех армян.
Мы посетим также музей-сокровищницу Эчмиадзина ведь именно здесь, среди многочисленных других сокровищ, хранится не только святое копье, которым пронзили Христа, но также и чудом сохранившиеся останки Ноева Ковчега.
Далее посещение церкви Св. Рипсиме (7в.) - построенной на месте древнего языческого капища, где Святая Рипсиме приняла мученическую смерть.
И завершится на поездка посещением руин храма Звартноц, что в переводе означает сонм небесных воинов или Храм Бдящих Ангелов. Храм был возведен еще в Vii ст. Как и большинство древних сооружений Армении, Звартноц дошел до настоящего времени только в развалинах. Но даже в таком виде он дает яркое представление о своей величественной красоте (Всемирное Наследие Юнеско (лист 2000)).
Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване.
Арка Чаренца Гарни - Гегард - выпечка лаваша
Завтрак в отеле.
Мы с Вами отправимся в увлекательное путешествие, чтобы познакомится как с языческой, так и с христианской Арменией. По ходу нашей экскурсии, мы посетим:
Арка Чаренца - излюбленное место туристов, откуда открывается потрясающий вид на священную гору Арарат, а издали виднеется город Ереван. Арка названа в честь великого армянского поэта Егише Чаренца, который любил приходить на это место и наслаждаться красотой армянских просторов. Посетив это место, Вы воодушевитесь неимоверной красотой Армении, а также сможете сделать потрясающий снимок на память.
Посещение языческого храма Солнца (1 в. н. э.) в селении Гарни излюбленного места армянских царей. Храм представляет собой необыкновенное по своей красоте зрелище, кажущееся порой нереальным. Построенный в греческом стиле он занимает господствующий над глубоким ущельем треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон.
Посещение пещерного храма Св. Гегард (12 - 13 вв.), в переводе означающего святое копье в честь хранившегося в нем долгое время того самого копья, которым пронзили распятого Христа. Копье сейчас находится в музее Св. Эчмиадзина. Храм находится высоко в горах в ущелье реки Гохт. Это шедевр армянского средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник. Считается, что его святая вода исцеляет от болезней и дает красоту. Монастырь Гегард занесен в списки Всемирного наследия Юнеско (лист 2000).
Здесь мы также зайдем в гости к местным жителям, чтобы увидеть, как пекут настоящий армянский лаваш. Кстати, немногие знают, что лаваш, этот тонкий, ароматный армянский хлеб, включен в список нематериального наследия Юнеско.
Возвращение в Ереван
Ночь в Ереване.
Свободный день
Завтрак в отеле.
Свободный день. Ночь в Ереване.
Оз. Севан - Дилижан - Агарцин
Завтрак в отеле
Одним из самых популярных наших экскурсий является тур на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы поднимемся на вершину полуострова Ахтамар, чтобы с высоты полуострова нашему взору открылась голубоглазая красавица, осмотрим один из древнейших монастырей - Севанаванк (9 в.).
По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания! Говорят, они сбываются!
Тур в Дилижан - монастырь Агарцин. Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Агарцинское ущелье едва ли не лучшее место Дилижанского заповедника. В верховье реки Агарцин, левый приток реки Агстев, в 18 км от Дилижана и в 6 км от трассы расположился монастырь Агарцнаванк. В 2-x км от монастыря находятся развалины средневекового села Агарцин давшего название монастырю.
Возращение в Ереван. Ночь в Ереване.
Караунжд - Крыля Татева Татевский монастырь
Внимание!!! В период с 30.10 по 01.05 экскурсия в Татев будет заменена экскурсией Памятник Алфавиту, Касахское ущелье (место силы), Монастырь Сагмосаванк, Винный Замок Воскеваз с дегустацией 3 вин.
Завтрак в отеле
Тур в Татевский монастырь один из самых востребованных маршрутов. Татевский монастырь - уникальный шедевр армянской архитектуры, построенный в 9 веке. Этот монастырь являлся одним из древнейших духовных центров средневековой Армении, а также крупнейшим университетом своего времени. Благодаря строительству самой длинной канатной дороги в мире Крылья Татева (5,7 км) комплекс стал одним из самых часто посещаемых мест в Армении.
Не менее интересной достопримечательностью на этом маршруте является доисторический памятник Зорац Карер (Камни Воинов) или как по-другому называют - Караундж (Звучание камней).
Караундж (в 200 км от Еревана, у г. Сисиан), состоящий из сотен вертикально поставленных камней со сквозными отверстиями, является древнейшей обсерваторией, которая напоминает знаменитый английский Стоунхендж, хотя, согласно многочисленным источникам, предшествует Стоунхенджу на более чем 3000 лет.
Ученые считают, что существует загадочная связь между всеми подобными каменными памятниками, и первое, что их объединяет это названия. Например, Стоунхендж имеет тот же корень, что и Караундж, кар означает камень на армянском языке, на английском стоун, а у слова хендж нет английского значения, но на армянском он есть - ундж означает голос/звук. Еще один памятник Калланиш в Шотландии (опять же кал - кар (камень) по-армянски и ниш означает знак).
Есть мнение, что Караундж служил не только обсерваторией, но и храмом Бога Солнца - Ар.
Каковыми бы ни были дебаты ученых вокруг этого таинственного памятника, ясно одно это место силы, и один из древнейших точек планеты Земля, которую стоит обязательно посетить.
При благоприятных погодных условиях, предусмотрено также посещение Водопада Шаки.
Возращение в Ереван. Ночь в Ереване.
День вылета
Завтрак в отеле.
Выселение из номеров до 12:00
Трансфер в аэропорт Звартноц и счастливое возвращение домой!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Услуги экскурсовода
- Завтраки
- Все входные билеты
- Тур по Ереванскому коньячному заводу и дегустация коньяков Арарат
- 2-сторонние билеты на канатную дорогу Крылья Татева
- Мастер-класс по выпечке лаваша
- Трансферы Аэропорт Гостиница Аэропорт
- Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий
- 1 бут воды 0.5л на человека во время экскурсий
Что не входит в цену
- Спиртные напитки
- Обеды и ужины
- Страховка
- Авиабилет
О чём нужно знать до поездки
- Оденьте удобную обувь и одежду по погоде.
- При посещении монастырей и церквей следует одевать одежду ниже колена, не очень открытую. Женщинам рекомендуется покрывать волосы платком.
- Вход в монастыри и церкви с животными запрещен.
Пожелания к путешественнику
Приезжайте на экскурсию с улыбкой и позитивом:)
Визы
Граждане Рф, Республик Снг и Евросоюза не нуждаются в визе при въезде в Армению.