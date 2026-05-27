Вы когда-нибудь мечтали покататься по самой длинной канатной дороге мира, да еще на его крыльях долететь до Татевского монастыря? Мечтали ли Вы своими глазами увидеть одну из самых древних обсерваторий мира 5-ого века д. н. э. Караундж? Вместе со многими другими достопримечательностями, которые включены в программу этого тура, у Вас есть шанс увидеть все это и еще многое, о чем Вы даже не мечтали!

Выбрав этот тур, Вы можете быть уверены, что узнаете об Армении почти все! Почему почти? Потому что она насквозь пропитана мистикой незапамятных времен, и познать до конца эту древнейшую страну мира еще не удавалось никому. Зато в Армению легко влюбиться, посетив ее хотя бы раз. И мы сделаем все возможное, чтобы Вам захотелось снова вернуться сюда.

Во время поездки Вас будут сопровождать влюбленные в свою страну сотрудники компании Just Travel, которые сделают все, чтобы уже на следующий день у Вас было ощущение, что Вы приехали в гости к давним и добрым друзьям!

Цена тура указана на 1 человека при двухместном размещении в отеле Best View 3 эконом.

Если Вы путешествуете один, то будет одноместное размещение с доплатой.

Возможно также размещение в других отелях.

Цены и варианты размещения ниже:

Низкий сезон 01.01 - 28.02 и 01.11 - 31.12 / В долларах

Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение

Best View Hotel Yerevan 602 / 757

Ani Central Inn 665 / 835

Ani Plaza 745 / 995

Высокий сезон 01.03 - 31.10 / В долларах

Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение

Best View Hotel Yerevan 602 / 757

Ani Central Inn 698 / 936

Ani Plaza 811/ 1030