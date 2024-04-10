1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
«Также доберёмся по канатной дороге «Крылья Татева» до монастыря, исследуем пещерный город Хндзореск и курорт Джермук»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69 500₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Начало: Ваш отель
«После этого от села Алидзор до Татевского монастыря мы поедем по безостановочной канатной дороге «Крылья Татева» — самой длинной в книге рекордов Гиннесса»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$570 за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца
Начало: Международный Аэропорт Звартноц
«А потом мы исследуем окрестности: будем заходить в древние храмы, слушать симфонию базальтового органа, кататься на канатной дороге в горах и любоваться озером Севан»
70 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Начало: Адрес вашего проживания
«Поднимитесь на Канатную дорогу Крылья Татева и позвольте своим глазам насладиться панорамным видом на этот неповторимый пейзаж»
Расписание: Канатная дорога не работает только по понедельникам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Начало: По договоренности (Ереван)
«День 2: На крыльях Татева — место силы и уединения Водохранилище Спандарян и канатная дорога Татев Водохранилище второе по водным запасам, находится в окружении гор, где природа даёт силы и прилив энергии»
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Армению за 4 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
«День 4: На крыльях Татева — место силы и уединения Водохранилище Спандарян и канатная дорога Татев Водохранилище второе по водным запасам, находится в окружении гор, где природа даёт силы и прилив энергии»
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$405 за человека
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Монастырь Татев и канатная дорога «Крылья Татева» Монастырь — один из самых знаменитых в Армении, место для строительства выбрали на утесе, прямо над глубокой пропастью»
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600$480 за всё до 7 чел.
Авторский тур
2 дня
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
«Водохранилище Спандарян и канатная дорога Татев Водохранилище второе по водным запасам, находится в окружении гор, где природа даёт силы и прилив энергии»
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Авторский тур
2 дня
Топовые достопримечательности южной Армении
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире и увидеть «армянский Стоунхендж»
Начало: Ереван, 08:00-13:00
«Чтобы попасть к нему без труда, воспользуемся канатной дорогой «Крылья Татева» и полюбуемся через стёкла вагончиков чарующими пейзажами и ущельем реки Воротан»
28 июня в 08:00
13 дек в 08:00
13 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга10 апреля 2024Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной.
- ЕЕкатерина1 декабря 2023Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием,
- ААлиса28 ноября 2023Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в людей и культуру страны.
- ЕЕкатерина6 апреля 2023Все прошло отлично! Увлекательные места, комфортный автомобиль, дружелюбный гид Арсен! Спасибо большое за это путешествие! Настоящее погружение в Армению, как будто к дяде в гости приехали)
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Канатная дорога»
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