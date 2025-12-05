2 день

Духовные центры. Дегустация вин рисование вином

День начнём с в средневекового монастыря Ованаванк — один из самых культовых монастырей Армении. Его ценность заключается не только в религиозных реликвиях, найденных здесь и имеющих огромное значение для христиан, но и в красоте ландшафта, в который он так идеально вписался. Храм расположен на краю живописного ущелья с видом на белоснежный Арарат.

Далее нас ждёт необычный памятник Армянскому алфавиту, построенный в 2005 году в честь 1600-летия создания Месропом Маштоцем национальной армянской письменности. Здесь вы сможете сделать памятную фотографию возле первой буквы вашего имени. Заедем к не менее интересному памятнику Кресту, состоящему из такого количества маленьких крестов, сколько лет христианству в Армении. Каждый год к этому большому Кресту добавляется новый маленький крест.

Далее отправимся в Эчмиадзин - духовный и административный центр Армянской Апостольской Церкви и просто красивый город со своей атмосферой Раннего Средневековья. Вы осмотрите легендарные храмы Древней Армении: Звартноц, церковь Св. Гаянэ, а также Эчмиадзинский кафедральный собор 301-303 гг., один из первых христианских храмов на планете!

Ну а после отправимся на самую приятную часть экскурсии - на дегустацию вин в лучшую, на наш взгляд, частную винодельню Voskeni Wines, чьи вина завоевали золотые и серебряные медали на международном конкурсе Mundus Vini. Вас ждёт 3 сорта вина, ассорти армянских сыров, салаты двух видов, свежие фрукты (по сезону) и армянские сладости с кофе с видом на Арарат. Но мы будем не просто есть и пить, мы подготовили для вас что-то очень интересное! Вы когда-нибудь рисовали вином? Вы сможете написать картину вином и привезти собственное творение домой в качестве самого необычного сувенира из Армении! Ночь в том же отеле в Ереване.

