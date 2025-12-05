Мои заказы

Великолепная Армения за 5 дней

Армения - гастрономический рай, невероятно богатая в плане истории, культуры и пейзажей страна
Описание тура

Отправляйся в Армению на 5 дней и открой её магию! Тебя ждут захватывающие панорамы Арарата от Каскадной лестницы в Ереване до Хор Вирапа у самой границы с Турцией. Ты прикоснёшься к древней истории, посетив уникальные храмы и монастыри: Ованаванк с видом на ущелье, Гарни символ дохристианской эпохи, пещерный Гегард с невероятной энергетикой, Эчмиадзинский собор один из первых христианских храмов мира, и Татев жемчужину армянской архитектуры. Увидишь природное чудо Симфонию камней, напоминающую гигантский орган, и насладишься красотой озера Севан, окружённого горами, с его монастырём Севанаванк. Вкусные впечатления тоже гарантированы: дегустация вин в лучшей винодельне Voskeni Wines с видами на Арарат ты попробуешь три сорта вина, армянские сыры, сладости и нарисуешь картину вином, которую заберёшь как сувенир! А ещё прокатишься на самой длинной канатной дороге мира Крылья Татева над Воротанским ущельем, любуясь заснеженными горами и серпантинами. Погрузись в колорит Еревана с его старыми улочками, Вернисажем и Главным собором, узнай секреты ковроткачества и резьбы по камню, попробуй севанскую форель и прогуляйся у памятника Армянскому алфавиту. Этот тур идеальное сочетание истории, природы и гастрономии, которое оставит яркие воспоминания! Бери друзей и отправляйся в это незабываемое путешествие с нами!

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту. Заселение. Пешая экскурсия

Встреча в аэропорту в 14:00. Трансфер в гостиницу, обед.

Путешествие по Армении начнём с увлекательного обзорного тура по Еревану. Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы от местного гида, исследуете старые колоритные улочки, перенесетесь в эпоху персидского владычества, зайдете в единственную сохранившуюся мечеть и погуляете по потаённым дворикам Старого города с их исчезающей красотой. Познакомитесь с традиционными ремёслами, узнаете секреты ковроткачества и резьбы по камню, понаблюдаете за созданием шедевров. Посетите Главный собор, площадь Республики, колоритный Вернисаж, Здание Оперы, а любоваться закатом отправимся на лучшую смотровую площадку города - вершину Каскадной лестницы, откуда в ясную погоду виден и Арарат!

2 день

Духовные центры. Дегустация вин рисование вином

День начнём с в средневекового монастыря Ованаванк — один из самых культовых монастырей Армении. Его ценность заключается не только в религиозных реликвиях, найденных здесь и имеющих огромное значение для христиан, но и в красоте ландшафта, в который он так идеально вписался. Храм расположен на краю живописного ущелья с видом на белоснежный Арарат.

Далее нас ждёт необычный памятник Армянскому алфавиту, построенный в 2005 году в честь 1600-летия создания Месропом Маштоцем национальной армянской письменности. Здесь вы сможете сделать памятную фотографию возле первой буквы вашего имени. Заедем к не менее интересному памятнику Кресту, состоящему из такого количества маленьких крестов, сколько лет христианству в Армении. Каждый год к этому большому Кресту добавляется новый маленький крест.

Далее отправимся в Эчмиадзин - духовный и административный центр Армянской Апостольской Церкви и просто красивый город со своей атмосферой Раннего Средневековья. Вы осмотрите легендарные храмы Древней Армении: Звартноц, церковь Св. Гаянэ, а также Эчмиадзинский кафедральный собор 301-303 гг., один из первых христианских храмов на планете!

Ну а после отправимся на самую приятную часть экскурсии - на дегустацию вин в лучшую, на наш взгляд, частную винодельню Voskeni Wines, чьи вина завоевали золотые и серебряные медали на международном конкурсе Mundus Vini. Вас ждёт 3 сорта вина, ассорти армянских сыров, салаты двух видов, свежие фрукты (по сезону) и армянские сладости с кофе с видом на Арарат. Но мы будем не просто есть и пить, мы подготовили для вас что-то очень интересное! Вы когда-нибудь рисовали вином? Вы сможете написать картину вином и привезти собственное творение домой в качестве самого необычного сувенира из Армении! Ночь в том же отеле в Ереване.

3 день

Каменный орган. Древний храм. Севан

Это будет невероятно впечатляющий день. Вы совершите путешествие из язычества в христианскую эпоху, посетив культовые сооружения Армении, а также увидите настоящее чудо природы - каменный орган.

Первой остановкой станет Арка Чаренца, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат! Узнаете о непростой судьбе поэта, чьи слова высечены на арке и чьё имя носит это место. После отправитесь в храм Гарни — символ дохристианской Армении, где прочувствуете очарование античной эпохи, увидите уникальную мозаику 3 в., узнаете, как в древние времена выглядели бани, почему храм был построен именно в том месте и почему его окружает именно 24 колонны. Далее по маршруту вас ждёт уникальная природная достопримечательность - Симфония камней, которая однозначно поразит вас своими масштабами.

После вкусного обеда (а в Армении невкусно не бывает) посетите христианский пещерный монастырь Iv в. Гегард с невероятной энергетикой. Там расположен наш любимый храм Армении, уверены, вас он поразит не меньше!

Далее отправимся к армянскому морю - легендарному озеру Севан, расположенному в центре Армянского нагорья в окружении горных хребтов. Вы побываете в монастыре Севанаванк на озерном полуострове, откуда открывается красивая панорама на озеро. По желанию можно будет поужинать в ресторане на берегу озера и отведать знаменитую севанскую форель и люля из раковых шеек. Вечером вернёмся в Ереван. Ночь в том же отеле.

4 день

Хор Вирап. Граница с Турцией. пещера Арени

Утром мы отправимся по следам Великого Шелкового пути. Первой остановкой будет монастырь Хор Вирап, построенный в 6 в., откуда открывается впечатляющая панорама горы Арарат, ведь до неё почти рукой подать - мы будем на максимально близком расстоянии к границе Турции.

Следующая остановка — пещера Арени! Это не просто многозальный пещерный комплекс, но и невероятно ценное археологическое место. Здесь была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой 5,5 тыс. лет!!! Самый ранний культурный слой пещеры относится к Vi—V тыс. до н. э., а самый поздний — Xiv в!

А дальше вас ждут марсианские пейзажи и монастырский комплекс Нораванк. Это одно из самых красивых мест Армении! Дорога проходит по ущелью реки, окружённой красными скалами!?

После обеда отправимся выше в горы - в местность Алидзор, где и будем ночевать.

5 день

Крылья Татева. Монастырь Татев. Дорога в аэропорт

Утром прокатимся на самой длинной в мире канатной дороге Крылья Татева, с которой открываются красивые виды Воротанского ущелья, извилистых серпантинов и заснеженных гор. На другой стороне канатки нас ждёт монастырь Татев — один из древнейших и известнейших монастырских комплексов Армении, жемчужина армянской архитектуры. Здесь перед вами предстанут: могучие крепостные стены на неприступных скалах; древняя маслодавильня с каменными жерновами; качающийся столп уникальное средневековое сооружение, старинные фрески европейских мастеров. На обратном пути мы проедем по природному мосту дьявола, спустимся к источникам минеральной воды, посмотрим на красивое ущелье и возможно увидим несколько удивительных гротов с наростами. После выдвинемся в сторону аэропорту, сделав по пути остановку на обед. В аэропорту будем в 17:00.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4 в 2-местных номерах в Ереване (3 ночи) и отель в Алинадзоре (1 ночь)
  • Завтраки
  • Дегустация вина с пикником и мастер-классом по рисованию вином в лучшей частной винодельне Voskeni Wines
  • Передвижение на комфортабельных микроавтобусах
  • Услуги гидов
  • Входные билеты в достопримечательности и музеи по маршруту
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Ужины
  • Перелет из вашего города в Ереван
  • Обратный перелет из Еревана в ваш город
  • Другие расходы не включенные в тур
Пожелания к путешественнику

Размещение с поселением в номера с людьми одного пола.

Визы
Виза для граждан Рф не требуется. Для посещения не нужен даже загранпаспорт, а прямые рейсы есть из многих городов России (Минводы, Сочи, Владикавказ, Калуга, Уфа, Самара, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и др.)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Олеся
Олеся — Тревел-эксперт
Блогер, организатор туров по РФ и миру. Родила дочку в Чили Посетила больше 60 стран, делюсь интересным маршрутами

