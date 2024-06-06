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Авторский тур
4 дня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
«Отправляемся в гастрономическое путешествие по лучшим винным и коньячным заводам Армении: вас ждут увлекательные экскурсии по старинным производствам и дегустации не только напитков, но и вкуснейшей национальной кухни»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
54 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Яркое солнце, заснеженные горы, вкуснейшая кухня, богатая история и душевные тосты — гостеприимная Армения открывает свои двери»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, 12:30
«Затем вас снова ждёт гастрономическое удовольствие — в семейной сыроварне, откуда открывается чудесный вид на озеро, вы пообедаете и попробуете эксклюзивные сорта сыра»
14 авг в 12:30
11 сен в 12:30
55 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
«Мастер-класс по гончарному делу в Дилижане и обед в одном из ресторанов армянской кухни»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Начало: Ваш отель
«В стоимость не входят: билеты на канатную дорогу — 7000 драм, билеты в пещеру — 1500 драм, дегустация вина — 1500-2000 драм, обед по дороге — 2000-4000 драм на человека»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$570 за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
«Будем обедать шашлыком, приготовленным в тонире (тандыре)»
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Авторский тур
7 дней
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
«Вечером по желанию группы можем отправиться в ресторан, где помимо грузинской кухни будет возможность насладиться традиционным многоголосием и национальными танцами»
18 авг в 08:00
8 сен в 10:00
75 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Армянские удовольствия: вкусы и виды
Погулять по Еревану, попробовать легендарный коньяк и исследовать древние памятники архитектуры
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
«Дегустация вин и коньяка, а также обеды блюдами национальной кухни — за доплату»
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
65 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
3 дня
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Продегустировать знаменитые напитки, узнать о тысячелетних традициях и научиться печь лаваш
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
«Дегустация вин и коньяка, а также обеды блюдами национальной кухни — за доплату»
12 июня в 10:00
18 июня в 10:00
65 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
2 дня
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Начало: По договоренности (Ереван)
«Здесь же вы совершите головокружительную прогулку по подвесному мосту над ущельем Пикник на свежем воздухе»
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Это идеальное место для тех, кто любит вино, вы оцените богатство ароматов, глубину вкуса и уникальные особенности, которые делают армянское вино таким привлекательным»
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600$480 за всё до 7 чел.
Авторский тур
2 дня
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
«Устроимся на обед-пикник в лесу, искупаемся в бассейнах Чёртова моста в ущелье реки Воротан, заедем в город Капан и поднимемся на крышу каскадного многоэтажного дома»
6 июля в 06:00
3 авг в 06:00
€180 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, в течение дня
«Затем отправимся на кулинарный мастер-класс по выпечке лаваша, который обязательно продегустируем»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
825$743 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
«Затем вас ждёт дегустация на сырной ферме»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
«Праздновать Новый год будем в ресторане с песнями, танцами, живой музыкой и вкуснейшей едой — всё уже входит в стоимость»
30 дек в 13:00
€1 350 за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
«На мастер-классе вы научитесь всем гастрономическим тонкостям: от выбора муки до выпечки в специальной печи — тандыре»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
«В стоимость тура включены завтраки в отелях, ужины, дегустации вин и коньяков, мастер-класс по лепке хинкали с дегустацией»
$1 200 за человека
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
«В стоимость тура входят завтраки, дегустации коньяков и вин, 1 обед с кулинарным мастер-классом, 1 бутылка воды ежедневно»
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила6 июня 2024Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
- ЕЕкатерина7 мая 2024ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
- ЕЕвгений3 апреля 2024Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
- ЛЛюбовь7 ноября 2023Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
- ТТатьяна1 ноября 2023Очень здорово, что тур индивидуальный, при путешествии с детьми это важно. Александр включил в тур все основные достопримечательности, но подобрал
- ВВиктор23 октября 2023Всем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для тех кто действительно хочет и
- ААлександр23 сентября 2023Всё было хорошо, нам очень понравилось!
- ЛЛюдмила23 сентября 2023Тур в Армению был чудесный. Многое удалось посмотреть, было очень интересно. Наталья - заботливый, внимательный гид. Некоторые участники нашей группы путешествуют с ней уже несколько раз. Спасибо большое!
- ВВиктор7 августа 2023Исключительно насыщенный и безупречно организованный тур, который позволяет ознакомиться с многочисленными знаковыми достопримечательностями Армении, сочетая это с посещением 2-х коньячных
- ККонстантин19 июня 2023Хорошо спланированный и организованный тур. Посетили все основные достопримечательности, была пара дегустаций на винодельне, одна с отличным обедом и обзорным туром. Гостиница выбрана тоже хорошо и в плане соотношения цена/качество и в плане местоположения (центр города). Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Гастрономические»
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