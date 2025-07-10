Описание тура
Максимально комфортный тур только для Вас или небольшой компании проведёт опытный гид-водитель, уроженец этих мест, влюблённый в свою страну. Удобный 6-местный минивэн для небольшой компании или просторный микроавтобус, если Вас больше 5 человек. Насыщенная программа тура, все входные билеты по маршруту и трансферы включены.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Ереван
Прилететь в Ереван лучше до 16:00. Трансфер из аэропорта Звартноц занимает не более получаса. После размещения в отеле Ваш гид начнёт обзорную экскурсию по Еревану. Обычно она начинается с верхней площадки знаменитого Каскада и продолжается к площади Республики и оперному театру. Несмотря на солидный возраст, Ереван - чуть старше Рима, столичным городом Ереван стал в советский период. Вы увидите прекрасные образчики сталинского ампира, построенные из розового туфа, и поющие фонтаны, к которым надо обязательно вернуться вечером, чтобы полюбоваться подсветкой. Экскурсия закончится у дверей популярного ресторана Ктур, где для Вас будет заказан стол. Два шага до отеля.
Гарни и Гегард
Покидаем Ереван на целый день. По пути в Гарни остановимся у Арки Чаренца, чтобы запечатлеться на фоне библейской горы Арарат. Гарни - языческий храм, очень похожий на афинский Парфенон, был построен в I веке в живописном месте на краю глубокого ущелья реки Азат. Здесь мы увидим уникальное природное образование из базальта - Симфонию Камней. На обед остановимся в уютном ресторане рядом с храмом либо в домашнем ресторане в абрикосовом саду. В 10 минутах езды находится древнейший пещерный монастырь Гегард (в переводе - копьё). Здесь долгое время хранилось копьё, которым пронзили тело Иисуса Христа на кресте. Возвращение в Ереван.
Хор Вирап, Нораванк и Караундж
Сегодня мы покидаем Ереван пораньше, чтобы посетить древние монастыри Хор Вирап в подножии Арарата и живописный Нораванк на фоне фантастических красных скал ущелья реки Арпа. Экскурсия по старейшей винодельне Арени и дегустация вина. Обед в винодельне или в армянской семье. И, наконец, еще одна рукотворная загадка из вертикально стоящих огромных камней - Караундж. Этим камням 7500 лет! Эту древнюю обсерваторию часто называют армянским Стоунхенджем. Ночуем в горах в отеле Горис.
Хндзореск, Татев и Севан
Сегодня длинный день. С утра идем по висячему мосту в пещерный город Хндзореск, где еще 100 лет назад жили люди. Затем едем в деревню Татев, чтобы пролететь над ущельем по самой длинной канатной дороге мира Крылья Татева. Осмотрим горный монастырь Татев. Обед в уютном ресторане. Увидим Чёртов мост в глубине 500-метрового ущелья. Это чудо природы, созданное водой и ветром. Переезд через Селимский перевал по невероятно живописной горной дороге с остановкой у древнего караван-сарая. Ночуем на берегу Севана в колоритном этническом отеле.
Севанаванк и Дилижан
Осмотрим монастырь Севанаванк на берегу Севана и пообедаем в видом на озеро.
Не забыть про кебаб из раков! Заедем в армянскую Швейцарию - курортный город Дилижан на берегу живописной реки, и посетим колоритный монастырь Агарцин Xiii века. Возвращение в Ереван к 18:00.
До свидания, Ереван
Свободное утро перед отъездом в аэропорт. Можно сходить на сувенирный рынок Вернисаж или старый рынок, чтобы купить сыры, фрукты и домашнее вино. Советуем прокатиться на такси в Эчмеадзин - духовный центр Армении.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Ереване и Горисе в отеле 4, на Севане в эко-отеле в двухместном номере с завтраками. 6 дней / 5 ночей
- Все трансферы и экскурсии на комфортабельном минивене до 5 человек и микроавтобусе от 6 человек
- Опытный гид-водитель по маршруту, отдельный гид от 6 человек
- Все входные билеты по маршруту, включая канатную дорогу
- Дегустация вина в винодельне Арени
Что не входит в цену
- Доплата за одноместный номер 15000 рублей
- Обеды и ужины
- Расходы личного характера
- Чаевые (по желанию)
- Перелет до Еревана и обратно
Пожелания к путешественнику
Удобная обувь для пешеходных прогулок
Солнцезащитный крем и головной убор, ветровка или легкая куртка
При путешествии в мини-группе до 5 человек есть ограничения по размеру багажа - только маленький чемодан на человека или пару.