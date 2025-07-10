Мои заказы

Вся Армения за 6 дней

Максимально комфортный тур только для вас
5
14 отзывов
Описание тура

Максимально комфортный тур только для Вас или небольшой компании проведёт опытный гид-водитель, уроженец этих мест, влюблённый в свою страну. Удобный 6-местный минивэн для небольшой компании или просторный микроавтобус, если Вас больше 5 человек. Насыщенная программа тура, все входные билеты по маршруту и трансферы включены.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Ереван

Прилететь в Ереван лучше до 16:00. Трансфер из аэропорта Звартноц занимает не более получаса. После размещения в отеле Ваш гид начнёт обзорную экскурсию по Еревану. Обычно она начинается с верхней площадки знаменитого Каскада и продолжается к площади Республики и оперному театру. Несмотря на солидный возраст, Ереван - чуть старше Рима, столичным городом Ереван стал в советский период. Вы увидите прекрасные образчики сталинского ампира, построенные из розового туфа, и поющие фонтаны, к которым надо обязательно вернуться вечером, чтобы полюбоваться подсветкой. Экскурсия закончится у дверей популярного ресторана Ктур, где для Вас будет заказан стол. Два шага до отеля.

2 день

Гарни и Гегард

Покидаем Ереван на целый день. По пути в Гарни остановимся у Арки Чаренца, чтобы запечатлеться на фоне библейской горы Арарат. Гарни - языческий храм, очень похожий на афинский Парфенон, был построен в I веке в живописном месте на краю глубокого ущелья реки Азат. Здесь мы увидим уникальное природное образование из базальта - Симфонию Камней. На обед остановимся в уютном ресторане рядом с храмом либо в домашнем ресторане в абрикосовом саду. В 10 минутах езды находится древнейший пещерный монастырь Гегард (в переводе - копьё). Здесь долгое время хранилось копьё, которым пронзили тело Иисуса Христа на кресте. Возвращение в Ереван.

3 день

Хор Вирап, Нораванк и Караундж

Сегодня мы покидаем Ереван пораньше, чтобы посетить древние монастыри Хор Вирап в подножии Арарата и живописный Нораванк на фоне фантастических красных скал ущелья реки Арпа. Экскурсия по старейшей винодельне Арени и дегустация вина. Обед в винодельне или в армянской семье. И, наконец, еще одна рукотворная загадка из вертикально стоящих огромных камней - Караундж. Этим камням 7500 лет! Эту древнюю обсерваторию часто называют армянским Стоунхенджем. Ночуем в горах в отеле Горис.

4 день

Хндзореск, Татев и Севан

Сегодня длинный день. С утра идем по висячему мосту в пещерный город Хндзореск, где еще 100 лет назад жили люди. Затем едем в деревню Татев, чтобы пролететь над ущельем по самой длинной канатной дороге мира Крылья Татева. Осмотрим горный монастырь Татев. Обед в уютном ресторане. Увидим Чёртов мост в глубине 500-метрового ущелья. Это чудо природы, созданное водой и ветром. Переезд через Селимский перевал по невероятно живописной горной дороге с остановкой у древнего караван-сарая. Ночуем на берегу Севана в колоритном этническом отеле.

5 день

Севанаванк и Дилижан

Осмотрим монастырь Севанаванк на берегу Севана и пообедаем в видом на озеро.
Не забыть про кебаб из раков! Заедем в армянскую Швейцарию - курортный город Дилижан на берегу живописной реки, и посетим колоритный монастырь Агарцин Xiii века. Возвращение в Ереван к 18:00.

6 день

До свидания, Ереван

Свободное утро перед отъездом в аэропорт. Можно сходить на сувенирный рынок Вернисаж или старый рынок, чтобы купить сыры, фрукты и домашнее вино. Советуем прокатиться на такси в Эчмеадзин - духовный центр Армении.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Ереване и Горисе в отеле 4, на Севане в эко-отеле в двухместном номере с завтраками. 6 дней / 5 ночей
  • Все трансферы и экскурсии на комфортабельном минивене до 5 человек и микроавтобусе от 6 человек
  • Опытный гид-водитель по маршруту, отдельный гид от 6 человек
  • Все входные билеты по маршруту, включая канатную дорогу
  • Дегустация вина в винодельне Арени
Что не входит в цену
  • Доплата за одноместный номер 15000 рублей
  • Обеды и ужины
  • Расходы личного характера
  • Чаевые (по желанию)
  • Перелет до Еревана и обратно
Пожелания к путешественнику

Удобная обувь для пешеходных прогулок

Солнцезащитный крем и головной убор, ветровка или легкая куртка

При путешествии в мини-группе до 5 человек есть ограничения по размеру багажа - только маленький чемодан на человека или пару.

Визы
Виза в Армению не нужна. Можно ехать с российским паспортом
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Более 20 лет я занимаюсь организацией исторических туров по России для взыскательных туристов из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Сейчас, по известным причинам, я предлагаю авторские туры по России,
читать дальше

а также в соседние Армению, Азербайджан и Узбекистан. Обычно, мои туры включают полную экскурсионную программу, лучшие гостиницы из возможных, обеды в самобытных ресторанах и дегустацию национальной кухни, сопровождение профессионального местного гида. В Санкт-Петербурге я лично провожу авторские экскурсии пешком и на автомобиле для индивидуальных туристов.

