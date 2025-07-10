1 день

Добро пожаловать в Ереван

Прилететь в Ереван лучше до 16:00. Трансфер из аэропорта Звартноц занимает не более получаса. После размещения в отеле Ваш гид начнёт обзорную экскурсию по Еревану. Обычно она начинается с верхней площадки знаменитого Каскада и продолжается к площади Республики и оперному театру. Несмотря на солидный возраст, Ереван - чуть старше Рима, столичным городом Ереван стал в советский период. Вы увидите прекрасные образчики сталинского ампира, построенные из розового туфа, и поющие фонтаны, к которым надо обязательно вернуться вечером, чтобы полюбоваться подсветкой. Экскурсия закончится у дверей популярного ресторана Ктур, где для Вас будет заказан стол. Два шага до отеля.

