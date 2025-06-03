Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Горы, ущелья, пещеры, средневековые церкви и монастыри на автопешеходной экскурсии
Начало: В городе Ванадзор
«Кроме того, вы увидите интересные места неподалеку: небольшую часовню Святого Знамения, а также монастыри Верхний и Нижний Оромайр, откуда открывается великолепный вид на ущелье Дебед»
14 авг в 10:30
15 авг в 10:30
от €147 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
«Вы полюбуетесь пейзажами ущелья в селе Одзун, а после словно по откосу отвесной скалы спуститесь вниз по дороге, к реке Дебед, чтобы опять подняться ввысь, к Санаину»
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
от €85 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедная Армения: от мамонтовых деревьев до скальных монастырей
Перейти мост желаний, найти Пуп дракона и подняться к фрескам над Дебедским ущельем (из Ванадзора)
Начало: У ж/д Ванадзора
«Храм Одзун 6 века на плоскогорье над Дебедским ущельем»
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от €150 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Гагик открыл нам не только красоту природы Лорийского края, но и замечательно рассказал про историю А. С. Пушкина в этих
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Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри, а еще делали дополнительные
+3
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Всего 62 отзыва в Кировакане в категории "Ущелья"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «Ущелья»
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