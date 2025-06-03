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местах, познакомил нас с монастырями и их историей, был заботлив и предупредителен.

Отдельное спасибо водителю, он очень аккуратен и доброжелателен! Этой команде очень хочется, чтобы гости полюбили Армению, ее природу и историю и им это удается!

Спасибо за чудесный день!!!!