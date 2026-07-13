Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Горы, ущелья, пещеры, средневековые церкви и монастыри на автопешеходной экскурсии
Начало: В городе Ванадзор
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от €147 за всё до 4 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ванадзор: прошлое и настоящее
Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: В городе Ванадзор, из удобного для Вас места
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €90
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тавушская область: красоты северо-восточной Армении
Природа и история в одном маршруте из Ванадзора
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
11 авг в 10:00
от €114 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €85 за человека
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Русские в Армении: путешествие из Ванадзора
Открыть интересную страницу русско-армянской истории в поездке по северу страны
Начало: У памятника Монтрезору
Сегодня в 10:30
11 авг в 10:30
от €108
€113 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Север Армении։ Лорийская область
Начало: Ванадзор, площадь Айка
Расписание: с 10:00 по ~ 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$153
$161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ванадзора - к водопаду Трчкан
Стать ближе к горным хребтам, древним святыням и силе стихии
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €249 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и увлекательно рассказал об истории
+2
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Чудесно, здорово, увлекательно, познавательно! Рекомендую!
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Н
Отличная, познавательная и содержательная экскурсия! Грачья - специалист в своей области, историк с большой буквы, харизматичный рассказчик и очень доброжелательный
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Е
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется историей этой прекрасной страны,
+5
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Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за знакомство с Севером Армении. Грачья настолько сильно любит свою страну и имеет такие
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экскурсия была прекрасной, настроение - отличным, общение - душевным! всегда приятно, когда о своем городе рассказывает человек, искренне увлеченный и
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Очень благодарны нашему гиду за замечательное путешествие по северу Армении. Грачья — настоящий профессионал своего дела. Он выдавал не просто
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А
Спасибо большое за такую потрясающую душевную экскурсию! Лори - это, конечно, просто восхитительное место. Но, конечно, незабываемую атмосферу создали водитель
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Л
За всё наше время в Армении это была самая лучшая экскурсия. Во-первых, хоть путь и был долгий и непростой, но
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нам очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Грачья мы Влюбились в Армению благодаря влиянию Грачья . его суперпроффессионализма. его грамотности. тактичнлсти и обаяния Мечтаем вернуться ещё раз в Армению и ещё раз встретиться с побившимся нам экскурсоводом Грачь
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Всего 75 отзывов в Кировакане
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Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану
Самые популярные экскурсии в Кировакане
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