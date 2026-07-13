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скучные даты, а погрузил нас в атмосферу Лорийской области Армении. Голос, подача материала, искренние эмоции — слушать было одно удовольствие.

Маршрут продуман идеально. Это была не лекция, а путешествие по прекрасным местам с очень эрудированным другом.

Север Армении — это буйство зелени, реки в ущельях, скалы и туман, который ползет по горам, серпантины и открывающиеся безумно красивые, завораживающие и захватывающие дух панорамные виды!

Всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а прочувствовать дух Армении, рекомендуем только Грачью.