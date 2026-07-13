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Экскурсии в Кировакане

Найдено 7 экскурсий в Кировакане, цены от €85, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
На машине
На микроавтобусе
7 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Горы, ущелья, пещеры, средневековые церкви и монастыри на автопешеходной экскурсии
Начало: В городе Ванадзор
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от €147 за всё до 4 чел.
Ванадзор: прошлое и настоящее
На машине
4 часа
-
4%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ванадзор: прошлое и настоящее
Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: В городе Ванадзор, из удобного для Вас места
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €90€94 за всё до 4 чел.
Тавушская область: красоты северо-восточной Армении
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тавушская область: красоты северо-восточной Армении
Природа и история в одном маршруте из Ванадзора
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
11 авг в 10:00
от €114 за всё до 4 чел.
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €85 за человека
Русские в Армении: путешествие из Ванадзора
На машине
5 часов
-
4%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Русские в Армении: путешествие из Ванадзора
Открыть интересную страницу русско-армянской истории в поездке по северу страны
Начало: У памятника Монтрезору
Сегодня в 10:30
11 авг в 10:30
от €108€113 за всё до 4 чел.
Сказочный Север Армении։ Лорийская область
Пешая
6 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Север Армении։ Лорийская область
Начало: Ванадзор, площадь Айка
Расписание: с 10:00 по ~ 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$153$161 за всё до 4 чел.
Из Ванадзора - к водопаду Трчкан
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ванадзора - к водопаду Трчкан
Стать ближе к горным хребтам, древним святыням и силе стихии
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €249 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и увлекательно рассказал об истории
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Армении. Кроме этого мы узнали и увидели регион с разных сторон: посмотрели реки, мосты, храмы, горы, увидели жизнь обычных людей, узнали чем они занимались раньше и как живут сейчас. Спасибо за чудесный день и незабываемые впечатления!

Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и+2
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и
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Лилия
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Чудесно, здорово, увлекательно, познавательно! Рекомендую!
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Н
Ванадзор: прошлое и настоящее
Отличная, познавательная и содержательная экскурсия! Грачья - специалист в своей области, историк с большой буквы, харизматичный рассказчик и очень доброжелательный
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человек. Узнали массу интересного и о Ванадзоре, и об Армении в целом. За несколько часов по-настоящему познакомились с прошлым и настоящим города, посетили неочевидные, но крайне любопытные локации. Грачья моментально подключает слушателей к теме и увлекает материалом, о котором ещё долго размышляешь после экскурсии.
От всей души благодарим за прекрасные впечатления, рекомендуем экскурсию всем путешественникам и желаем процветания, успехов, всех благ Грачье!

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Е
Тавушская область: красоты северо-восточной Армении
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется историей этой прекрасной страны,
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и тем, кто имеет об этом примерные сведения, вообщем, всем, всем, и гостям Армении, и даже еë жителям рекомендуем путешествовать с Грачьëй. Уверены, что для всех он найдëт что-то новое, сможет удивить и подарить незабываемые эмоции. Благодарим Грачью за индивидуальный подход, отличную организацию, внимание к деталям, полную самоотдачу и горячую любовь к своему делу и к своей стране.

Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется+5
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
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Илона
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за знакомство с Севером Армении. Грачья настолько сильно любит свою страну и имеет такие
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глубокие познания, что пообщавшись с ним, проникаешься такими же чувствами к этой чудесной стране. Нас восхитили не только его рассказы, но и забота, которую он проявляет к туристам, юмор и эрудиция. Ну и просто очень приятно, когда рядом красивый и умный мужчина!!!

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Ольга
Ванадзор: прошлое и настоящее
экскурсия была прекрасной, настроение - отличным, общение - душевным! всегда приятно, когда о своем городе рассказывает человек, искренне увлеченный и
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стремящийся поделиться не только академическими знаниями, но и своим теплом. Грачья, большое вам спасибо!
экскурсию рекомендую людям, интересующимся историей, архитектурой и всем тем, кто хочет почувствовать жизнь города.

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Валентина
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Очень благодарны нашему гиду за замечательное путешествие по северу Армении. Грачья — настоящий профессионал своего дела. Он выдавал не просто
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скучные даты, а погрузил нас в атмосферу Лорийской области Армении. Голос, подача материала, искренние эмоции — слушать было одно удовольствие.
Маршрут продуман идеально. Это была не лекция, а путешествие по прекрасным местам с очень эрудированным другом.
Север Армении — это буйство зелени, реки в ущельях, скалы и туман, который ползет по горам, серпантины и открывающиеся безумно красивые, завораживающие и захватывающие дух панорамные виды!
Всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а прочувствовать дух Армении, рекомендуем только Грачью.

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А
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Спасибо большое за такую потрясающую душевную экскурсию! Лори - это, конечно, просто восхитительное место. Но, конечно, незабываемую атмосферу создали водитель
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Акоп и экскурсовод Лилит. Мы великолепно провели время, познакомились с культурой севера Армении, ее глубокой историей и просто неописуемой природой. Отдельное спасибо за организацию Грачье!

Абсолютно замечательная экскурсия, в рамках которой вы узнаете много об Армении просто даже по дороге. Легенды, байки, реальные истории из жизни людей, быт прошлой и нынешней Армении. Короче одним словом - познаете душу страны.

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Л
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
За всё наше время в Армении это была самая лучшая экскурсия. Во-первых, хоть путь и был долгий и непростой, но
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водитель (он же экскурсовод) — от Бога, поездка была максимально комфортной. Во-вторых, огромное количество очень интересной и важной информации об истории Армении: кажется, мы её теперь знаем лучше, чем нашу 😄.

Север Армении — это удивительные локации с уникальной историей и древними артефактами. Мы увидели потрясающие виды и ценности настоящей Армении ❤️.

Обязательно вернёмся и надеюсь, что съездим куда-нибудь ещё.

Отдельное спасибо Акопу, который отвёз нас из Еревана в Ваназдор и обратно. Замечательный человек и водитель.

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СЕРГЕЙ
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
нам очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Грачья мы Влюбились в Армению благодаря влиянию Грачья . его суперпроффессионализма. его грамотности. тактичнлсти и обаяния Мечтаем вернуться ещё раз в Армению и ещё раз встретиться с побившимся нам экскурсоводом Грачь
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Всего 75 отзывов в Кировакане

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Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану

Самые популярные экскурсии в Кировакане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Древний и живописный Север Армении: Лорийская область;
  2. Ванадзор: прошлое и настоящее;
  3. Тавушская область: красоты северо-восточной Армении;
  4. Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора);
  5. Русские в Армении: путешествие из Ванадзора.
Сколько стоит экскурсия по Кировакану в августе 2026
Сейчас в Кировакане можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 85 до 249 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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