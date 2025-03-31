Экскурсии со скидкой в Кировакане до 34%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Кировакане, цены от €65, скидки до 34%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ванадзор: прошлое и настоящее
На машине
4 часа
-
34%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ванадзор: прошлое и настоящее
Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: В городе Ванадзор, из удобного для Вас места
13 апр в 10:00
16 апр в 10:00
€65€99 за всё до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
На машине
8 часов
-
9%
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 апр в 10:00
16 апр в 10:00
€135€149 за всё до 4 чел.
Русские в Армении: путешествие из Ванадзора
На машине
5 часов
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Русские в Армении: путешествие из Ванадзора
Открыть интересную страницу русско-армянской истории в поездке по северу страны
Начало: У памятника Монтрезора
5 мая в 10:30
12 мая в 10:30
€114€119 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anton
    31 марта 2025
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Очень повезло, что организатором был Грачья, отлично владеет историей храмов и Армении, расскажет где что лучше покупать, очень легко было
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    найти общий язык и получить ответы на любые вопросы. Для нас заранее были подготовлены вода, кофе, бананы, все договоренности по трансферу Грачья берет на себя. И в организационном, и в профессиональном плане все было отлично. Экскурсия очень живописная (в таких экскурсиях всегда люблю красоту природы в горных регионах и соответственно сочетающиеся с ней достопримечательности) и познавательная. С удовольствием сходил был вместе и на пешую экскурсию в горы. Большое спасибо!

  • А
    Алексей
    31 марта 2025
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Мы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одном дыхании. За это спасибо
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    гиду. Грачья настоящий организатор, профессиональный грамотный гид, интересный собеседник и внимательный проводник. Прекрасно знает свои места, историю, колорит. Согласился организовать нам не только поездку по своему маршруту, но и наш переезд с одного города в другой. За целый день нам не пришлось заскучать. Всегда интересные истории, любопытные факты, живописные виды и комфортный маршрут. Благодарим от всей души, желаем успеха и всем рекомендуем этого гида и его туры. Места и локации поражают воображение и заряжают красотой.

    Мы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одномМы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одномМы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одномМы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одномМы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одномМы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одном
  • О
    Ольга
    8 марта 2025
    Ванадзор: прошлое и настоящее
    Грачья - отличный гид, если хотите необычную экскурсию, то это к нему. Индивидуальный подход, тёплая и дружественная атмосфера. За два дня стал как родной. Знает много нетуристических мест по всему северу Армении и не только. Поможет решить любые проблемы.
  • А
    Антон
    26 ноября 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Поразительная экскурсия и самый лучший гид в Армении!!! Всем рекомендую! Грачья покажет и поможет понять «другую Армению»! Каждый день вспоминаем с Женой эту Экскурсию и Грачью! Север Армении - великолепен! Грачья - the best🤘💪🔥
  • Ю
    Юлия
    18 октября 2024
    Ванадзор: прошлое и настоящее
    Грачья, спасибо вам огромное! Спасибо за интересную и нестандартную экскурсию. Спасибо за вашу эмоциональность и патриотизм. Спасибо за истинную любовь
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    к Армении, к ее истории, к ее героям и гражданам. Спасибо за искренность и непосредственность. Спасибо, что отзывались на наши запросы и рисковали пробовать новое 😉 За время, проведенное с нами и ответы на тысячу наших вопросов 🙏🏻 Спасибо за ароматнейший кофе на площади и нежнейший инжир. Пишу и улыбаюсь. Грачья, спасибо вам за этот день. Хочу пожелать вам талантливых и благодарных учеников. Отзывчивых родителей ваших учеников и таких же увлеченных и интересных коллег. Желаю любознательных, пытливых, благодарных и вдохновляющих на новые экскурсии туристов. И конечно же личного счастья и благополучия 🙏🏻 Спасибо огромное, Грачик!

    Грачья, спасибо вам огромное! Спасибо за интересную и нестандартную экскурсию. Спасибо за вашу эмоциональность и патриотизм
  • Л
    Лиза
    3 октября 2024
    Ванадзор: прошлое и настоящее
    За рассказами и просмотром разных мест, не заметила как прошло время! Спасибо за интереснейшую «прогулку» по Ванадзору!
    За рассказами и просмотром разных мест, не заметила как прошло время! Спасибо за интереснейшую «прогулку» по Ванадзору!За рассказами и просмотром разных мест, не заметила как прошло время! Спасибо за интереснейшую «прогулку» по Ванадзору!За рассказами и просмотром разных мест, не заметила как прошло время! Спасибо за интереснейшую «прогулку» по Ванадзору!

Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Кировакану в апреле 2025
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