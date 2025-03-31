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34%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ванадзор: прошлое и настоящее
Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: В городе Ванадзор, из удобного для Вас места
13 апр в 10:00
16 апр в 10:00
€65
€99 за всё до 4 чел.
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9%
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 апр в 10:00
16 апр в 10:00
€135
€149 за всё до 4 чел.
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4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Русские в Армении: путешествие из Ванадзора
Открыть интересную страницу русско-армянской истории в поездке по северу страны
Начало: У памятника Монтрезора
5 мая в 10:30
12 мая в 10:30
€114
€119 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnton31 марта 2025Очень повезло, что организатором был Грачья, отлично владеет историей храмов и Армении, расскажет где что лучше покупать, очень легко было
- ААлексей31 марта 2025Мы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одном дыхании. За это спасибо
- ООльга8 марта 2025Грачья - отличный гид, если хотите необычную экскурсию, то это к нему. Индивидуальный подход, тёплая и дружественная атмосфера. За два дня стал как родной. Знает много нетуристических мест по всему северу Армении и не только. Поможет решить любые проблемы.
- ААнтон26 ноября 2024Поразительная экскурсия и самый лучший гид в Армении!!! Всем рекомендую! Грачья покажет и поможет понять «другую Армению»! Каждый день вспоминаем с Женой эту Экскурсию и Грачью! Север Армении - великолепен! Грачья - the best🤘💪🔥
- ЮЮлия18 октября 2024Грачья, спасибо вам огромное! Спасибо за интересную и нестандартную экскурсию. Спасибо за вашу эмоциональность и патриотизм. Спасибо за истинную любовь
- ЛЛиза3 октября 2024За рассказами и просмотром разных мест, не заметила как прошло время! Спасибо за интереснейшую «прогулку» по Ванадзору!
Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «Скидки»
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