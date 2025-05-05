Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри, а еще делали дополнительные остановки по пути, если попадалось что-то примечательное. Отдельное спасибо за вкусную гату с кофе, которой нас угостили в дороге, и небольшой подарок в конце экскурсии) Остались только самые приятные впечатления, очень рекомендую!

О Ольга

Гагик открыл нам не только красоту природы Лорийского края, но и замечательно рассказал про историю А. С. Пушкина в этих местах, познакомил нас с монастырями и их историей, был заботлив и предупредителен.

Отдельное спасибо водителю, он очень аккуратен и доброжелателен! Этой команде очень хочется, чтобы гости полюбили Армению, ее природу и историю и им это удается!

Спасибо за чудесный день!!!!