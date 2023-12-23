Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Индивидуальная экскурсия в Кировакане

Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью

Чтобы открыть величие и красоту природы Армении, необходимо отправиться со мной в путешествие по Лорийскому ущелью. Зрелище Лорийского каньона потрясает каждого, кто здесь оказался.

Рвущиеся к небу отвесные скалы, старинные монастыри в зелени лесов, дивные гроты и колоритные села — вся среда ущелья бережно хранит удивительно чудные места дикой природы и творения человеческого гения. По ущелью, в низине, с мирным гулом, словно отзвуком древней мелодии, течет река Дебед.

Я познакомлю вас с лучшими историями и творениями этой местности, красочные воспоминания о которых будут долго вас радовать.
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€85
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Программа

  • Пушкинский перевал (Пушкинские места Армении). Вы отправитесь к перевалу, через который в июне 1829 года А. С. Пушкин верхом на лошади следовал по дороге в Арзрум за победоносной русской армией. Мы проедем по многим местам, даже там, где состоялась одна из легендарных встреч и прощание двух гениев русской литературы. Вы услышите истории о пребывании великого поэта в Армении. А с огромной высоты перевала вам откроются дивные виды, где кажется, что миг длится дольше века….
  • Дзорагетский каньон. Рвущиеся к небу отвесные скалы, дивные гроты, колоритные сёла и река Дзорагет как отзвук древней мелодии. Пешая прогулка к краю и вдоль этого каньона неизменно производит сильное впечатление.
  • Лорийское ущелье. Затем наш путь лежит через армянские и греческие села, окружённые величаво-грациозными горными ландшафтами. Вы полюбуетесь пейзажами ущелья в селе Одзун, а после словно по откосу отвесной скалы спуститесь вниз по дороге, к реке Дебед, чтобы опять подняться ввысь, к Санаину.
  • Монастыри Санаин и Ахпат. Монастыри 10 века в одноимённых сёлах входят в список ЮНЕСКО. Они построены на лоне прекрасной природы, в окружении лесистых гор, и представляют собой уникальные комплексы светских и духовных структур. Здесь вы узнаете о традициях и особенностях армянской архитектуры и почувствуете средневековый дух.
  • Армянские хачкары. В округе очень много хачкаров — традиционных каменных крестов. Вы увидите самый нетривиальный. Я расскажу, что обычно представляют из себя армянские кресты и чем выделяется этот.
  • Обед. Во время обеденного перерыва в одном из колоритных местных заведений вы познакомитесь с блюдами национальной кухни.

Организационные детали

  • Начало и конец экскурсии в городе Ванадзор.
  • Программа тура может меняться в зависимости от ваших пожеланий.
  • В стоимость экскурсии включены транспортные расходы.
  • По желанию за дополнительную плату я могу забрать вас из Еревана, встретить в аэропорту и помочь с размещением.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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