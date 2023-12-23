Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
Чтобы открыть величие и красоту природы Армении, необходимо отправиться со мной в путешествие по Лорийскому ущелью. Зрелище Лорийского каньона потрясает каждого, кто здесь оказался.
Рвущиеся к небу отвесные скалы, старинные монастыри в зелени лесов, дивные гроты и колоритные села — вся среда ущелья бережно хранит удивительно чудные места дикой природы и творения человеческого гения. По ущелью, в низине, с мирным гулом, словно отзвуком древней мелодии, течет река Дебед.
Я познакомлю вас с лучшими историями и творениями этой местности, красочные воспоминания о которых будут долго вас радовать.
Рвущиеся к небу отвесные скалы, старинные монастыри в зелени лесов, дивные гроты и колоритные села — вся среда ущелья бережно хранит удивительно чудные места дикой природы и творения человеческого гения. По ущелью, в низине, с мирным гулом, словно отзвуком древней мелодии, течет река Дебед.
Я познакомлю вас с лучшими историями и творениями этой местности, красочные воспоминания о которых будут долго вас радовать.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€85
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Программа
- Пушкинский перевал (Пушкинские места Армении). Вы отправитесь к перевалу, через который в июне 1829 года А. С. Пушкин верхом на лошади следовал по дороге в Арзрум за победоносной русской армией. Мы проедем по многим местам, даже там, где состоялась одна из легендарных встреч и прощание двух гениев русской литературы. Вы услышите истории о пребывании великого поэта в Армении. А с огромной высоты перевала вам откроются дивные виды, где кажется, что миг длится дольше века….
- Дзорагетский каньон. Рвущиеся к небу отвесные скалы, дивные гроты, колоритные сёла и река Дзорагет как отзвук древней мелодии. Пешая прогулка к краю и вдоль этого каньона неизменно производит сильное впечатление.
- Лорийское ущелье. Затем наш путь лежит через армянские и греческие села, окружённые величаво-грациозными горными ландшафтами. Вы полюбуетесь пейзажами ущелья в селе Одзун, а после словно по откосу отвесной скалы спуститесь вниз по дороге, к реке Дебед, чтобы опять подняться ввысь, к Санаину.
- Монастыри Санаин и Ахпат. Монастыри 10 века в одноимённых сёлах входят в список ЮНЕСКО. Они построены на лоне прекрасной природы, в окружении лесистых гор, и представляют собой уникальные комплексы светских и духовных структур. Здесь вы узнаете о традициях и особенностях армянской архитектуры и почувствуете средневековый дух.
- Армянские хачкары. В округе очень много хачкаров — традиционных каменных крестов. Вы увидите самый нетривиальный. Я расскажу, что обычно представляют из себя армянские кресты и чем выделяется этот.
- Обед. Во время обеденного перерыва в одном из колоритных местных заведений вы познакомитесь с блюдами национальной кухни.
Организационные детали
- Начало и конец экскурсии в городе Ванадзор.
- Программа тура может меняться в зависимости от ваших пожеланий.
- В стоимость экскурсии включены транспортные расходы.
- По желанию за дополнительную плату я могу забрать вас из Еревана, встретить в аэропорту и помочь с размещением.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гагик — ваш гид в Кировакане
Провёл экскурсии для 177 туристов
Мне 55 лет. Я профессиональный лесовод, oкончил русскую школу, учился в Воронежском лесотехническом институте. Работаю инженером по лесовыращиванию, преподаю в Аграрном университете лесные науки. Часто езжу на международные симпозиумы, читаю лекции об экосистемах, изменении климата. В своей профессии я имею устойчивую репутацию эксперта. Я армянин, но очень люблю Россию, русских, их великую историю и культуру.
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