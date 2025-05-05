Чтобы открыть величие и красоту природы Армении, необходимо отправиться со мной в путешествие по Лорийскому ущелью. Зрелище Лорийского каньона потрясает каждого, кто здесь оказался.
Рвущиеся к небу отвесные скалы, старинные монастыри
Рвущиеся к небу отвесные скалы, старинные монастыри
Описание экскурсии
Программа
- Пушкинский перевал (Пушкинские места Армении). Вы отправитесь к перевалу, через который в июне 1829 года А. С. Пушкин верхом на лошади следовал по дороге в Арзрум за победоносной русской армией. Мы проедем по многим местам, даже там, где состоялась одна из легендарных встреч и прощание двух гениев русской литературы. Вы услышите истории о пребывании великого поэта в Армении. А с огромной высоты перевала вам откроются дивные виды, где кажется, что миг длится дольше века….
- Дзорагетский каньон. Рвущиеся к небу отвесные скалы, дивные гроты, колоритные сёла и река Дзорагет как отзвук древней мелодии. Пешая прогулка к краю и вдоль этого каньона неизменно производит сильное впечатление.
- Лорийское ущелье. Затем наш путь лежит через армянские и греческие села, окружённые величаво-грациозными горными ландшафтами. Вы полюбуетесь пейзажами ущелья в селе Одзун, а после словно по откосу отвесной скалы спуститесь вниз по дороге, к реке Дебед, чтобы опять подняться ввысь, к Санаину.
- Монастыри Санаин и Ахпат. Монастыри 10 века в одноимённых сёлах входят в список ЮНЕСКО. Они построены на лоне прекрасной природы, в окружении лесистых гор, и представляют собой уникальные комплексы светских и духовных структур. Здесь вы узнаете о традициях и особенностях армянской архитектуры и почувствуете средневековый дух.
- Армянские хачкары. В округе очень много хачкаров — традиционных каменных крестов. Вы увидите самый нетривиальный. Я расскажу, что обычно представляют из себя армянские кресты и чем выделяется этот.
Организационные детали
- Начало и конец экскурсии в городе Ванадзор. По желанию за дополнительную плату я могу забрать вас из Еревана, встретить в аэропорту и помочь с размещением.
- Программа экскурсии может меняться в зависимости от ваших пожеланий.
- Отдельно оплачивается питание (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€85
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гагик — ваш гид в Кировакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 199 туристов
Мне 55 лет. Я профессиональный лесовод, oкончил русскую школу, учился в Воронежском лесотехническом институте. Работаю инженером по лесовыращиванию, преподаю в Аграрном университете лесные науки. Часто езжу на международные симпозиумы, читаю лекции об экосистемах, изменении климата. В своей профессии я имею устойчивую репутацию эксперта. Я армянин, но очень люблю Россию, русских, их великую историю и культуру.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри, а еще делали дополнительные остановки по пути, если попадалось что-то примечательное. Отдельное спасибо за вкусную гату с кофе, которой нас угостили в дороге, и небольшой подарок в конце экскурсии) Остались только самые приятные впечатления, очень рекомендую!
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О
Гагик открыл нам не только красоту природы Лорийского края, но и замечательно рассказал про историю А. С. Пушкина в этих местах, познакомил нас с монастырями и их историей, был заботлив и предупредителен.
Отдельное спасибо водителю, он очень аккуратен и доброжелателен! Этой команде очень хочется, чтобы гости полюбили Армению, ее природу и историю и им это удается!
Спасибо за чудесный день!!!!
Отдельное спасибо водителю, он очень аккуратен и доброжелателен! Этой команде очень хочется, чтобы гости полюбили Армению, ее природу и историю и им это удается!
Спасибо за чудесный день!!!!
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