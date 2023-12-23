Чтобы открыть величие и красоту природы Армении, необходимо отправиться со мной в путешествие по Лорийскому ущелью. Зрелище Лорийского каньона потрясает каждого, кто здесь оказался.



Рвущиеся к небу отвесные скалы, старинные монастыри в зелени лесов, дивные гроты и колоритные села — вся среда ущелья бережно хранит удивительно чудные места дикой природы и творения человеческого гения. По ущелью, в низине, с мирным гулом, словно отзвуком древней мелодии, течет река Дебед.



Я познакомлю вас с лучшими историями и творениями этой местности, красочные воспоминания о которых будут долго вас радовать.