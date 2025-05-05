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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Святыни и природа Северной Армении»
Завтра в 10:00
10 мая в 10:00
€123
€136 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
«Они построены на лоне прекрасной природы, в окружении лесистых гор, и представляют собой уникальные комплексы светских и духовных структур»
10 мая в 08:30
11 мая в 08:30
€85 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ванадзора - к водопаду Трчкан
«Точка притяжения для любителей природы и фотографов»
10 мая в 10:00
11 мая в 10:00
€249 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 мая 2025Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри, а еще делали дополнительные
- ЮЮлия20 апреля 2025Экскурсия великолепна! Очень понравился маршрут, красивая природа, храмы,Грачья(гид) обладает огромными познания в области истории Армении. Спасибо. Советуем всем!!!
- EEvgeniya15 апреля 2025Ну просто потрясающее путешествие, которое мы запомним на всю жизнь! Интересно, красиво, радушно, весело, безопасно! Желаем Грачье расширения зоны экскурсий,
- ААнна15 апреля 2025Мы невероятно благодарны прекрасному экскурсоводу Грачье, который блестяще знает историю Армении. Весь день, проведённый в этой поездке, оставил у нас
Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «Природа и пейзажи»
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