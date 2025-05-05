Познавательные экскурсии на природе в Кировакане

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Кировакане, цены от €85, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
На машине
На микроавтобусе
7.5 часов
-
10%
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Святыни и природа Северной Армении»
Завтра в 10:00
10 мая в 10:00
€123€136 за всё до 4 чел.
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
«Они построены на лоне прекрасной природы, в окружении лесистых гор, и представляют собой уникальные комплексы светских и духовных структур»
10 мая в 08:30
11 мая в 08:30
€85 за человека
Из Ванадзора - к водопаду Трчкан
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ванадзора - к водопаду Трчкан
«Точка притяжения для любителей природы и фотографов»
10 мая в 10:00
11 мая в 10:00
€249 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 мая 2025
    Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
    Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри, а еще делали дополнительные
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    остановки по пути, если попадалось что-то примечательное. Отдельное спасибо за вкусную гату с кофе, которой нас угостили в дороге, и небольшой подарок в конце экскурсии) Остались только самые приятные впечатления, очень рекомендую!

    Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыриПрекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыриПрекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыриПрекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыриПрекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыриПрекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыриПрекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2025
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Экскурсия великолепна! Очень понравился маршрут, красивая природа, храмы,Грачья(гид) обладает огромными познания в области истории Армении. Спасибо. Советуем всем!!!
    Экскурсия великолепна! Очень понравился маршрут, красивая природа, храмы,Грачья(гид) обладает огромными познания в области истории Армении. СпасибоЭкскурсия великолепна! Очень понравился маршрут, красивая природа, храмы,Грачья(гид) обладает огромными познания в области истории Армении. СпасибоЭкскурсия великолепна! Очень понравился маршрут, красивая природа, храмы,Грачья(гид) обладает огромными познания в области истории Армении. СпасибоЭкскурсия великолепна! Очень понравился маршрут, красивая природа, храмы,Грачья(гид) обладает огромными познания в области истории Армении. Спасибо
  • E
    Evgeniya
    15 апреля 2025
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Ну просто потрясающее путешествие, которое мы запомним на всю жизнь! Интересно, красиво, радушно, весело, безопасно! Желаем Грачье расширения зоны экскурсий,
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    так как для профессионала-историка это совсем не трудно. И смело советуем экскурсию для любителей древней истории и захватывающих видов!!! Спасибо, Грачья от Жени, Саши и Олеси!!!

  • А
    Анна
    15 апреля 2025
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Мы невероятно благодарны прекрасному экскурсоводу Грачье, который блестяще знает историю Армении. Весь день, проведённый в этой поездке, оставил у нас
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    только положительные эмоции и ни разу не вызвал сожалений. Он отлично знает свою страну, ее историю и колорит. В течение всего дня не было ни минуты скуки: он делился интересными историями, увлекательными фактами и поражающими видами. Но также делал уместные паузы, чтобы мы насладились красотами Армении в тишине. Он прекрасно ориентируется в том, где лучше что купить, обменять валюту и легко идет на контакт, отлично отвечая на все наши вопросы. Мы были приятно удивлены тем, что заранее были подготовлены вода и бананы в машине. В плане организации и профессионализма все прошло на высшем уровне. Экскурсия была не только живописной, наслаждались красотой природы в горах, но и очень познавательной. От всей души выражаем свою благодарность и желаем ему успехов. Всем без сомнений рекомендуем этого гида и его туры, так как места, которые мы посетили, поразили нас своей красотой и колоритом.

    Мы невероятно благодарны прекрасному экскурсоводу Грачье, который блестяще знает историю Армении. Весь день, проведённый в этойМы невероятно благодарны прекрасному экскурсоводу Грачье, который блестяще знает историю Армении. Весь день, проведённый в этойМы невероятно благодарны прекрасному экскурсоводу Грачье, который блестяще знает историю Армении. Весь день, проведённый в этойМы невероятно благодарны прекрасному экскурсоводу Грачье, который блестяще знает историю Армении. Весь день, проведённый в этой

Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Из Ванадзора - к водопаду Трчкан
Сколько стоит экскурсия по Кировакану в мае 2025
Сейчас в Кировакане в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 249 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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