скидка
9%
Индивидуальная
7 часов
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
129€117 за всё до 4 чел.
скидка
49%
Индивидуальная
5 часов
Ванадзор: прошлое и настоящее
Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
99€50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сказочный и исторический Север Армении
Начало: Я заеду за вами в отель на территории Ванадзора
Расписание: с 10:00 до ~ 17:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$146 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда26 мая 2024Несмотря на природные катаклизмы (размытая дорога, наводнение) Грачик сумел быстро перестроить маршрут и сделать день насыщенным красивыми видами и интереснейшими местами. Отдельно хочется отметить аккуратную манеру вождения. И спасибо за кофе и ягоды, было неожиданно и приятно!
- IIanina21 мая 2024От души благодарим Грачью за этот чудесный, насыщенный впечатлениями день! Лори поистине завораживает красотой своих пейзажей, монастырей и церквей. А когда
- ААндрей3 мая 2024Для знакомства с новым для нас регионом выбрали экскурсию «Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора». Наше путешествие получилось
- ККарина31 октября 2023Это был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внес коррекции в маршрут и
- ДДаниэль21 июня 2023Отличная экскурсия с посещением большого количества интересных мест. К тому же Грачья учел все наши пожелания и скорректировал экскурсию по нашим просьбам, за что отдельное спасибо. И за вкусный кофе тоже:)
Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «Индивидуальные»
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