Сказочный и исторический Север Армении

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Приглашаю в насыщенное путешествие по Северной Армении! Вас ждут седые горы и журчащие реки, старинные церкви с ароматом ладана и монастыри в ущельях.

Я проведу вас по разным эпохам жизни страны, познакомлю с её культурным наследием и помогу ощутить тысячелетнюю связь поколений, формирующих живую историю.
Сказочный и исторический Север Армении
Сказочный и исторический Север Армении
Сказочный и исторический Север Армении
Сказочный и исторический Север Армении
Сказочный и исторический Север Армении
Сказочный и исторический Север Армении
Сказочный и исторический Север Армении
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
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даты

Что вас ожидает:

  • Средневековые мосты
  • Монастыри Кобайр, Сахаит и Ахпат
  • Столица Лорийского королевства крепость Лори
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и
  • Церковь Святого Николая
  • Альпийские луга Ташира
  • Цыц-Кар камень
  • Озеро Лотосов
  • Озеро Севан
  • Водопад Лори
  • Дендрарий Степанавана
  • Залы монастырей Агарцин, Джухтаки, Матосаванк и Кошаванк
  • Старый Дилижан
  • Живописные лесные тропы и озеро Чистое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Земля контрастов, крепостей и монастырейНаше приключение будет начинаться в старинном городе Ванадзор и, в зависимости от продолжительности тура, мы посетим доисторические пещеры и античные руины, средневековые храмы, монастыри и крепости, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО, главные памятники советского наследия и красивейшие природные объекты: живописные озера, величественные горы и каньоны и бирюзовые воды бурлящих горных рек.
Монастыри и природные красотыСредневековые мосты и монастыри Кобайр, Санаин и Ахпат, столица Лорийского королевства крепость Лори, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и церковь Святого Николая, альпийские луга Ташира, Цыц-Кар камень, озеро Лотосов и озеро Севан и дендрарий Степанавана - это и многое другое объединяют в себе маршруты по региону Лори.
Залы монастырей Агарцин, Джухтак, Матосаванк и Гошаванк, Старый Дилижан, живописные лесные тропы и озеро Чистое - ждут вас в регионе Тавуш. А регион Ширак познакомит с центром древнего города Гюмри и знаменитыми монастырями Мармашен и Аричаванк.
Всё это и многое другое вы сможете посетить в рамках наиболее интересующего вас тура. На протяжении любого из выбранных маршрутов мы будем знакомиться с современным бытом и культурой Армении, изобилием её знаменитой кухни и традициями.
Присоединяйтесь ко мне в вашем путешествии по Армении, и вы сможете познакомиться с ней во всех деталях.
Важная информация• Обязательно наденьте удобную одежду и обувь.
Возьмите с собой дождевик или зонт.

с 10:00 до ~ 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включены услуга гида
  • Транспорт и вкуснейшее домашнее кофе
Что не входит
  • Трансфер из Еревана
  • Входные билеты на территории памятников архитектуры и природных охраняемых мест. Таких как:
  • Крепость Лори 1500 драм
  • Пещера Зарни-Парни 1000 драм
  • Особняк Арамянца 1500 драм
  • Вход в Дендрарий 500 драм
  • И других.
  • Посещение кафе или ресторанов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заеду за вами в отель на территории Ванадзора
Завершение: У места вашего проживания в городе Ванадзор
Когда и сколько длится?
Когда: с 10:00 до ~ 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 32 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Уважаемые гости
  • Попрошу Вас придти на экскурсию в удобной одежде и взять с собой дождевик или зонтик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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