Земля контрастов, крепостей и монастырейНаше приключение будет начинаться в старинном городе Ванадзор и, в зависимости от продолжительности тура, мы посетим доисторические пещеры и античные руины, средневековые храмы, монастыри и крепости, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО, главные памятники советского наследия и красивейшие природные объекты: живописные озера, величественные горы и каньоны и бирюзовые воды бурлящих горных рек.

Монастыри и природные красотыСредневековые мосты и монастыри Кобайр, Санаин и Ахпат, столица Лорийского королевства крепость Лори, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и церковь Святого Николая, альпийские луга Ташира, Цыц-Кар камень, озеро Лотосов и озеро Севан и дендрарий Степанавана - это и многое другое объединяют в себе маршруты по региону Лори.

Залы монастырей Агарцин, Джухтак, Матосаванк и Гошаванк, Старый Дилижан, живописные лесные тропы и озеро Чистое - ждут вас в регионе Тавуш. А регион Ширак познакомит с центром древнего города Гюмри и знаменитыми монастырями Мармашен и Аричаванк.

Всё это и многое другое вы сможете посетить в рамках наиболее интересующего вас тура. На протяжении любого из выбранных маршрутов мы будем знакомиться с современным бытом и культурой Армении, изобилием её знаменитой кухни и традициями.

Присоединяйтесь ко мне в вашем путешествии по Армении, и вы сможете познакомиться с ней во всех деталях.

Важная информация• Обязательно наденьте удобную одежду и обувь.

Возьмите с собой дождевик или зонт.