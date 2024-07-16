Приглашаю в насыщенное путешествие по Северной Армении! Вас ждут седые горы и журчащие реки, старинные церкви с ароматом ладана и монастыри в ущельях.
Я проведу вас по разным эпохам жизни страны, познакомлю с её культурным наследием и помогу ощутить тысячелетнюю связь поколений, формирующих живую историю.
Я проведу вас по разным эпохам жизни страны, познакомлю с её культурным наследием и помогу ощутить тысячелетнюю связь поколений, формирующих живую историю.
Описание экскурсии
Земля контрастов, крепостей и монастырей
Наше приключение будет начинаться в старинном городе Ванадзор и, в зависимости от продолжительности тура, мы посетим доисторические пещеры и античные руины, средневековые храмы, монастыри и крепости, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО, главные памятники советского наследия и красивейшие природные объекты: живописные озера, величественные горы и каньоны и бирюзовые воды бурлящих горных рек.
Монастыри и природные красоты
Средневековые мосты и монастыри Санаин, Ахпат, Одзун, Оромайр, столица Лорийского королевства крепость Лори, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и церковь Святого Николая, альпийские луга Ташира, - это и многое другое объединяют в себе маршруты по региону Лори. Всё это и многое другое вы сможете посетить в рамках наиболее интересующего вас тура. На протяжении любого из выбранных маршрутов мы будем знакомиться с современным бытом и культурой Армении, изобилием её знаменитой кухни и традициями. Присоединяйтесь ко мне в вашем путешествии по Армении, и вы сможете познакомиться с ней во всех деталях. Важная информация• Обязательно наденьте удобную одежду и обувь.
Возьмите с собой дождевик или зонт. Важная информация: Возможно организовать поездку на 6-местном минивэне Honda Elusion. Подробности уточняйте у гида в переписке.
с 10:00 по ~ 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средневековые мосты Ягдана и Санаина 12-13 века
- Монастыри Санаин и Ахпат 10-14 века
- Храм Одзуна 6 века
- Часовня Святого Знамения 13 века
- Дебедский каньон
- Столица Лорийского королевства крепость Лори
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
- Церковь Святого Николая Чудотворца
- Альпийские луга Ташира
- Пещера Мендз Эр
Что включено
- В стоимость включены услуга гида, транспорт и вкуснейшее домашнее кофе
Что не входит в цену
- Трансфер из Еревана 13.000 драм
- Пещера Мендз Эр 1500 драм
- Крепость Лори 1500 драм
- Посещение кафе или ресторанов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ванадзор, площадь Айка
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: с 10:00 по ~ 17:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возможно организовать поездку на 6-местном минивэне Honda Elusion. Подробности уточняйте у гида в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень насыщенная программа с подробным описанием интересных исторических фактов. Отличный подход к детям, нашему сыну очень понравилось:) Рекомендуем на все 100%
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