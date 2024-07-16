Земля контрастов, крепостей и монастырей

Наше приключение будет начинаться в старинном городе Ванадзор и, в зависимости от продолжительности тура, мы посетим доисторические пещеры и античные руины, средневековые храмы, монастыри и крепости, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО, главные памятники советского наследия и красивейшие природные объекты: живописные озера, величественные горы и каньоны и бирюзовые воды бурлящих горных рек.

Монастыри и природные красоты

Средневековые мосты и монастыри Санаин, Ахпат, Одзун, Оромайр, столица Лорийского королевства крепость Лори, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и церковь Святого Николая, альпийские луга Ташира, - это и многое другое объединяют в себе маршруты по региону Лори. Всё это и многое другое вы сможете посетить в рамках наиболее интересующего вас тура. На протяжении любого из выбранных маршрутов мы будем знакомиться с современным бытом и культурой Армении, изобилием её знаменитой кухни и традициями. Присоединяйтесь ко мне в вашем путешествии по Армении, и вы сможете познакомиться с ней во всех деталях. Важная информация• Обязательно наденьте удобную одежду и обувь.

Возьмите с собой дождевик или зонт. Важная информация: Возможно организовать поездку на 6-местном минивэне Honda Elusion. Подробности уточняйте у гида в переписке.