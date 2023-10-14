Приглашаю в насыщенное путешествие по Северной Армении! Вас ждут седые горы и журчащие реки, старинные церкви с ароматом ладана и монастыри в ущельях.
Я проведу вас по разным эпохам жизни страны, познакомлю с её культурным наследием и помогу ощутить тысячелетнюю связь поколений, формирующих живую историю.
Я проведу вас по разным эпохам жизни страны, познакомлю с её культурным наследием и помогу ощутить тысячелетнюю связь поколений, формирующих живую историю.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Средневековые мосты
- Монастыри Кобайр, Сахаит и Ахпат
- Столица Лорийского королевства крепость Лори
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы и
- Церковь Святого Николая
- Альпийские луга Ташира
- Цыц-Кар камень
- Озеро Лотосов
- Озеро Севан
- Водопад Лори
- Дендрарий Степанавана
- Залы монастырей Агарцин, Джухтаки, Матосаванк и Кошаванк
- Старый Дилижан
- Живописные лесные тропы и озеро Чистое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Земля контрастов, крепостей и монастырейНаше приключение будет начинаться в старинном городе Ванадзор и, в зависимости от продолжительности тура, мы посетим доисторические пещеры и античные руины, средневековые храмы, монастыри и крепости, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО, главные памятники советского наследия и красивейшие природные объекты: живописные озера, величественные горы и каньоны и бирюзовые воды бурлящих горных рек.
Монастыри и природные красотыСредневековые мосты и монастыри Кобайр, Санаин и Ахпат, столица Лорийского королевства крепость Лори, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и церковь Святого Николая, альпийские луга Ташира, Цыц-Кар камень, озеро Лотосов и озеро Севан и дендрарий Степанавана - это и многое другое объединяют в себе маршруты по региону Лори.
Залы монастырей Агарцин, Джухтак, Матосаванк и Гошаванк, Старый Дилижан, живописные лесные тропы и озеро Чистое - ждут вас в регионе Тавуш. А регион Ширак познакомит с центром древнего города Гюмри и знаменитыми монастырями Мармашен и Аричаванк.
Всё это и многое другое вы сможете посетить в рамках наиболее интересующего вас тура. На протяжении любого из выбранных маршрутов мы будем знакомиться с современным бытом и культурой Армении, изобилием её знаменитой кухни и традициями.
Присоединяйтесь ко мне в вашем путешествии по Армении, и вы сможете познакомиться с ней во всех деталях.
Важная информация• Обязательно наденьте удобную одежду и обувь.
Возьмите с собой дождевик или зонт.
с 10:00 до ~ 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость включены услуга гида
- Транспорт и вкуснейшее домашнее кофе
- Что не входит
- Трансфер из Еревана
- Входные билеты на территории памятников архитектуры и природных охраняемых мест. Таких как:
- Крепость Лори 1500 драм
- Пещера Зарни-Парни 1000 драм
- Особняк Арамянца 1500 драм
- Вход в Дендрарий 500 драм
- И других.
- Посещение кафе или ресторанов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Я заеду за вами в отель на территории ВанадзораЗавершение: У места вашего проживания в городе Ванадзор
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 10:00 до ~ 17:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 32 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Уважаемые гости
- Попрошу Вас придти на экскурсию в удобной одежде и взять с собой дождевик или зонтик
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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