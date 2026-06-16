Исследуйте малодоступные уголки Тавушской области! Вы посетите исторические города Иджеван и Берд. Изучите средневековый монастырь Новый Варагаванк с царской усыпальницей. Проедете через самый длинный горный перевал Армении. И насладитесь панорамными видами с высоты села Хаштарак, где снимался фильм «Мы — наши горы».

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я покажу вам Армению с другой стороны: вы увидите прекрасные пышные леса и горные пейзажи, которых нет в других частях страны. В программе:

Город Иджеван — важная точка на торговых путях

— важная точка на торговых путях Самый длинный горный перевал в Армении, проходящий через лес

в Армении, проходящий через лес Город Берд , где сохранилась одна из древних крепостей

, где сохранилась одна из древних крепостей Средневековый монастырь Новый Варагаванк , который был важным духовным центром. Здесь находится одна из царских усыпальниц

, который был важным духовным центром. Здесь находится одна из царских усыпальниц Село Хаштарак, где снимали известный фильм «Мы — наши горы»

По пути расскажу об истории Тавушской области, важных событиях, произошедших в прошлом, царских и княжеских династиях Багратидов и Кюрикянов, оставивших нам богатое наследие прошлого.

Организационные детали