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Тавушская область: красоты северо-восточной Армении

Природа и история в одном маршруте из Ванадзора
Исследуйте малодоступные уголки Тавушской области! Вы посетите исторические города Иджеван и Берд. Изучите средневековый монастырь Новый Варагаванк с царской усыпальницей. Проедете через самый длинный горный перевал Армении. И насладитесь панорамными видами с высоты села Хаштарак, где снимался фильм «Мы — наши горы».
5
2 отзыва
Тавушская область: красоты северо-восточной Армении
Тавушская область: красоты северо-восточной Армении
Тавушская область: красоты северо-восточной Армении

Описание экскурсии

Я покажу вам Армению с другой стороны: вы увидите прекрасные пышные леса и горные пейзажи, которых нет в других частях страны. В программе:

  • Город Иджеван — важная точка на торговых путях
  • Самый длинный горный перевал в Армении, проходящий через лес
  • Город Берд, где сохранилась одна из древних крепостей
  • Средневековый монастырь Новый Варагаванк, который был важным духовным центром. Здесь находится одна из царских усыпальниц
  • Село Хаштарак, где снимали известный фильм «Мы — наши горы»

По пути расскажу об истории Тавушской области, важных событиях, произошедших в прошлом, царских и княжеских династиях Багратидов и Кюрикянов, оставивших нам богатое наследие прошлого.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле Opel (есть детское кресло), вкусный домашний кофе
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • При необходимости можно организовать экскурсию на минивэнах Honda и Mercedes — подробности в переписке
  • При желании гостей организую трёхдневную экскурсию по трём северным регионам Армении (Лори, Ширак, Тавуш) и озеру Севан

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Грачья
Грачья — ваш гид в Кировакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 219 туристов
Я историк и профессиональный гид. Специализируюсь на прошлом Армении — одной из древнейших стран в мире. Родился и вырос в Ванадзоре. Организую и провожу экскурсии по северу страны: Лорийской, Ширакской и Тавушской областях. Моя цель — познакомить гостей с культурными, историческими и природными памятниками этого удивительного региона.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется историей этой прекрасной страны, и тем, кто имеет об этом примерные сведения, вообщем, всем,
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всем, и гостям Армении, и даже еë жителям рекомендуем путешествовать с Грачьëй. Уверены, что для всех он найдëт что-то новое, сможет удивить и подарить незабываемые эмоции. Благодарим Грачью за индивидуальный подход, отличную организацию, внимание к деталям, полную самоотдачу и горячую любовь к своему делу и к своей стране.

Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется+1
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
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Марина
Нам очень понравилась экскурсия. Грачья образованный, тактичный и гостеприимный человек. Если вы хотите погрузиться в историю Армении, узнать много интересных фактов, то обязательно стоит съездить на экскурсию с Грачьей. Вся
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поездка, несмотря на плохую погоду, прошла в спокойном темпе, мы посетили все места, попили настоящий армянский кофе, сваренный Грачьей, на берегу горной реки, посетили храм Новый Варагаванк, где совсем не было туристов, Берд -родину Наринэ Абгарян. Нам все очень понравилось.

Нам очень понравилась экскурсия. Грачья образованный, тактичный и гостеприимный человек. Если вы хотите погрузиться в историю
Нам очень понравилась экскурсия. Грачья образованный, тактичный и гостеприимный человек. Если вы хотите погрузиться в историю
Грачья
Грачья
Ответ организатора:
Рад знакомству с Вами. Спасибо, что выбрали эту экскурсию и оставили отзыв ☀️
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