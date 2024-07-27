читать дальше

Грачьей! В планах было увидеть как можно больше природных красот, но Грачья не только предоставил нам такую возможность и показал намного больше,чем мы ожидали, но и увлек рассказами о древнейшей истории и современных реалиях Армении. Мой сын-подросток задал тысячу и один вопрос гиду и на все вопросы получил обстоятельные и понятные ответы, тем самым ещё больше проникся симпатией и желанием вернуться в Армению! Наше путешествие было комфортным, Грачья продумал каждую мелочь - чашечка домашнего кофе с фруктами в чудесном месте с панорамным видом, вкуснейший обед в семейном ресторанчике, отлично составленный маршрут, чтобы мы успели увидеть как можно больше за один день! Сердечно благодарим за увлекательное путешествие, незабываемые эмоции и за стойкое желание вернуться!!!! Если Вы хотите увидеть, понять и прочувствовать Армению с ее гостеприимством и доброжелательностью к гостям, Грачья именно тот человек, который Вам нужен!!!!