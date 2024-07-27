скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
129€110 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный и исторический Север Армении
Начало: Я заеду за вами в отель на территории Ванадзора
Расписание: с 10:00 до ~ 17:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
$146 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
9 авг в 08:30
10 авг в 08:30
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 июля 2024Потрясающие виды! Аутентичные места и древние святыни. Хорошая историческая справка от доброжелательного гида – профессионального историка и просто хорошего человека:)
- ЕЕвгения16 июля 2024Очень насыщенная программа с подробным описанием интересных исторических фактов. Отличный подход к детям, нашему сыну очень понравилось:) Рекомендуем на все 100%
- ЕЕвгений3 июля 2024Замечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописных и поражающих своей глубокой
- ГГалина20 июня 2024Наше знакомство со сказочной страной началось с путешествия по северным регионам с увлечённым профессионалом своего дела и просто замечательным человеком
Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «На весь день»
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