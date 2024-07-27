Экскурсии на 1 день в Кировакане

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Кировакане, цены от €85, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
На машине
скидка
15%
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
129110 за всё до 4 чел.
Сказочный и исторический Север Армении
Пешая
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный и исторический Север Армении
Начало: Я заеду за вами в отель на территории Ванадзора
Расписание: с 10:00 до ~ 17:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
$146 за всё до 4 чел.
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
На машине
8 часов
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
9 авг в 08:30
10 авг в 08:30
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 июля 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Потрясающие виды! Аутентичные места и древние святыни. Хорошая историческая справка от доброжелательного гида – профессионального историка и просто хорошего человека:)
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    Отдельное спасибо за приятные сувениры и обеспечение теплой одеждой (ехали из жаркого Еревана и не подумали о том, что в горах прохладно).

  • Е
    Евгения
    16 июля 2024
    Сказочный и исторический Север Армении
    Очень насыщенная программа с подробным описанием интересных исторических фактов. Отличный подход к детям, нашему сыну очень понравилось:) Рекомендуем на все 100%
  • Е
    Евгений
    3 июля 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Замечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописных и поражающих своей глубокой
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    историей мест, о которых Грачья смог крайне увлекательно рассказать. Лучшая экскурсия из всех на которых мне приходилось бывать. Очень рекомендую всем и с радостью в будущем снова приеду в Лори и обращусь к этому гиду!

    Замечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописныхЗамечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописныхЗамечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописныхЗамечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописныхЗамечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописныхЗамечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописных
  • Г
    Галина
    20 июня 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Наше знакомство со сказочной страной началось с путешествия по северным регионам с увлечённым профессионалом своего дела и просто замечательным человеком
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    Грачьей! В планах было увидеть как можно больше природных красот, но Грачья не только предоставил нам такую возможность и показал намного больше,чем мы ожидали, но и увлек рассказами о древнейшей истории и современных реалиях Армении. Мой сын-подросток задал тысячу и один вопрос гиду и на все вопросы получил обстоятельные и понятные ответы, тем самым ещё больше проникся симпатией и желанием вернуться в Армению! Наше путешествие было комфортным, Грачья продумал каждую мелочь - чашечка домашнего кофе с фруктами в чудесном месте с панорамным видом, вкуснейший обед в семейном ресторанчике, отлично составленный маршрут, чтобы мы успели увидеть как можно больше за один день! Сердечно благодарим за увлекательное путешествие, незабываемые эмоции и за стойкое желание вернуться!!!! Если Вы хотите увидеть, понять и прочувствовать Армению с ее гостеприимством и доброжелательностью к гостям, Грачья именно тот человек, который Вам нужен!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Кировакану в августе 2024
Сейчас в Кировакане в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 146 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Кировакан на 1 день, гиды Кировакана подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Кировакан так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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