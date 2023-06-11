Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Ванадзор — неторопливый живописный город с многовековой историей. Со всех сторон он окружён утопающими в зелени склонами величественных гор.
Вы не только полюбуетесь ими с разных ракурсов, но и подниметесь на них на закате! А также посетите исторический музей и галерею, увидите старинные храмы и особняки. Съездите в деревню Лермонтово и услышите о христианах-молоканах.
Вы не только полюбуетесь ими с разных ракурсов, но и подниметесь на них на закате! А также посетите исторический музей и галерею, увидите старинные храмы и особняки. Съездите в деревню Лермонтово и услышите о христианах-молоканах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ванадзор сквозь столетия
Вы увидите главные достопримечательности Ванадзора и его окрестностей. В программе экскурсии:
- Музей истории Лори-Памбак. Вы окунётесь в историю Лорийского региона, увидите древнее оружие, произведения искусства и манускрипты.
- Картинная галерея. Здесь вы познакомитесь с творчеством известных армянских мастеров: их картинами, графикой и скульптурами.
- Дом мастера Мехраба. Мы сможем осмотреть его только снаружи. Но это не помешает нам погрузиться в историю жизни потрясающего армянского архитектора-новатора.
- Особняк Таирова. Вы услышите историю создания дома и узнаете о профессоре Василие Таирове.
- Деревня Лермонтово. Во времена Николая I сюда ссылали молокан. Я расскажу, кто это такие и остались ли в деревне их потомки.
- Подъём в горы. Мы встретим на горе закат и полюбуемся Ванадзором в лучах уходящего солнца.
Я перечислил основные, но далеко не все места посещения. Кроме того, вы увидите 9 старинных храмов, часовен и церквей. Погуляете по лесным руинам пионерского лагеря Артек, оцените современный глэмпинг-парк и ворота казармы царской России. Заедете на источник минеральной воды и заглянете в уютное кафе, где подают ароматный армянский чай с местными травами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Opel Astra. В машине вас будут ждать: wi-fi, power bank и вкуснейший домашний кофе.
- Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию
- Входные билеты не включены в стоимость: музей истории Лори-Памбак — 500 драмов (местный гид — 1000 драмов), Картинная галерея — 500 драмов (местный гид — 1500 драмов)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Грачья — ваш гид в Кировакане
Здравствуйте, меня зовут Грачик. Я историк и профессиональный гид. Специализируюсь на прошлом Армении — одной из древнейших стран в мире. Родился и вырос в Ванадзоре. Организую и провожу экскурсии по северу страны: Лорийской, Ширакской и Тавушской областях. Моя цель — познакомить гостей с культурными, историческими и природными памятниками этого удивительного региона.Задать вопрос
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