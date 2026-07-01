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Спасибо за искренность и непосредственность. Спасибо, что отзывались на наши запросы и рисковали пробовать новое 😉 За время, проведенное с нами и ответы на тысячу наших вопросов 🙏🏻 Спасибо за ароматнейший кофе на площади и нежнейший инжир. Пишу и улыбаюсь. Грачья, спасибо вам за этот день. Хочу пожелать вам талантливых и благодарных учеников. Отзывчивых родителей ваших учеников и таких же увлеченных и интересных коллег. Желаю любознательных, пытливых, благодарных и вдохновляющих на новые экскурсии туристов. И конечно же личного счастья и благополучия 🙏🏻 Спасибо огромное, Грачик!