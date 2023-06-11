Ванадзор — неторопливый живописный город с многовековой историей. Со всех сторон он окружён утопающими в зелени склонами величественных гор.



Вы не только полюбуетесь ими с разных ракурсов, но и подниметесь на них на закате! А также посетите исторический музей и галерею, увидите старинные храмы и особняки. Съездите в деревню Лермонтово и услышите о христианах-молоканах.