Ванадзор — неторопливый живописный город с многовековой историей. Со всех сторон он окружён утопающими в зелени склонами величественных гор.
Вы увидите исторические и духовные места третьего по величине города Армении, а также городскую галерею и следы царской России.
Вы увидите исторические и духовные места третьего по величине города Армении, а также городскую галерею и следы царской России.
Описание экскурсии
Ванадзор сквозь столетия
Вы увидите главные достопримечательности Ванадзора и его окрестностей. В программе экскурсии:
- Церковь Святого Воскресения, где сохранился «крылатый» крест 6 века
- Дом семьи Паландузянов 19 века — один из старейших сохранившихся домов города
- Городская галерея с работами старых и новых мастеров
- Дом мастера Мехраба — известного архитектора 20 века
- Старая церковь Святой Богородицы Ванадзор, в честь которой назван город
- Русская церковь 19 века, которая до сих пор восхищает своим видом
Я перечислил основные, но далеко не все места посещения. Вы погуляете по лесным руинам пионерского лагеря Артек, оцените ворота казармы со времён царской России. Заедете на источник минеральной воды и заглянете в уютное кафе, где подают ароматный армянский чай с местными травами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Opel Astra. В машине вас будут ждать: wi-fi, power bank и вкуснейший домашний кофе.
- Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию. Могу организовать трёхдневную экскурсию по трём северным регионам Армении (Лори, Ширак, Тавуш) и озеру Севан
- При необходимости я могу организовать для вас трансфер из Еревана или аэропорта Звартноц — 13 000 драмов
- При желании вы можете принять участие в мастер-классе по ковроткачеству
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Ванадзор, из удобного для Вас места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Грачья — ваш гид в Кировакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 229 туристов
Я историк и профессиональный гид. Специализируюсь на прошлом Армении — одной из древнейших стран в мире. Родился и вырос в Ванадзоре. Организую и провожу экскурсии по северу страны: Лорийской, Ширакской и Тавушской областях. Моя цель — познакомить гостей с культурными, историческими и природными памятниками этого удивительного региона.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Отличная, познавательная и содержательная экскурсия! Грачья - специалист в своей области, историк с большой буквы, харизматичный рассказчик и очень доброжелательный человек. Узнали массу интересного и о Ванадзоре, и об Армении
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экскурсия была прекрасной, настроение - отличным, общение - душевным! всегда приятно, когда о своем городе рассказывает человек, искренне увлеченный и стремящийся поделиться не только академическими знаниями, но и своим теплом. Грачья, большое вам спасибо!
экскурсию рекомендую людям, интересующимся историей, архитектурой и всем тем, кто хочет почувствовать жизнь города.
экскурсию рекомендую людям, интересующимся историей, архитектурой и всем тем, кто хочет почувствовать жизнь города.
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С
Хотела поблагодарить гида Грачья за очень интересный тур.
Самая большая ценность этого тура в том, что Грачья не только грамотный историк, хороший оратор, но и человек влюбленный в свою страну, небезразличный к истории и ценностям армянского народа.
Я однозначно порекомендовала бы Грачья своим друзьям и знакомым.
Спасибо огромное ему.
Удачи.
С уважением, София.
Самая большая ценность этого тура в том, что Грачья не только грамотный историк, хороший оратор, но и человек влюбленный в свою страну, небезразличный к истории и ценностям армянского народа.
Я однозначно порекомендовала бы Грачья своим друзьям и знакомым.
Спасибо огромное ему.
Удачи.
С уважением, София.
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Д
Экскурсия "Ванадзор: прошлое и настоящее" с Грачьей стала для меня настоящим открытием. Его глубокие знания об истории города и региона, интересные факты и живой стиль подачи сделали прогулку увлекательной и
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Это был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внес коррекции в маршрут и программу экскурсии, за что ему отдельное большое спасибо. Мы посетили много интересных мест. Знания Грачьи об истории родных мест просто энциклопедические, а любовь к своему краю - безгранична. Большое спасибо за отличное путешествие.
+2
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Ю
Грачья, спасибо вам огромное! Спасибо за интересную и нестандартную экскурсию. Спасибо за вашу эмоциональность и патриотизм. Спасибо за истинную любовь к Армении, к ее истории, к ее героям и гражданам.
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