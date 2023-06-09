Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
Я проведу вас по разным эпохам жизни страны, познакомлю с её культурным наследием и помогу ощутить тысячелетнюю связь поколений, формирующих живую историю.
июн
июн
июн
июн
июн
июн
июн
даты
Описание
Что вас ожидает
Святыни и природа Северной Армении
Из Ванадзора мы отправимся в прекрасный город Степанаван. Его визитные карточки — живописный перевал Пушкина и горы с невероятными видами. Всё это мы увидим! А затем спустимся в живописную деревню Гюлагарак и посетим средневековый монастырь Хневанк в Куртатинском ущелье. А в другом старинном селе Амракиц я покажу вам церковь Николая Чудотворца — образец неорусского направления архитектуры модерн.
Крепость Лори и не только
Дорога приведет нас в средневековую крепость Лори на берегу реки. В древние времена она была столицей целого королевства. Кроме того, вы увидите интересные места неподалеку: небольшую часовню Святого Знамения, крепость Ахтала и роскошный особняк промышленника Арамянца. А также несколько древних монастырей: Оромайр, Одзун, Санаин и Ахпат. Я поделюсь связанными с ними историями и легендами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Opel Astra. В машине вас будут ждать: wi-fi, power bank и вкуснейший домашний кофе.
- Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию
- Входные билеты не включены в стоимость: крепость Лори — 1500 драмов, особняк Арамянца — 1500 драмов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.