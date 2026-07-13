Приглашаю в насыщенное путешествие по Северной Армении! Вас ждут седые горы и журчащие реки, пещеры, старинные церкви с ароматом ладана и монастыри в ущельях. Я проведу вас по разным эпохам жизни страны, познакомлю с её культурным наследием и помогу ощутить тысячелетнюю связь поколений, формирующих живую историю.

Описание экскурсии

Святыни и природа Северной Армении

Из Ванадзора мы отправимся в прекрасный город Степанаван. Его визитные карточки — живописный перевал Пушкина и горы с невероятными видами. Всё это мы увидим! В другом старинном селе Амракиц я покажу вам церковь Николая Чудотворца — образец неорусского направления архитектуры модерн.

Крепость Лори и не только

Дорога приведёт нас в средневековую крепость Лори на берегу реки Дзорагет. В древние времена она была столицей целого царства. Кроме того, вы увидите интересные места неподалеку: небольшую часовню Святого Знамения, а также монастыри Верхний и Нижний Оромайр, откуда открывается великолепный вид на ущелье Дебед. Осмотрев эти места, мы отправимся к раннехристианскому храму Одзун и монастырским комплексам Санаин и Ахпат — они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, славятся своим великолепием и богатой историей. Затем остановимся у самого большого однопролётного исторического моста в Армении, перекинутого через крупнейшую горную реку страны. По желанию можно посетить 100-метровую пещеру Мендз-Эр (вход оплачивается отдельно). На протяжении маршрута я поделюсь историями, легендами и интересными фактами, связанными с этими местами.

Организационные детали