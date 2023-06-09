Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора

Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии

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Приглашаю в насыщенное путешествие по Северной Армении! Вас ждут седые горы и журчащие реки, пахнущие ладаном коридоры старинных церквей и монастыри в ущельях.

Я проведу вас по разным эпохам жизни страны, познакомлю с её культурным наследием и помогу ощутить тысячелетнюю связь поколений, формирующих живую историю.
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Ближайшие даты:
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Святыни и природа Северной Армении

Из Ванадзора мы отправимся в прекрасный город Степанаван. Его визитные карточки — живописный перевал Пушкина и горы с невероятными видами. Всё это мы увидим! А затем спустимся в живописную деревню Гюлагарак и посетим средневековый монастырь Хневанк в Куртатинском ущелье. А в другом старинном селе Амракиц я покажу вам церковь Николая Чудотворца — образец неорусского направления архитектуры модерн.

Крепость Лори и не только

Дорога приведет нас в средневековую крепость Лори на берегу реки. В древние времена она была столицей целого королевства. Кроме того, вы увидите интересные места неподалеку: небольшую часовню Святого Знамения, крепость Ахтала и роскошный особняк промышленника Арамянца. А также несколько древних монастырей: Оромайр, Одзун, Санаин и Ахпат. Я поделюсь связанными с ними историями и легендами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Opel Astra. В машине вас будут ждать: wi-fi, power bank и вкуснейший домашний кофе.
  • Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию
  • Входные билеты не включены в стоимость: крепость Лори — 1500 драмов, особняк Арамянца — 1500 драмов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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