Приглашаю в насыщенное путешествие по Северной Армении! Вас ждут седые горы и журчащие реки, пахнущие ладаном коридоры старинных церквей и монастыри в ущельях. Я проведу вас по разным эпохам жизни страны, познакомлю с её культурным наследием и помогу ощутить тысячелетнюю связь поколений, формирующих живую историю.

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Описание

Что вас ожидает

Святыни и природа Северной Армении

Из Ванадзора мы отправимся в прекрасный город Степанаван. Его визитные карточки — живописный перевал Пушкина и горы с невероятными видами. Всё это мы увидим! А затем спустимся в живописную деревню Гюлагарак и посетим средневековый монастырь Хневанк в Куртатинском ущелье. А в другом старинном селе Амракиц я покажу вам церковь Николая Чудотворца — образец неорусского направления архитектуры модерн.

Крепость Лори и не только

Дорога приведет нас в средневековую крепость Лори на берегу реки. В древние времена она была столицей целого королевства. Кроме того, вы увидите интересные места неподалеку: небольшую часовню Святого Знамения, крепость Ахтала и роскошный особняк промышленника Арамянца. А также несколько древних монастырей: Оромайр, Одзун, Санаин и Ахпат. Я поделюсь связанными с ними историями и легендами.

Организационные детали