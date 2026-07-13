Из Ванадзора мы отправимся в прекрасный город Степанаван. Его визитные карточки — живописный перевал Пушкина и горы с невероятными видами. Всё это мы увидим! В другом старинном селе Амракиц я покажу вам церковь Николая Чудотворца — образец неорусского направления архитектуры модерн.
Крепость Лори и не только
Дорога приведёт нас в средневековую крепость Лори на берегу реки Дзорагет. В древние времена она была столицей целого царства. Кроме того, вы увидите интересные места неподалеку: небольшую часовню Святого Знамения, а также монастыри Верхний и Нижний Оромайр, откуда открывается великолепный вид на ущелье Дебед. Осмотрев эти места, мы отправимся к раннехристианскому храму Одзун и монастырским комплексам Санаин и Ахпат — они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, славятся своим великолепием и богатой историей. Затем остановимся у самого большого однопролётного исторического моста в Армении, перекинутого через крупнейшую горную реку страны. По желанию можно посетить 100-метровую пещеру Мендз-Эр (вход оплачивается отдельно). На протяжении маршрута я поделюсь историями, легендами и интересными фактами, связанными с этими местами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Opel Astra. В машине вас будут ждать: wi-fi, power bank и вкуснейший домашний кофе
По договорённости можем организовать трансфер из Дилижана, Алаверди и Степанавана — 5000 драмов
Возможно организовать поездку на 6-местном минивэнaх Honda Elusion, Mersedes Vito, Nissan Elgrand. Подробности уточняйте у гида в переписке
Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию. Могу организовать трёхдневную экскурсию по трём северным регионам Армении (Лори, Ширак, Тавуш) и озеру Севан
При необходимости я могу организовать для вас трансфер из Еревана или аэропорта Звартноц — 13 000 драмов, на минивэне —16 000 драмов.
Входные билеты не включены в стоимость: крепость Лори — 1500 драмов, особняк Арамянца — 1500 драмов, пещера Мендз Эр — 2000 драмов
Программа достаточно насыщенная, поэтому я учту ваши пожелания к маршруту, чтобы экскурсия прошла более гладко, а впечатления стали незабываемыми
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Ванадзор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Грачья — ваш гид в Кировакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 229 туристов
Я историк и профессиональный гид. Специализируюсь на прошлом Армении — одной из древнейших стран в мире.
Родился и вырос в Ванадзоре. Организую и провожу экскурсии по северу страны: Лорийской, Ширакской и Тавушской областях. Моя цель — познакомить гостей с культурными, историческими и природными памятниками этого удивительного региона.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
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Дмитрий
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и увлекательно рассказал об истории Армении. Кроме этого мы узнали и увидели регион с разных сторон: посмотрели реки, мосты, храмы, горы, увидели жизнь обычных людей, узнали чем они занимались раньше и как живут сейчас. Спасибо за чудесный день и незабываемые впечатления!
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Максим
Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он рассказывал о каждом месте так живо и увлечённо, что история буквально оживала перед глазами. читать дальшеуменьшить
Мы посетили монастыри Санаин и Ахпат, крепость Лори, храм Одзун, живописный перевал Пушкина — и везде получали исчерпывающие рассказы с малоизвестными фактами и легендами. Маршрут продуман до мелочей, организация на высшем уровне. Отдельное спасибо за тёплый приём, домашний кофе и приятные сувениры. Однозначно рекомендую всем, кто хочет по-настоящему узнать Армению!
+2
Грачья
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв. Очень приятно, что экскурсия вам понравился.
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Алиса
Самая лучшая экскурсия, которую мы посетили в индивидуальном формате. Грачья прекрасный гид, любит свое дело и очень хорошо преподносит историческую часть. Север обязательно стоит посетить даже зимой, если вы приезжаете читать дальшеуменьшить
в Армению, он не похож ни на какой другой район, невероятная красота природы с историческими храмами. Отдельная благодарность за памятные подарки от Грачья, они невероятно милые и будут хранить воспоминания об экскурсии, невероятно комфортно все организовано, дружеская обстановка, отдельная симпатия водителю Татул, анекдотам и шуткам)) Обязательно вернемся посмотреть летом на красоту природы.
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Валентина
Очень благодарны нашему гиду за замечательное путешествие по северу Армении. Грачья — настоящий профессионал своего дела. Он выдавал не просто скучные даты, а погрузил нас в атмосферу Лорийской области Армении. читать дальшеуменьшить
Голос, подача материала, искренние эмоции — слушать было одно удовольствие. Маршрут продуман идеально. Это была не лекция, а путешествие по прекрасным местам с очень эрудированным другом. Север Армении — это буйство зелени, реки в ущельях, скалы и туман, который ползет по горам, серпантины и открывающиеся безумно красивые, завораживающие и захватывающие дух панорамные виды! Всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а прочувствовать дух Армении, рекомендуем только Грачью.
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А
Андрей
Спасибо большое за такую потрясающую душевную экскурсию! Лори - это, конечно, просто восхитительное место. Но, конечно, незабываемую атмосферу создали водитель Акоп и экскурсовод Лилит. Мы великолепно провели время, познакомились с читать дальшеуменьшить
культурой севера Армении, ее глубокой историей и просто неописуемой природой. Отдельное спасибо за организацию Грачье!
Абсолютно замечательная экскурсия, в рамках которой вы узнаете много об Армении просто даже по дороге. Легенды, байки, реальные истории из жизни людей, быт прошлой и нынешней Армении. Короче одним словом - познаете душу страны.
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Л
Леонид
За всё наше время в Армении это была самая лучшая экскурсия. Во-первых, хоть путь и был долгий и непростой, но водитель (он же экскурсовод) — от Бога, поездка была максимально читать дальшеуменьшить
комфортной. Во-вторых, огромное количество очень интересной и важной информации об истории Армении: кажется, мы её теперь знаем лучше, чем нашу 😄.
Север Армении — это удивительные локации с уникальной историей и древними артефактами. Мы увидели потрясающие виды и ценности настоящей Армении ❤️.
Обязательно вернёмся и надеюсь, что съездим куда-нибудь ещё.
Отдельное спасибо Акопу, который отвёз нас из Еревана в Ваназдор и обратно. Замечательный человек и водитель.
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