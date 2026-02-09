Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
30 мар в 08:00
31 мар в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
30 мар в 09:00
31 мар в 09:00
$845 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Авторская экскурсия по восточным пляжам
31 мар в 08:00
1 апр в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYulia9 февраля 2026Мила один из тех редких гидов, от кого не хочется уезжать после тура - настолько она заряжает и позитивом, и щедро делится знаниями о любимых местах! от всей души реккомендую!
- OOlga28 января 2026После этой экскурсии хочеться остаться в Сиднее навсегда! Гид - профессионал, маршрут посторонних замечательно, машина удобная и очень чистая. Мы
- ННаталья25 декабря 2025Хотели бы выразить особую благодарность Екатерине! Ее знания и увлеченность сделали экскурсию по Сиднею по-настоящему незабываемой. Екатерина прекрасно объясняла историю
- ККсения20 декабря 2025Очень понравилась экскурсия, если это ваш первый визит - крайне рекомендую. Катя сразу окунула меня в атмосферу Сиднея, показала красивые пляжи и порекомендовала рестораны.
- ллилия6 декабря 2025Спасибо большое нашему гиду Екатерине! Очень позитивный и жизнерадостный человек. Мы увидели Сидней ее глазами и полюбили этот город. Очень ценно было узнать про город и его жителей, их нравы, привычки и традиции от человека, который близок нам по менталитету.
- AAntonina1 декабря 2025Мила прекрасный гид, с огромной душой и эмпатией. Мне было очень комфортно и приятно провести время в ее интересных рассказах и поездках по Сиднею. Очень рекомендую!
- ААлла30 ноября 2025Экскурсия по Сиднею оставила самые тёплые впечатления. Мы гуляли по необычным маршрутам, где каждый поворот открывал неожиданные места и давал
- ЮЮлия9 ноября 2025Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)
Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
С Катей очень легко и интересно! 🤗
Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
- ДДмитрий31 октября 2025Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!
Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и
- MMarina28 июля 2025Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍
Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в марте 2026
Сейчас в Сиднее в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 385 до 845. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
