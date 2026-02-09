Экскурсии по воде в Сиднее

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Сиднее на русском языке, цены от $385. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
На машине
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
30 мар в 08:00
31 мар в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и пригородами
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
30 мар в 09:00
31 мар в 09:00
$845 за всё до 7 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Авторская экскурсия по восточным пляжам
31 мар в 08:00
1 апр в 08:00
$399 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yulia
    9 февраля 2026
    Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
    Мила один из тех редких гидов, от кого не хочется уезжать после тура - настолько она заряжает и позитивом, и щедро делится знаниями о любимых местах! от всей души реккомендую!
  • O
    Olga
    28 января 2026
    Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
    После этой экскурсии хочеться остаться в Сиднее навсегда! Гид - профессионал, маршрут посторонних замечательно, машина удобная и очень чистая. Мы
    остались в восторге!
    Мы много путешествуем по миру, но я наверно не встречала гида который настолько влюблен в свою страну! И это прекрасно, только искренне влюбленный в Сидней человек он бы провести такую потрясающую экскурсию! Спасибо громадное за незабываемые впечатления!!!!!

  • Н
    Наталья
    25 декабря 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Хотели бы выразить особую благодарность Екатерине! Ее знания и увлеченность сделали экскурсию по Сиднею по-настоящему незабываемой. Екатерина прекрасно объясняла историю
    и культуру города, отвечала на все наши вопросы и делилась интересными фактами о жизни в Австралии. Ее дружелюбие, энергия и позитивное отношение к жизни создали замечательную атмосферу, и благодаря ей мы ощутили дух Сиднея. Огромное спасибо!

  • К
    Ксения
    20 декабря 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Очень понравилась экскурсия, если это ваш первый визит - крайне рекомендую. Катя сразу окунула меня в атмосферу Сиднея, показала красивые пляжи и порекомендовала рестораны.
  • л
    лилия
    6 декабря 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Спасибо большое нашему гиду Екатерине! Очень позитивный и жизнерадостный человек. Мы увидели Сидней ее глазами и полюбили этот город. Очень ценно было узнать про город и его жителей, их нравы, привычки и традиции от человека, который близок нам по менталитету.
  • A
    Antonina
    1 декабря 2025
    Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
    Мила прекрасный гид, с огромной душой и эмпатией. Мне было очень комфортно и приятно провести время в ее интересных рассказах и поездках по Сиднею. Очень рекомендую!
  • А
    Алла
    30 ноября 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Экскурсия по Сиднею оставила самые тёплые впечатления. Мы гуляли по необычным маршрутам, где каждый поворот открывал неожиданные места и давал
    почувствовать город по-особенному. Гид Катерина была прекрасна: увлечённая, интересная, с большим багажом знаний. Отвечала на все наши дотошные вопросы в различных областях жизни страны: образование, здравоохранение и тд. Рассказывала так, что Сидней буквально оживал перед нами — с его улочками с уникальными фиолетовыми деревьями Джакаранда, смотровыми площадками, пляжами и деталями, которые обычно проходят мимо глаз туриста. Маршрут оказался действительно классным: насыщенный, разнообразный и очень продуманный. Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием и влюбила нас в Сидней! Экскурсия прошла на одном дыхании, быстро и незаметно! Большое спасибо Кате!

  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)
    Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
    С Катей очень легко и интересно! 🤗
    Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
  • Д
    Дмитрий
    31 октября 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!
    Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и
    имён, которые всё равно забудутся ровно через пять секунд – то вам к ней! Живая, непосредственная, обаятельная, откровенная – готова поделиться своим опытом жизни в этом замечательном городе, который искренне любит и ценит.
    Катерина очаровала всю команду, спасибо ей за отличное знакомство с Сиднеем!

  • M
    Marina
    28 июля 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍

Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Водные развлечения»

Какие места ещё посмотреть в Сиднее
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Сиднейский оперный театр;
  3. Харбор-Бридж;
  4. Набережная;
  5. Пляж Бонди.
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в марте 2026
Сейчас в Сиднее в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 385 до 845. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
