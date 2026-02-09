Y Yulia Сидней как стиль жизни: маршрут с душой Мила один из тех редких гидов, от кого не хочется уезжать после тура - настолько она заряжает и позитивом, и щедро делится знаниями о любимых местах! от всей души реккомендую!

O Olga Сидней как стиль жизни: маршрут с душой читать дальше остались в восторге!

Мы много путешествуем по миру, но я наверно не встречала гида который настолько влюблен в свою страну! И это прекрасно, только искренне влюбленный в Сидней человек он бы провести такую потрясающую экскурсию! Спасибо громадное за незабываемые впечатления!!!!! После этой экскурсии хочеться остаться в Сиднее навсегда! Гид - профессионал, маршрут посторонних замечательно, машина удобная и очень чистая. Мы

Н Наталья Гармония города и океана: лучшее в Сиднее читать дальше и культуру города, отвечала на все наши вопросы и делилась интересными фактами о жизни в Австралии. Ее дружелюбие, энергия и позитивное отношение к жизни создали замечательную атмосферу, и благодаря ей мы ощутили дух Сиднея. Огромное спасибо! Хотели бы выразить особую благодарность Екатерине! Ее знания и увлеченность сделали экскурсию по Сиднею по-настоящему незабываемой. Екатерина прекрасно объясняла историю

К Ксения Гармония города и океана: лучшее в Сиднее Очень понравилась экскурсия, если это ваш первый визит - крайне рекомендую. Катя сразу окунула меня в атмосферу Сиднея, показала красивые пляжи и порекомендовала рестораны.

л лилия Гармония города и океана: лучшее в Сиднее Спасибо большое нашему гиду Екатерине! Очень позитивный и жизнерадостный человек. Мы увидели Сидней ее глазами и полюбили этот город. Очень ценно было узнать про город и его жителей, их нравы, привычки и традиции от человека, который близок нам по менталитету.

A Antonina Сидней как стиль жизни: маршрут с душой Мила прекрасный гид, с огромной душой и эмпатией. Мне было очень комфортно и приятно провести время в ее интересных рассказах и поездках по Сиднею. Очень рекомендую!

А Алла Гармония города и океана: лучшее в Сиднее читать дальше почувствовать город по-особенному. Гид Катерина была прекрасна: увлечённая, интересная, с большим багажом знаний. Отвечала на все наши дотошные вопросы в различных областях жизни страны: образование, здравоохранение и тд. Рассказывала так, что Сидней буквально оживал перед нами — с его улочками с уникальными фиолетовыми деревьями Джакаранда, смотровыми площадками, пляжами и деталями, которые обычно проходят мимо глаз туриста. Маршрут оказался действительно классным: насыщенный, разнообразный и очень продуманный. Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием и влюбила нас в Сидней! Экскурсия прошла на одном дыхании, быстро и незаметно! Большое спасибо Кате! Экскурсия по Сиднею оставила самые тёплые впечатления. Мы гуляли по необычным маршрутам, где каждый поворот открывал неожиданные места и давал

Ю Юлия Гармония города и океана: лучшее в Сиднее Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)

Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!

С Катей очень легко и интересно! 🤗

Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶

Д Дмитрий Гармония города и океана: лучшее в Сиднее

Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и читать дальше имён, которые всё равно забудутся ровно через пять секунд – то вам к ней! Живая, непосредственная, обаятельная, откровенная – готова поделиться своим опытом жизни в этом замечательном городе, который искренне любит и ценит.

Катерина очаровала всю команду, спасибо ей за отличное знакомство с Сиднеем! Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и