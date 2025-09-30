Это не просто обзорная экскурсия — это насыщенное путешествие по главным символам и скрытым жемчужинам Сиднея.
В компании опытного гида вы исследуете город, узнаете истории первых колонистов, увидите легендарные пляжи и познакомитесь с повседневной жизнью сиднейцев.
Описание экскурсии
10:00 — встреча у отеля
Начало экскурсии с удобной для вас локации.
10:15–11:45 — район The Rocks
- Прогулка по старейшим улочкам Сиднея
- Легенды о первых поселенцах и каторжниках
- Старые пабы с призрачными историями
- Лучшие виды на Оперный театр и Харбор-Бридж
11:45–12:30 — символы города
- Фото-остановки у Сиднейского оперного театра и моста
- Королевский ботанический сад
- Смотровая площадка «Кресло миссис Маккуори» с панорамой гавани
12:30–13:30 — восточные пригороды
- Роскошные виды на Rose Bay с яхтами и гидросамолётами
- Атмосфера Double Bay: «маленькая Европа» с бутиками и кафе
13:30–15:00 — Watsons Bay
- Смотровая площадка The Gap с драматическими видами океана
- Прогулка вдоль залива
- Обед (по желанию) в ресторане Doyles on the Beach или уютных кафе
15:15–17:00 — Bondi Beach
- Прогулка по набережной легендарного пляжа
- Атмосфера сёрф-культуры и истории спасателей
- По желанию — небольшой участок прибрежного маршрута Bondi to Tamarama walk
17:00–18:00 — возвращение в отель
И вечерние виды города в пути обратно.
О чём пойдёт речь на экскурсии:
- о превращении каторжной колонии в современный мегаполис
- истории русских эмигрантов в Сиднее
- архитектурных секретах Оперного театра и моста Харбор-Бридж
- тех, кто создавал и создаёт дух города: от первых колонистов до сёрферов Бондая
- буднях сиднейцев: где они пьют кофе, гуляют и отдыхают
Чем уникальна экскурсия
- Программа гибкая: маршрут можно адаптировать под ваши интересы, добавить больше истории, архитектуры или отдыха у океана
- Премиальные автомобили Mercedes Valente (9 мест) или Hyundai Staria Highlander (8 мест)
- Сертификат качества TripAdvisor 2015–2024
Организационные детали
- Программу можно сократить до 4–6 ч или увеличить до 10 ч
- Включено в стоимость: трансфер от/до отеля, питьевая вода, расходы на парковки и платные дороги
- Не включено: обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Сиднее
Провели экскурсии для 7 туристов
Живу в Сиднее с 2003 года, организую VIP туры с 2006. Наши профессиональные русскоговорящие гиды в Сиднее имеют многолетний опыт в туризме. Мы знаем лучшие места, удивительные скрытые жемчужины и увлекательные истории.
Отзывы и рейтинг
5
Е
Евгения
30 сен 2025
Бронировали эту экскурсию на Трипстере и остались в полном восторге! Это был один из самых запоминающихся дней в Австралии. Организация тура на высшем уровне — отдельное спасибо за невероятно комфортный
