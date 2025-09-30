Мои заказы

Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами

Увидеть город глазами местного жителя
Это не просто обзорная экскурсия — это насыщенное путешествие по главным символам и скрытым жемчужинам Сиднея.

В компании опытного гида вы исследуете город, узнаете истории первых колонистов, увидите легендарные пляжи и познакомитесь с повседневной жизнью сиднейцев.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

10:00 — встреча у отеля

Начало экскурсии с удобной для вас локации.

10:15–11:45 — район The Rocks

  • Прогулка по старейшим улочкам Сиднея
  • Легенды о первых поселенцах и каторжниках
  • Старые пабы с призрачными историями
  • Лучшие виды на Оперный театр и Харбор-Бридж

11:45–12:30 — символы города

  • Фото-остановки у Сиднейского оперного театра и моста
  • Королевский ботанический сад
  • Смотровая площадка «Кресло миссис Маккуори» с панорамой гавани

12:30–13:30 — восточные пригороды

  • Роскошные виды на Rose Bay с яхтами и гидросамолётами
  • Атмосфера Double Bay: «маленькая Европа» с бутиками и кафе

13:30–15:00 — Watsons Bay

  • Смотровая площадка The Gap с драматическими видами океана
  • Прогулка вдоль залива
  • Обед (по желанию) в ресторане Doyles on the Beach или уютных кафе

15:15–17:00 — Bondi Beach

  • Прогулка по набережной легендарного пляжа
  • Атмосфера сёрф-культуры и истории спасателей
  • По желанию — небольшой участок прибрежного маршрута Bondi to Tamarama walk

17:00–18:00 — возвращение в отель

И вечерние виды города в пути обратно.

О чём пойдёт речь на экскурсии:

  • о превращении каторжной колонии в современный мегаполис
  • истории русских эмигрантов в Сиднее
  • архитектурных секретах Оперного театра и моста Харбор-Бридж
  • тех, кто создавал и создаёт дух города: от первых колонистов до сёрферов Бондая
  • буднях сиднейцев: где они пьют кофе, гуляют и отдыхают

Чем уникальна экскурсия

  • Программа гибкая: маршрут можно адаптировать под ваши интересы, добавить больше истории, архитектуры или отдыха у океана
  • Премиальные автомобили Mercedes Valente (9 мест) или Hyundai Staria Highlander (8 мест)
  • Сертификат качества TripAdvisor 2015–2024

Организационные детали

  • Программу можно сократить до 4–6 ч или увеличить до 10 ч
  • Включено в стоимость: трансфер от/до отеля, питьевая вода, расходы на парковки и платные дороги
  • Не включено: обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Сиднее
Провели экскурсии для 7 туристов
Живу в Сиднее с 2003 года, организую VIP туры с 2006. Наши профессиональные русскоговорящие гиды в Сиднее имеют многолетний опыт в туризме. Мы знаем лучшие места, удивительные скрытые жемчужины и увлекательные истории.
читать дальше

Забудьте о переполненных автобусах — путешествуйте с комфортом в современных люксовых, кондиционированных автомобилях. Дополнительная особенность наших туров — это возможность познакомиться с аутентичной австралийской кухней во время ваших путешествий. Будем рады познакомить вас c Австралией!

Е
Евгения
30 сен 2025
Бронировали эту экскурсию на Трипстере и остались в полном восторге! Это был один из самых запоминающихся дней в Австралии. Организация тура на высшем уровне — отдельное спасибо за невероятно комфортный
читать дальше

и чистый автомобиль, в котором дорога пролетела незаметно. Наш гид показал лучшие места в Сиднее и учел наши дополнительные пожелания и интересы. Однозначно лучшая индивидуальная экскурсия на русском языке в Сиднее!

