Это идеальный выбор для первого знакомства с Сиднеем. Вы увидите Оперный театр и Харбор-Бридж. Ощутите дух океана на культовых пляжах восточного побережья. Прогуляетесь по уютным улицам старинных районов, познакомитесь с историей и культурой.
Каждая локация поможет раскрыть гармонию города и океана: вы почувствуете атмосферу Сиднея и насладитесь его уникальным ритмом.
Описание экскурсии
- Сиднейский оперный театр — символ Австралии. Вы узнаете историю его создания и сделаете фото с видом на гавань.
- Харбор-Бридж — огромный арочный мост. Поговорим о его строительстве и роли в жизни города.
- Рокс — исторический район Сиднея с уютными улицами и старинными зданиями. Мы прогуляемся по местам первых поселений и раскроем интересные факты о колониальной эпохе Австралии.
- Королевский ботанический сад — настоящий оазис в центре города, где природа встречается с урбанистикой. Вы насладитесь видами на Оперный театр, гавань и Харбор-Бридж и познакомитесь с местной флорой.
- Пляж Бондай — культовый пляж с золотистым песком и атмосферой свободы. Это сердце сиднейской пляжной культуры и сёрфинга. У вас будет время для отдыха и фото на фоне океана.
- Бондай — Тамарама — живописный прибрежный маршрут с панорамными видами на скалы и океан.
- Восточная часть гавани: Вотсонс-Бэй и Гэп. Вы увидите знаменитую обзорную площадку Гэп и полюбуетесь Тасмановым морем с отвесных скал.
Вы узнаете:
- Как Сидней стал первым поселением европейцев в Австралии и как колониальное прошлое отражается в его архитектуре.
- Почему местные жители называли Харбор-Бридж «висячей вешалкой».
- Почему пляжи восточного побережья считаются одними из лучших в мире.
- Как географическое расположение Сиднея влияет на его климат, образ жизни и архитектуру.
- Почему сёрфинг стал неотъемлемой частью австралийской культуры и как местные пляжи формируют образ жизни горожан.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на автомобиле, часть — в формате прогулки по пляжам и паркам. Все достопримечательности осматриваем снаружи.
- Поедем на комфортабельном автомобиле с кондиционером Lexus ux200. По запросу предоставлю детское кресло.
- Программа подходит взрослым и детям с 7 лет. Необходим средний уровень физической подготовки: на маршруте будут прибрежные тропы и подъёмы на обзорные площадки. Если у вас есть ограничения по здоровью, сообщите об этом заранее.
- Отдельно по желанию оплачиваются сувениры и обед.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Сиднее
Провела экскурсии для 43 туристов
Я живу в Сиднее уже 12 лет и с первых дней влюбилась в этот удивительный город. За это время я не только изучила каждую улочку и пляж, но и прониклась
Отзывы и рейтинг
5
Юлия
9 ноя 2025
Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)
Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
С Катей очень легко и интересно! 🤗
Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
Дмитрий
31 окт 2025
Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!
Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и имён, которые всё равно забудутся ровно через пять секунд –
Marina
28 июл 2025
Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍
Гуля
20 апр 2025
Получили огромное удовольствие!
Еще больше влюбились в этот город!
Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅
Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏
Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊
