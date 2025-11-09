Катя — ваш гид в Сиднее

Провела экскурсии для 43 туристов

его культурой, историей и природной красотой. Работая гидом, я с удовольствием делюсь своими знаниями, открываю для путешественников уникальные места и рассказываю истории, которые делают экскурсии по-настоящему живыми. Для меня важно, чтобы вы почувствовали ту самую гармонию города и океана, которую я так люблю.

Я живу в Сиднее уже 12 лет и с первых дней влюбилась в этот удивительный город. За это время я не только изучила каждую улочку и пляж, но и прониклась