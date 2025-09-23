Мои заказы

Экскурсии по набережной Сиднея

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Сиднее на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
«Уютное кафе или тихую террасу на набережной — на выбор для финала прогулки»
Завтра в 08:00
29 сен в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Авторская экскурсия по восточным пляжам
«Прогулка по набережной в расслабленном ритме — как делают сами сиднейцы»
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
«Прогулка по набережной легендарного пляжа»
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
$750 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
    Ольга - восхитительный гид.
    Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.
    Вы услышите
    читать дальше

    о жизни австралийцев, об их прошлом и настоящем, об их занятиях и увлечениях.
    Вы узнаете всё и даже больше.
    С Ольгой вас ждёт не просто заученный материал, а увлекательная история, личный опыт и обширные исследования.
    Мне было очень комфортно, интересно и захватывающе.
    Мы многое узнали об Австралии и её окрестностях. Мы посетили лучшие винодельни региона.
    Если вы желаете, чтобы это путешествие стало незабываемым, обратитесь к Ольге.
    Она обязательно поможет вам влюбиться в Сидней и не только.
    Мы путешествовали с Ольгой 3 дня, впечатлений на неделю минимум.

    
  • М
    Марина
    8 сентября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Наша благодарность Ольге за нетривиальную экскурсию! Открыли Сидней с новой, не известной для нас стороны. Ольга позитивный, приятный в общении человек, эрудированный собеседник. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Все прошло на высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
  2. Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
  3. Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в сентябре 2025
Сейчас в Сиднее в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 750. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Сиднее, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Сиднея. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025