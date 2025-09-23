Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
«Уютное кафе или тихую террасу на набережной — на выбор для финала прогулки»
Завтра в 08:00
29 сен в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Авторская экскурсия по восточным пляжам
«Прогулка по набережной в расслабленном ритме — как делают сами сиднейцы»
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
«Прогулка по набережной легендарного пляжа»
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
$750 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна23 сентября 2025Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
Ольга - восхитительный гид.
Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.
Вы услышите
- ММарина8 сентября 2025Наша благодарность Ольге за нетривиальную экскурсию! Открыли Сидней с новой, не известной для нас стороны. Ольга позитивный, приятный в общении человек, эрудированный собеседник. Рекомендуем!
- ЕЕлена14 июля 2025Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Все прошло на высшем уровне!
