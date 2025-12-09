Мои заказы

Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами

Описание экскурсии

Это не просто обзорная экскурсия — это насыщенное путешествие по главным символам и скрытым жемчужинам Сиднея. В компании опытного гида вы исследуете город, узнаете истории первых колонистов, увидите легендарные пляжи и познакомитесь с повседневной жизнью сиднейцев. О чём пойдёт речь на экскурсии: о превращении каторжной колонии в современный мегаполис истории русских эмигрантов в Сиднее архитектурных секретах Оперного театра и моста Харбор-Бридж тех, кто создавал и создаёт дух города: от первых колонистов до сёрферов Бондая буднях сиднейцев: где они пьют кофе, гуляют и отдыхают Чем уникальна экскурсия Программа гибкая:
маршрут можно адаптировать под ваши интересы, добавить больше истории, архитектуры или отдыха у океана Премиальные автомобили Mercedes Valente (9 мест) или Hyundai Staria Highlander (8 мест) Сертификат качества Trip

Advisor 2015–2024

Ежедневно с 10.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 10:00 - встреча у отеля
  • Начало экскурсии с удобной для вас локации
  • 10:15-11:45 - район The Rocks
  • Прогулка по старейшим улочкам Сиднея
  • Легенды о первых поселенцах и каторжниках
  • Старые пабы с призрачными историями
  • Лучшие виды на Оперный театр и Харбор-Бридж
  • 11:45-12:30 - символы города
  • Фото-остановки у Сиднейского оперного театра и моста
  • Королевский ботанический сад
  • Смотровая площадка «Кресло миссис Маккуори» с панорамой гавани
  • 12:30-13:30 - восточные пригороды
  • Роскошные виды на Rose Bay с яхтами и гидросамолётами
  • Атмосфера Double Bay: «маленькая Европа» с бутиками и кафе
  • 13:30-15:00 - Watsons Bay
  • Смотровая площадка The Gap с драматическими видами океана
  • Прогулка вдоль залива
  • Обед (по желанию) в ресторане Doyles on the Beach или уютных кафе
  • 15:15-17:00 - Bondi Beach
  • Прогулка по набережной легендарного пляжа
  • Атмосфера сёрф-культуры и истории спасателей
  • По желанию - небольшой участок прибрежного маршрута Bondi to Tamarama walk
  • 17:00-18:00 - возвращение в отель
  • И вечерние виды города в пути обратно
Что включено
  • Услуги Экскурсовода, Люксовый Авто, Бензин, Платные парковки, Платные дороги
Что не входит в цену
  • Входные билеты в аквариум или музеи по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сидней
Завершение: Ваш отель в Сиднее
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сиднея

