Это не просто обзорная экскурсия — это насыщенное путешествие по главным символам и скрытым жемчужинам Сиднея. В компании опытного гида вы исследуете город, узнаете истории первых колонистов, увидите легендарные пляжи и познакомитесь с повседневной жизнью сиднейцев. О чём пойдёт речь на экскурсии: о превращении каторжной колонии в современный мегаполис истории русских эмигрантов в Сиднее архитектурных секретах Оперного театра и моста Харбор-Бридж тех, кто создавал и создаёт дух города: от первых колонистов до сёрферов Бондая буднях сиднейцев: где они пьют кофе, гуляют и отдыхают Чем уникальна экскурсия Программа гибкая:

маршрут можно адаптировать под ваши интересы, добавить больше истории, архитектуры или отдыха у океана Премиальные автомобили Mercedes Valente (9 мест) или Hyundai Staria Highlander (8 мест) Сертификат качества Trip

Advisor 2015–2024