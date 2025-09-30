Мои заказы

Экскурсии на 1 день в Сиднее

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Сиднее на русском языке, цены от $642. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Увидеть город глазами местного жителя
4 окт в 09:00
5 окт в 09:00
$750 за всё до 8 чел.
Голубые горы: прикоснуться к легенде Австралии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Скалы Три Сестры, эвкалиптовый лес, водопады и истории аборигенов (из Сиднея)
Начало: У вашего отеля
4 окт в 09:30
5 окт в 08:00
$642 за всё до 4 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Отправиться из Сиднея к коаламам, кенгуру и панорамам каньонов
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
$875 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    30 сентября 2025
    Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
    Бронировали эту экскурсию на Трипстере и остались в полном восторге! Это был один из самых запоминающихся дней в Австралии. Организация
    тура на высшем уровне — отдельное спасибо за невероятно комфортный и чистый автомобиль, в котором дорога пролетела незаметно. Наш гид показал лучшие места в Сиднее и учел наши дополнительные пожелания и интересы. Однозначно лучшая индивидуальная экскурсия на русском языке в Сиднее!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
  2. Голубые горы: прикоснуться к легенде Австралии
  3. Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в октябре 2025
Сейчас в Сиднее в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 642 до 875. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
