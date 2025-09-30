Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
4 окт в 09:00
5 окт в 09:00
$750 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые горы: прикоснуться к легенде Австралии
Скалы Три Сестры, эвкалиптовый лес, водопады и истории аборигенов (из Сиднея)
Начало: У вашего отеля
4 окт в 09:30
5 окт в 08:00
$642 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии
Отправиться из Сиднея к коаламам, кенгуру и панорамам каньонов
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
$875 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения30 сентября 2025Бронировали эту экскурсию на Трипстере и остались в полном восторге! Это был один из самых запоминающихся дней в Австралии. Организация
Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в октябре 2025
Сейчас в Сиднее в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 642 до 875. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Сидней на 1 день, гиды Сиднея подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Сидней так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии на русском языке