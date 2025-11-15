Сидней — город на стыке времён, культур и океанского ветра.
На экскурсии вы увидите его с неожиданных ракурсов: пройдёте по улицам исторического The Rocks, откроете секретные виды на Оперный театр и мост Харбор-Бридж, узнаете истории о первых поселенцах, свободе и новой жизни. А в финале — кофе с видом, который навсегда останется в памяти.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Циркуляр Кей — главную транспортную артерию гавани и символ начала современного Сиднея.
- Сиднейский оперный театр — знаковое здание с архитектурой в форме парусов.
- Сиднейский мост — по прозвищу «вешалка», символ инженерного гения.
- Исторический район The Rocks — улочки, пабы и дома первых поселенцев.
- Дом Кэдмана — одно из старейших зданий Австралии.
- Панораму гавани — лучший вид на мост и оперу.
- Музей современного искусства (MCA) — главную площадку современного искусства в Австралии. По желанию можем зайти внутрь.
- Уютное кафе или тихую террасу на набережной — на выбор для финала прогулки.
Вы узнаете:
- О смелости начинать — где и как зарождалась колониальная история Сиднея.
- Мечте и упорстве — как строился Оперный театр.
- Единении прошлого и будущего — архитектуре, природе и людях.
- Принятии многообразия и осознанной жизни у океана.
Организационные детали
- Стоимость указана в американских долларах.
- Экскурсия подходит для людей с базовой физической подготовкой. Предстоит прогулка по холмистой местности и лестницам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Circular Quay
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сиднее
Провела экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Ольга, я живу в Сиднее и искренне влюблена в этот город. С Австралией у меня долгая личная история — сначала я приехала сюда как путешественница, а затем нашла
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Ярослав
16 ноя 2025
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него! Прогулка действительно с душой.
Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию и прогулку по Сиднею!
Е
Елена
8 ноя 2025
Ольга чудесный гид и интересный рассказчик. Мы заказывали 2 разные экскурсии и остались очень довольны. Также Ольга помогла нам во время поездки с рекомендациями по ресторанам, магазинам. Так как был опыт работы с другим гидом в Сиднее - могу смело советовать к выбору именно Ольгу.
Victoriia
7 ноя 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, а также Ольга нам сделала много красивых фото на память! Рассказ был интересный, не нудный, наглядный с картинками! Спасибо большое! ♥️
Татьяна
24 сен 2025
Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
Ольга - восхитительный гид.
Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.
Вы услышите о жизни австралийцев, об их прошлом и настоящем, об их
М
Марина
8 сен 2025
Наша благодарность Ольге за нетривиальную экскурсию! Открыли Сидней с новой, не известной для нас стороны. Ольга позитивный, приятный в общении человек, эрудированный собеседник. Рекомендуем!
Е
Елена
14 июл 2025
Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Все прошло на высшем уровне!
