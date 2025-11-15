читать дальше

здесь свой новый дом и дело жизни. По образованию я учёный, а по призванию — рассказчик, исследователь и заботливый проводник в новое. Я много лет работала в университете, знаю, как увлекательно и понятно рассказывать даже о сложных вещах. Почему я здесь? Потому что мне важно, чтобы каждый гость почувствовал, что Австралия — это не только кенгуру и океан, но и глубина культуры, тепло людей, история, в которой хочется остаться подольше. Я создаю маршруты с душой и вниманием к деталям — для тех, кто ищет не просто фото на память, а эмоции, которые останутся с вами навсегда.