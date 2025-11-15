Мои заказы

Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря

Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Сидней — город на стыке времён, культур и океанского ветра.

На экскурсии вы увидите его с неожиданных ракурсов: пройдёте по улицам исторического The Rocks, откроете секретные виды на Оперный театр и мост Харбор-Бридж, узнаете истории о первых поселенцах, свободе и новой жизни. А в финале — кофе с видом, который навсегда останется в памяти.
5
6 отзывов
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря© Ольга
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря© Ольга
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря© Ольга

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Циркуляр Кей — главную транспортную артерию гавани и символ начала современного Сиднея.
  • Сиднейский оперный театр — знаковое здание с архитектурой в форме парусов.
  • Сиднейский мост — по прозвищу «вешалка», символ инженерного гения.
  • Исторический район The Rocks — улочки, пабы и дома первых поселенцев.
  • Дом Кэдмана — одно из старейших зданий Австралии.
  • Панораму гавани — лучший вид на мост и оперу.
  • Музей современного искусства (MCA) — главную площадку современного искусства в Австралии. По желанию можем зайти внутрь.
  • Уютное кафе или тихую террасу на набережной — на выбор для финала прогулки.

Вы узнаете:

  • О смелости начинать — где и как зарождалась колониальная история Сиднея.
  • Мечте и упорстве — как строился Оперный театр.
  • Единении прошлого и будущего — архитектуре, природе и людях.
  • Принятии многообразия и осознанной жизни у океана.

Организационные детали

  • Стоимость указана в американских долларах.
  • Экскурсия подходит для людей с базовой физической подготовкой. Предстоит прогулка по холмистой местности и лестницам.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Circular Quay
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Сиднее
Провела экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Ольга, я живу в Сиднее и искренне влюблена в этот город. С Австралией у меня долгая личная история — сначала я приехала сюда как путешественница, а затем нашла
читать дальше

здесь свой новый дом и дело жизни. По образованию я учёный, а по призванию — рассказчик, исследователь и заботливый проводник в новое. Я много лет работала в университете, знаю, как увлекательно и понятно рассказывать даже о сложных вещах. Почему я здесь? Потому что мне важно, чтобы каждый гость почувствовал, что Австралия — это не только кенгуру и океан, но и глубина культуры, тепло людей, история, в которой хочется остаться подольше. Я создаю маршруты с душой и вниманием к деталям — для тех, кто ищет не просто фото на память, а эмоции, которые останутся с вами навсегда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Я
Ярослав
16 ноя 2025
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него! Прогулка действительно с душой.
Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию и прогулку по Сиднею!
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него! Прогулка действительно с душой.
Е
Елена
8 ноя 2025
Ольга чудесный гид и интересный рассказчик. Мы заказывали 2 разные экскурсии и остались очень довольны. Также Ольга помогла нам во время поездки с рекомендациями по ресторанам, магазинам. Так как был опыт работы с другим гидом в Сиднее - могу смело советовать к выбору именно Ольгу.
Victoriia
Victoriia
7 ноя 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, а также Ольга нам сделала много красивых фото на память! Рассказ был интересный, не нудный, наглядный с картинками! Спасибо большое! ♥️
Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, аЭкскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, аЭкскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, аЭкскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, аЭкскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, аЭкскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, а
Татьяна
Татьяна
24 сен 2025
Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
Ольга - восхитительный гид.
Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.
Вы услышите о жизни австралийцев, об их прошлом и настоящем, об их
читать дальше

занятиях и увлечениях.
Вы узнаете всё и даже больше.
С Ольгой вас ждёт не просто заученный материал, а увлекательная история, личный опыт и обширные исследования.
Мне было очень комфортно, интересно и захватывающе.
Мы многое узнали об Австралии и её окрестностях. Мы посетили лучшие винодельни региона.
Если вы желаете, чтобы это путешествие стало незабываемым, обратитесь к Ольге.
Она обязательно поможет вам влюбиться в Сидней и не только.
Мы путешествовали с Ольгой 3 дня, впечатлений на неделю минимум.

Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
М
Марина
8 сен 2025
Наша благодарность Ольге за нетривиальную экскурсию! Открыли Сидней с новой, не известной для нас стороны. Ольга позитивный, приятный в общении человек, эрудированный собеседник. Рекомендуем!
Е
Елена
14 июл 2025
Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Все прошло на высшем уровне!

Входит в следующие категории Сиднея

Похожие экскурсии из Сиднея

Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
На машине
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
21 ноя в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
$775 за всё до 8 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Каменные переулки The Rocks, Харбор-Бридж, собор Сент-Мэри и многое другое - на обзорной прогулке
Завтра в 10:00
21 ноя в 16:00
$370 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сиднее. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиднее