Обзорные и познавательные экскурсии Сиднея

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Сиднее на русском языке, цены от $370. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Каменные переулки The Rocks, Харбор-Бридж, собор Сент-Мэри и многое другое - на обзорной прогулке
«За 4 часа вы увидите главное: исторические здания, знаковые достопримечательности, зелёные уголки и улицы, хранящие тайны прошлого»
4 дек в 10:00
5 дек в 12:00
$370 за всё до 8 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Увидеть город глазами местного жителя
«Это не просто обзорная экскурсия — это насыщенное путешествие по главным символам и скрытым жемчужинам Сиднея»
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
$775 за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Начало: Сидней
«Это не просто обзорная экскурсия — это насыщенное путешествие по главным символам и скрытым жемчужинам Сиднея»
Расписание: Ежедневно с 10.00
$775 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    21 ноября 2025
    История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
    Замечательная экскурсия. Много истории, много архитектуры. Татьяна прекрасно рассказывала за что я ей очень благодарна.
  • С
    Сергей
    14 ноября 2025
    Отличная экскурсия! Спасибо Татьяне! Узнали много интересного, кроме того, Татьяна дала много информации о дальнейшем пребывании в Сиднее и помогла купить оригинальные Угги и украшения из опала. Получили то, что хотели, даже больше! Спасибо!!!
  • Е
    Евгения
    30 сентября 2025
    Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
    Бронировали эту экскурсию на Трипстере и остались в полном восторге! Это был один из самых запоминающихся дней в Австралии. Организация
    читать дальше

    тура на высшем уровне — отдельное спасибо за невероятно комфортный и чистый автомобиль, в котором дорога пролетела незаметно. Наш гид показал лучшие места в Сиднее и учел наши дополнительные пожелания и интересы. Однозначно лучшая индивидуальная экскурсия на русском языке в Сиднее!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Обзорные»

