Индивидуальная
до 8 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Каменные переулки The Rocks, Харбор-Бридж, собор Сент-Мэри и многое другое - на обзорной прогулке
«За 4 часа вы увидите главное: исторические здания, знаковые достопримечательности, зелёные уголки и улицы, хранящие тайны прошлого»
4 дек в 10:00
5 дек в 12:00
$370 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
«Это не просто обзорная экскурсия — это насыщенное путешествие по главным символам и скрытым жемчужинам Сиднея»
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
$775 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Начало: Сидней
«Это не просто обзорная экскурсия — это насыщенное путешествие по главным символам и скрытым жемчужинам Сиднея»
Расписание: Ежедневно с 10.00
$775 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана21 ноября 2025Замечательная экскурсия. Много истории, много архитектуры. Татьяна прекрасно рассказывала за что я ей очень благодарна.
- ССергей14 ноября 2025Отличная экскурсия! Спасибо Татьяне! Узнали много интересного, кроме того, Татьяна дала много информации о дальнейшем пребывании в Сиднее и помогла купить оригинальные Угги и украшения из опала. Получили то, что хотели, даже больше! Спасибо!!!
- ЕЕвгения30 сентября 2025Бронировали эту экскурсию на Трипстере и остались в полном восторге! Это был один из самых запоминающихся дней в Австралии. Организация
Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в декабре 2025
Сейчас в Сиднее в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 370 до 775. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Сиднея нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Сиднее много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии на русском языке