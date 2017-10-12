Австрия — о стране с точки зрения туризма

Австрия

Австрия примечательна тем, что туристический сезон длится в ней круглый год. Страна славится высоким уровнем жизни, отличным сервис и многочисленными достопримечательностями. В год её посещают до 10 млн. туристов.

Они едут посмотреть на архитектурные шедевры Вены, приобщиться к музыкальным изыскам Зальцбурга, посетить Венскую оперу. В этом уютном европейском уголке много горячих минеральных источников, чистейших озёр и горнолыжных трасс. Везде царят порядок, чистота, а экология находится на очень высоком уровне.

Погода

Климат в стране умеренный. Летом тепло, много солнечных дней. Самый жаркий месяц – июль. Температура в это время достигает 20 градусов по Цельсию. Зимой часто идут снегопады. В январе температура может опуститься до минус 2 градусов по Цельсию. В горных районах бывает по-настоящему холодно. Иногда термометр показывает минус 15 градусов по Цельсию.

На таможне

Для получения визы необходим заграничный паспорт. Он должен быть действителен в течение 3-х месяцев после завершения поездки. Нужно предоставить информацию с места постоянной работы. В ней обязательно должен быть отражён должностной оклад (от 400 долларов США).

Если поездка осуществляется с детьми, то необходимо нотариальное согласие того родителя, который не едет. Виза оформляется в течение рабочей недели, но лучше подать документы раньше, так как оформление по разным причинам может затянуться.

Максимальная сумма, не подлежащая декларированию, равна 3,5 тыс. евро. Не облагается пошлиной блок сигарет, 2 литра вина или литр крепких спиртных напитков. Запрещены к ввозу наркотические препараты, золотой лом, некоторые медицинские препараты. Стоимость сувениров не должна превышать 180 евро на одного человека.

Транспорт

Следует знать, что в австрийских городах поймать на улице такси невозможно. Можно хоть сколько долго стоять, «голосовать», но ни одна машина не остановится. Данный вид транспорта заказывается либо по телефону, либо ждёт клиентов на специализированных стоянках. Они имеются в аэропортах, на вокзалах и в центральных городских районах. Посадка в машину стоит 2,5 евро. Сама поездка оплачивается по счётчику.

В стране прекрасно развит общественный транспорт. Это автобусы, трамваи и троллейбусы. Стоимость проезда на них - 2 евро. Междугородние автобусные рейсы обходятся в 10-15 евро. При поездке на автобусе нужно внимательно ознакомиться с расписанием, так как следующие по одному маршруту автобусы останавливаются на разных остановках. После 18 часов нужных рейсов вообще может не оказаться. Билеты продаются в специальных автоматах. Туристам предлагают 3-х дневные проездные билеты.

Шопинг

Банки на территории Австрии работают с 8 утра до 15 часов. Обед с 12 до 13 часов. Только в четверг финансовые учреждения закрываются в 17:30. Суббота и воскресенье – выходные дни. В аэропортах и на вокзалах обменные пункты закрываются в 22 часа. Кредитные карты принимаются во всех магазинах и гостиницах.

Магазины работают с 8 утра до 18:30. Практикуется обеденный перерыв. В субботние дни рабочее время длится до обеда. В воскресенье и по праздникам магазины закрыты. В туристических зонах торговля продолжается до 21 часа, а на вокзалах до 23 часов. Сигареты продаются лишь в автоматах и специализированных киосках. При покупке товаров на сумму более 75 евро осуществляется возврат НДС. Составляет он 12%. Эта сумма возвращается при отъезде в аэропорту, но нужно предъявить чеки из магазина.

Туристическая поездка в Австрию – это путешествие в экологически чистую страну. Высокая культура, хороший сервис, доброжелательная атмосфера. Все эти факторы благотворно скажутся на настроении, придадут сил и здоровья на целый год.

Самые посещаемые места

Туристы в основной массе едут на озёра Каринтии. Летом вода в них прогревается до 25-27 градусов по Цельсию. Но песочных пляжей нет. Вместо них тянутся травяные лужайки, а в воду заходят с деревянных пирсов. На втором месте по популярности стоят озёра Зальцкаммергут.

Примечательны они великолепными природными пейзажами и чистым свежим воздухом. В этих местах никогда не бывает массового наплыва туристов. Поэтому можно побыть наедине с природой, напитаться прибрежной свежестью и покоем.

Отели ничем не отличаются от аналогичных заведений в других странах Европы. Но у них есть одно примечательное свойство. Гостиницы с одинаковым числом звёзд могут не соответствовать друг другу по уровню обслуживания. Это характерно для Вены, где из окна 5-звёздочных апартаментов можно любоваться задним двором с мусорными баками.

Что касается озёр, то там «пятёрок» практически нет. Преобладают 4-звёздочные гостиницы, причём есть хорошие, а есть совсем простенькие. «Трёшки» попадаются очень редко, но зато очень много частных пансионов. В них уютно и удобно. От «четвёрок» они отличаются тем, что не имеют собственных пляжей. Постояльцам приходится ходить на муниципальные. Надо отметить, что на озёрах вообще нет VIP-сервиса. Предпочтение отдаётся «сельскому отдыху».

Еду в Австрии готовят необыкновенно вкусно. Нужно обязательно попробовать мясо на косточке и яблочный пирог, к столу его подают горячим

Из напитков популярен глювайн (местная разновидность глинтвейна). Это вино вперемешку с горячей водой, корицей и специями. Все с удовольствием пьют пшеничное пиво и кофе.

Для осмотра достопримечательностей практикуются экскурсии. Стоят они от 40 до 170 евро. За эти деньги можно съездить в Зальцбург, осмотреть замки Дунайской долины, побывать в замке Розенбург. Интерес представляют экскурсии по Вене. Это осмотр дворцов, парков, пешеходная прогулка по центру столицы. Есть также экскурсии «Музыкальная Вена», «Имперская Вена», «Венский лес». Общее количество экскурсий огромно, и все их просто не перечислишь.