Экскурсии в Шёнбрунн

Найдено 7 экскурсий в категории «Шёнбрунн» в Вене на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Вене с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
267 за всё до 3 чел.
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии
Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка
Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн
Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом
Начало: По договорённости
Расписание: 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия музей Сисси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по следам Сисси: императорский Вена и музей Хофбург
Погрузитесь в эпоху императорской Вены, открывая тайны Сисси и величие Хофбурга в индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Вена вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
380 за всё до 6 чел.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
21 отзыв
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
59 за человека
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Билеты
2 часа
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Начало: Центральные ворота, Schönbrunner Schlossstrasse 47
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
195 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    16 апреля 2024
    Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
    Я просто в восторге от нашей экскурсии! Отлично организованное путешествие, интересные места, захватывающие рассказы гида и прекрасная атмосфера. Благодаря этому опыту я узнал много нового и провел время с удовольствием. Обязательно порекомендую эту экскурсию всем своим друзьям
  • E
    Elena
    1 февраля 2024
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
    Прекрасная экскурсия! Всё четко, интересно! Валерий - профессионал своего дела! ОЧЕНЬ рекомендуем!!!
  • E
    Eugene
    12 января 2024
    По Вене с ветерком
    Замечательная экскурсия! Мария отличный гид, прекрасно знает и любит Вену и заряжает своим энтузиазмом. Спасибо.
  • П
    Полина
    8 января 2024
    Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
    Одна из лучших экскурсий, которую мы посетили с мужем и друзьями;) Огромное спасибо, Мария! Так приятно, когда гид действительно с
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    любовью и трепетом относится к своему делу! Увлекательно, очень здорово Мария рассказывала нам интересные факты о Шёнбрунне, а также обо всей Австрии и ее истории в целом ❤️ Кроме того, обратная связь от гида перед планированием нашей экскурсии тоже потрясающая. Видно, как Мария любит то, что делает, что очень круто! ❤️❤️❤️ Остались в полном восторге! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

  • Е
    Елена
    7 января 2024
    По Вене с ветерком
    Отличный гид Мария, очень интересно рассказывала, учитывая небольшое время экскурсии. Чувствуется что знает и любит свое дело. Все прошло четко, интересно, с удовольствием продолжим, когда будем в следующий раз в Вене
  • Д
    Денис
    29 декабря 2023
    По Вене с ветерком
    Мария, супер рассказчик, все содержательно и интересно. Если хотите изучить центр и историю Вены за 2 часа, обязательно обращайтесь к
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    Марии. Емко, интересно и индивидуально. Нам все очень понравилось, были с детьми 6 и 2 года, они иногда конечно же нас отвлекали, но Мария также находила чем и их удивить 😊. Также спасибо за индивидуальные рекомендации по Вене, многое по советам Марии успели посетить

  • Л
    Любовь
    15 ноября 2023
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
    Экскурсия с Валерием нам очень понравилась. Интересно, информативно, в хорошем темпе и приятной дружественной атмосфере.
  • L
    Larisa
    24 июля 2023
    Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
    Мария- отличный рассказчик! Вся информация была структурирована, но в сжатом (как мы просили!) виде с интересными деталями и поддерживалась иллюстрациями!
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    А так же, Мария внимательный человек, который готов подсказать ответы на любые вопросы, связанные с пребыванием в Австрии! Очень довольны, что воспользовались ее услугами!

  • С
    Светлана
    21 апреля 2023
    Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
    Замечательная экскурсия! Шенбрунн сам по себе уже очень красивое и знаменательное место, но благодаря Марии мы практически погрузились во времена
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    Марии Терезии. Мария рассказала нам очень много интересного из истории и Вены, и Австрии, и знаковых исторических личностей. Познакомила нас и с дворцом, и с парком. Рассказала, что ещё на территории можно посмотреть. Так же по нашей просьбе зарезервировала для нас столик в театральном ресторане. Обещанные два часа пролетели абсолютно незаметно и Мария даже провела с нами немного больше запланированного времени. Хотя, если честно, мы могли бы гулять с ней и слушать весь день. Было очень интересно. Мария, спасибо вам ещё раз за замечательную экскурсию и просто приятное время!

  • Е
    Елена
    25 марта 2023
    Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
    Экскурсия прошла замечательно. Посмотрела все, что планировала. Марианна очень хорошо все рассказала. Помогла в личных вопросах. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Шёнбрунн»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. По Вене с ветерком
  2. Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
  3. Индивидуальная экскурсия во Дворец Шенбрюнн
  4. Индивидуальная экскурсия музей Сисси
  5. Вена вдоль и поперек
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Шёнбрунн" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 59 до 380. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Шёнбрунн», 68 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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