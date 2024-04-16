1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии
Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка
Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальное путешествие в историю Дворца Шенбрюнн
Почувствуйте дух императорской эпохи, посетив величественный Дворец Шенбрюнн с личным гидом
Начало: По договорённости
Расписание: 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по следам Сисси: императорский Вена и музей Хофбург
Погрузитесь в эпоху императорской Вены, открывая тайны Сисси и величие Хофбурга в индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€59 за человека
Билеты
2 часа
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Начало: Центральные ворота, Schönbrunner Schlossstrasse 47
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем16 апреля 2024Я просто в восторге от нашей экскурсии! Отлично организованное путешествие, интересные места, захватывающие рассказы гида и прекрасная атмосфера. Благодаря этому опыту я узнал много нового и провел время с удовольствием. Обязательно порекомендую эту экскурсию всем своим друзьям
- EElena1 февраля 2024Прекрасная экскурсия! Всё четко, интересно! Валерий - профессионал своего дела! ОЧЕНЬ рекомендуем!!!
- EEugene12 января 2024Замечательная экскурсия! Мария отличный гид, прекрасно знает и любит Вену и заряжает своим энтузиазмом. Спасибо.
- ППолина8 января 2024Одна из лучших экскурсий, которую мы посетили с мужем и друзьями;) Огромное спасибо, Мария! Так приятно, когда гид действительно с
- ЕЕлена7 января 2024Отличный гид Мария, очень интересно рассказывала, учитывая небольшое время экскурсии. Чувствуется что знает и любит свое дело. Все прошло четко, интересно, с удовольствием продолжим, когда будем в следующий раз в Вене
- ДДенис29 декабря 2023Мария, супер рассказчик, все содержательно и интересно. Если хотите изучить центр и историю Вены за 2 часа, обязательно обращайтесь к
- ЛЛюбовь15 ноября 2023Экскурсия с Валерием нам очень понравилась. Интересно, информативно, в хорошем темпе и приятной дружественной атмосфере.
- LLarisa24 июля 2023Мария- отличный рассказчик! Вся информация была структурирована, но в сжатом (как мы просили!) виде с интересными деталями и поддерживалась иллюстрациями!
- ССветлана21 апреля 2023Замечательная экскурсия! Шенбрунн сам по себе уже очень красивое и знаменательное место, но благодаря Марии мы практически погрузились во времена
- ЕЕлена25 марта 2023Экскурсия прошла замечательно. Посмотрела все, что планировала. Марианна очень хорошо все рассказала. Помогла в личных вопросах. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Шёнбрунн»
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