Тот, кто еще не был в городе Вена, пусть вам позавидует, а кто действительно хочет в ней побывать - самое время паковать чемоданы и уезжать в гости. Весна - одно из прекрасных времен года, когда теплые деньки набирают свои обороты, а природа и погода так и располагает для хороших прогулок по венским улицам.

Антураж Вены

У каждого человека, при упоминании этого города, рождаются различные ассоциации и воспоминания. Вена - столица Австрии не может не нравиться, она притягивает своих гостей аристократическим изяществом и шармом.

Хлеб и зрелище

Когда мы произносим слово Вена, то большинство из нас вспоминает знаменитый венский вальс. Знатоки музыки вспоминают про Штрауса и Моцарта, танцоры про Венскую оперу, гурманы про колбаску и кофе по-венски, а также знаменитый венский шницель.

Традиционное мясное блюдо изготавливается только из вырезки телятины. Оно считается одним из дорогих сортов мяса в Австрии. Родина вальса и короля вальсов Штрауса Вена с прошлых периодов и по настоящий момент держит марку первенства за звание мировой столицы балов. В последние годы венские балы стали проводить по всему миру, как бы этим сохраняя традицию этого удивительного города.

Еще Вена считается лучшим городом парков, выпечки и вина.

Самое популярное в Вене сладкое блюдо считается - штрудель, которое представляет собой яблочный пирог или рулет. Создание такого десерта забирает много времени и мастерства кондитера. Само тесто для необычного яблочного пирога должно напоминать по тонкости папирусную бумагу, а на вкус - таять во рту. По древней традиции невесту выбирали, как она умела готовить штрудель.

Принято лакомиться штруделем с ароматным кофе или чаем. А главным достижением у венских жителей считается вино. На близком расстоянии от Вены расположился небольшой городок, где монахи местного монастыря изготавливали вино около тысячи лет тому назад, и их знания и умения в винодельческом мастерстве считается одним из древних в Европе.

Досто­приме­чатель­ности Вены

Как и в любом другом городе, туристов и гостей города привлекают достопримечательности Вены. Если вам посчастливится побывать здесь, необходимо в обязательном порядке посетить великолепный дворец Хофбург, а так же не забыть про посещение летней резиденции Габсбургов Шенбрунне.

В этой резиденции, когда-то располагался штаб самого великого императора. Так же, в одном из залов Шенбрунна, в шестилетнем возрасте играл сам еще никем неизвестный великий Моцарт. В картинной галерее с завидным постоянством проходят художественные выставки, на которых можно ознакомиться с полотнами великих мастеров, а так же полюбоваться архитектурной красотой дворца и его ансамбля.

Не забудьте заглянуть в Вене в Музей современного искусства, посетить центр бального танца и Музей табака. Конечно, не стоит забывать про Венскую оперу, в которой обязательно нужно побывать. Собор Святого Стефана — это и вовсе обязательная точка посещения для любого туриста.

После культурной программы обязательно нужно подкрепиться, чтобы дальше продолжить свое путешествие, ведь Вена — это город, который манит по своим окрестностям в поисках интересного.

И как бы туристы не гуляли и не осматривали достопримечательности, наступает время вечера и значит, пришло время отдыхать. Лучшие отели Вены всегда с удовольствием широко раскрывают свои двери для посетителей. Комфорт и уют вам всегда гарантирован, а внимательный персонал подберет гостиничный номер по вашему желанию, и даже утром разбудит вовремя, чтобы вы не опоздали на утренний венский кофе.

А с наступлением утра вам снова остается только любоваться прекрасными видами этого знаменитого города.